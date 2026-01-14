Live Radio
Home » Sports » Olympic SportsWatch TV Schedule

Olympic SportsWatch TV Schedule

The Associated Press

January 14, 2026, 5:31 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change

Tuesday, Feb. 3

ALPINE SKIING

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Downhill: Training

Wednesday, Feb. 4

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Downhill: Training

Streaming only — Women’s Downhill: Training

CURLING

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Estonia vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)

10:05 p.m.

Streaming only — Great Britain vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)

Thursday, Feb. 5

ALPINE SKIING

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Downhill: Training

Streaming only — Women’s Downhill: Training

CURLING

2:35 a.m.

Streaming only — Norway vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)

USA — United States vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)

7:00 a.m.

USA — Canada vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Estonia vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — Norway vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

12:30 p.m.

CNBC — United States vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin) Re-air

10:05 p.m.

Streaming only — Italy vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)

FIGURE SKATING

10:00 p.m.

USA — Team: Rhythm Dance

11:35 p.m.

USA — Team: Pairs Short

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Sweden vs. Germany (Women’s Group B)

2:40 a.m.

Streaming only — Italy vs. France (Women’s Group B)

4:40 a.m.

USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A)

9:10 a.m.

Streaming only — Finland vs. Canada (Women’s Group A)

9:45 a.m.

USA — Finland vs. Canada (Women’s Group A)

11:30 a.m.

USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A) Re-air

SNOWBOARDING

7:30 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying

USA — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying

Friday, Feb. 6

ALPINE SKIING

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Downhill

Streaming only — Women’s Downhill: Training

USA — Men’s Downhill

CEREMONY

8:00 a.m.

NBC — 2026 Winter Olympics Opening Ceremony

Streaming only — 2026 Winter Olympics Opening Ceremony

CURLING

2:35 a.m.

Streaming only — Czechia vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Estonia vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)

2:55 a.m.

USA — Czechia vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

10:00 p.m.

USA — Great Britain vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)

10:05 p.m.

Streaming only — Great Britain vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)

FIGURE SKATING

1:35 a.m.

USA — Team: Women’s Short

6:00 a.m.

NBC — Team: Rhythm Dance

6:30 a.m.

NBC — Team: Pairs Short

7:00 a.m.

NBC — Team: Women’s Short

FREESTYLE SKIING

10:30 p.m.

Streaming only — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying

USA — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — France vs. Japan (Women’s Group B)

2:40 a.m.

Streaming only — Czechia vs. Switzerland (Women’s Group A)

4:30 a.m.

USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A) Re-air

SNOWBOARDING

6:30 a.m.

USA — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying (Re-air)

Saturday, Feb. 7

ALPINE SKIING

11:30 p.m.

Streaming only — Women’s Downhill

USA — Women’s Downhill

CROSS-COUNTRY SKIING

1:00 a.m.

NBC — Women’s Skiathlon

Streaming only — Women’s Skiathlon

11:00 a.m.

NBC — Women’s Skiathlon

7:00 p.m.

USA — Women’s Skiathlon (Re-air)

CURLING

2:35 a.m.

Streaming only — Czechia vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Estonia vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

3:30 a.m.

USA — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

1:00 p.m.

CNBC — South Korea vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

3:00 p.m.

CNBC — Norway vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)

10:05 p.m.

Streaming only — Norway vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

10:55 p.m.

USA — Mixed Doubles Round-Robin

FIGURE SKATING

7:45 a.m.

NBC — Team: Men’s Short

10:00 a.m.

NBC — Team: Free Dance

8:00 p.m.

USA — Team: Free Dance (Re-air)

FREESTYLE SKIING

12:45 a.m.

USA — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying

2:00 a.m.

NBC — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying

Streaming only — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying

5:30 a.m.

NBC — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying

7:00 a.m.

USA — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying (Re-air)

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Germany vs. Japan (Women’s Group B)

2:40 a.m.

Streaming only — Sweden vs. Italy (Women’s Group B)

4:40 a.m.

USA — United States vs. Finland (Women’s Group A)

9:10 a.m.

USA — Switzerland vs. Canada (Women’s Group A)

12:00 p.m.

USA — United States vs. Finland (Women’s Group A) Re-air

3:00 p.m.

USA — Sweden vs. Italy (Women’s Group B)

5:00 p.m.

USA — United States vs. Finland (Women’s Group A) Re-air

LUGE

5:00 a.m.

