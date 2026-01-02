Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 2, 2026, 11:49 AM

Clemson at Pittsburgh — CW, KUNS-TV, MyTV, Peachtree TV, Fubo Sports

UTSA at Temple — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Villanova at Butler — TNT, truTV, HBO Max, Sling TV, TNT WEB

VCU at Duquesne — USA

Lehigh at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Lafayette at Loyola Maryland — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Illinois at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

George Washington at La Salle — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Bucknell at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Loyola Maryland at Lafayette — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Princeton at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Saint Joseph’s at Fordham — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Sacred Heart at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports

Pittsburgh at Detroit — ABC, Fubo Sports

