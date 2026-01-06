Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 6, 2026, 11:04 AM

Holy Cross at Lehigh — ESPN app, ESPN Select

Bucknell at Navy — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Boston University at Lafayette — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

La Salle at Rhode Island — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Duquesne at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Creighton at Villanova — Peacock

Lehigh at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Saint Joseph’s at Davidson — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Navy at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

St. Bonaventure at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Washington at Philadelphia — Monumental SN, NBCS Philadelphia, NBA League Pass

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