Streaming only — Men’s Singles Luge: Runs 1-2

6:45 a.m.

NBC — Men’s Singles Luge: Run 2

8:45 a.m.

USA — Men’s Singles Luge: Runs 1-2

4:30 p.m.

USA — Men’s Singles Luge: Runs 1-2 (Re-air)

SKI JUMPING

5:45 a.m.

Streaming only — Women’s Normal Hill

2:00 p.m.

USA — Women’s Normal Hill

SNOWBOARDING

7:30 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Big Air: Final

9:15 a.m.

NBC — Men’s Snowboard Big Air: Final

9:00 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Qualifying

USA — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Qualifying

SPEED SKATING

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s 3000m

4:05 a.m.

NBC — Women’s 3000m

11:30 a.m.

USA — Women’s 3000m (Re-air)

Sunday, Feb. 8

ALPINE SKIING

3:20 a.m.

NBC — Women’s Downhill

10:30 p.m.

Streaming only — Men’s Team Combined: Downhill

USA — Men’s Team Combined: Downhill

11:45 p.m.

USA — Women’s Downhill (Re-air)

BIATHLON

2:05 a.m.

Streaming only — Mixed 4x6km Relay

2:45 a.m.

NBC — Mixed 4x6km Relay

6:15 p.m.

USA — Mixed 4x6km Relay (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

12:30 a.m.

Streaming only — Men’s Skiathlon

12:45 a.m.

USA — Men’s Skiathlon

1:00 a.m.

NBC — Men’s Skiathlon

5:50 a.m.

USA — Men’s Skiathlon (Re-air)

5:15 p.m.

USA — Men’s Skiathlon (Re-air)

CURLING

2:30 a.m.

USA — United States vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

2:35 a.m.

Streaming only — Canada vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — United States vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

1:00 p.m.

CNBC — United States vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)

3:00 p.m.

CNBC — Italy vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)

10:05 p.m.

Streaming only — Czechia vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)

FIGURE SKATING

7:30 a.m.

USA — Team: Pairs Free

8:45 a.m.

USA — Team: Women’s Free

9:55 a.m.

USA — Team: Men’s Free

7:30 p.m.

USA — Team: Pairs, Women’s, Men’s Free (Re-air)

HOCKEY

4:40 a.m.

Streaming only — France vs. Sweden (Women’s Group B)

9:10 a.m.

Streaming only — Czechia vs. Finland (Women’s Group A)

11:00 a.m.

USA — Czechia vs. Finland (Women’s Group A)

2:30 p.m.

USA — France vs. Sweden (Women’s Group B)

LUGE

5:00 a.m.

Streaming only — Men’s Singles Luge: Runs 3-4

USA — Men’s Singles Luge: Run 3

6:45 a.m.

USA — Men’s Singles Luge: Run 4

4:30 p.m.

USA — Men’s Singles Luge: Runs 3-4 (Re-air)

SNOWBOARDING

1:00 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals

1:30 a.m.

NBC — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals

USA — Men’s Snowboard Big Air: Final (Re-air)

4:30 a.m.

USA — M&W Parallel Giant Slalom: Finals (Re-air)

7:30 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Big Air: Qualifying

12:30 p.m.

USA — Women’s Snowboard Big Air: Qualifying

SPEED SKATING

4:00 a.m.

NBC — Men’s 5000m

Streaming only — Men’s 5000m

11:30 a.m.

USA — Men’s 5000m (Re-air)

Monday, Feb. 9

ALPINE SKIING

1:50 a.m.

Streaming only — Men’s Team Combined: Slalom

2:00 a.m.

USA — Men’s Team Combined: Slalom

6:45 a.m.

NBC — Men’s Team Combined: Downhill & Slalom

7:00 p.m.

USA — Men’s Team Combined (Re-air)

10:30 p.m.

Streaming only — Women’s Team Combined: Downhill

USA — Women’s Team Combined: Downhill

CROSS-COUNTRY SKIING

9:15 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying

11:35 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

CURLING

3:00 a.m.

USA — Italy vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)

6:05 a.m.

Streaming only — Mixed Doubles Semifinal

Streaming only — Mixed Doubles Semifinal

11:00 a.m.

CNBC — Mixed Doubles Semifinal

12:30 p.m.

CNBC — Mixed Doubles Semifinal

2:45 p.m.

USA — Mixed Doubles Semifinal (Re-air)

FIGURE SKATING

7:20 a.m.

USA — On USA: Rhythm Dance

8:00 p.m.

