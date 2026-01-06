Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Holy Cross at Lehigh — ESPN app, ESPN Select
Bucknell at Navy — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Boston University at Lafayette — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
La Salle at Rhode Island — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Duquesne at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Creighton at Villanova — Peacock
Lehigh at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Saint Joseph’s at Davidson — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Navy at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
St. Bonaventure at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Washington at Philadelphia — Monumental SN, NBCS Philadelphia, NBA League Pass