USA — Ice Dance: Rhythm Dance (Re-air)

FREESTYLE SKIING

12:30 a.m.

Streaming only — Women’s Freeski Slopestyle: Final

USA — Women’s Freeski Slopestyle: Final

11:15 p.m.

Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 1

11:45 p.m.

USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Japan vs. Italy (Women’s Group B)

4:40 a.m.

Streaming only — Germany vs. France (Women’s Group B)

6:00 a.m.

USA — Germany vs. France (Women’s Group B)

8:40 a.m.

USA — Switzerland vs. United States (Women’s Group A)

9:10 a.m.

Streaming only — Canada vs. Czechia (Women’s Group A)

11:00 a.m.

USA — Canada vs. Czechia (Women’s Group A)

5:00 p.m.

USA — Switzerland vs. United States (Women’s Group A) Re-air

LUGE

5:00 a.m.

Streaming only — Women’s Singles Luge: Runs 1-2

USA — Women’s Singles Luge: Run 1

7:00 a.m.

USA — Women’s Singles Luge: Run 2

2:00 p.m.

USA — Women’s Singles Luge: Runs 1-2 (Re-air)

SHORT TRACK

10:30 p.m.

Streaming only — Mixed Team Relay Finals & More

SKI JUMPING

6:00 a.m.

Streaming only — Men’s Normal Hill

11:30 a.m.

USA — Men’s Normal Hill

4:15 p.m.

USA — Men’s Normal Hill (Re-air)

SNOWBOARDING

7:30 a.m.

NBC — Women’s Snowboard Big Air: Final

Streaming only — Women’s Snowboard Big Air: Final

SPEED SKATING

5:30 a.m.

Streaming only — Women’s 1000m

USA — Women’s 1000m

6:00 a.m.

NBC — Women’s 1000m

12:45 p.m.

USA — Women’s 1000m (Re-air)

Tuesday, Feb. 10

ALPINE SKIING

1:50 a.m.

Streaming only — Women’s Team Combined: Slalom

2:00 a.m.

USA — Women’s Team Combined: Slalom

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Super-G

USA — Men’s Super-G

BIATHLON

1:30 a.m.

Streaming only — Men’s 20km Individual

10:30 a.m.

USA — Men’s 20km Individual

CROSS-COUNTRY SKIING

12:10 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

4:00 a.m.

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

7:15 a.m.

NBC — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals

7:30 p.m.

USA — M&W Sprint Classic: Finals (Re-air)

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Mixed Doubles Bronze Final

3:00 a.m.

USA — Mixed Doubles Bronze Final

6:00 a.m.

USA — Mixed Doubles Gold Final

6:05 a.m.

Streaming only — Mixed Doubles Gold Final

11:00 a.m.

CNBC — Mixed Doubles Bronze Final (Re-air)

12:00 p.m.

CNBC — Mixed Doubles Gold Final

2:00 p.m.

USA — Mixed Doubles Bronze Final (Re-air)

3:00 p.m.

USA — Mixed Doubles Gold Final (Re-air)

FIGURE SKATING

6:15 a.m.

USA — Figure Skating Preview

6:30 a.m.

USA — On USA: Men’s Short

7:45 a.m.

NBC — On NBC: Men’s Short

8:00 p.m.

USA — Men’s Short Program (Re-air)

FREESTYLE SKIING

12:30 a.m.

Streaming only — Men’s Freeski Slopestyle: Final

USA — Men’s Freeski Slopestyle: Final

2:15 a.m.

Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 1

4:30 a.m.

USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1

6:00 a.m.

NBC — Men’s Freeski Slopestyle: Final

11:00 p.m.

Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 2

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Japan vs. Sweden (Women’s Group B)

4:40 a.m.

Streaming only — Italy vs. Germany (Women’s Group B)

8:10 a.m.

USA — Canada vs. United States (Women’s Group A)

9:10 a.m.

Streaming only — Finland vs. Switzerland (Women’s Group A)

5:00 p.m.

USA — Canada vs. United States (Women’s Group A) Re-air

LUGE

5:00 a.m.

Streaming only — Women’s Singles Luge: Runs 3-4

USA — Women’s Singles Luge: Run 3

6:45 a.m.

NBC — Women’s Singles Luge: Run 4

11:30 a.m.

USA — Women’s Singles Luge: Runs 3-4 (Re-air)

NORDIC COMBINED

9:00 p.m.

Streaming only — Men’s Normal Hill: Ski Jump

10:00 p.m.

USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump

SHORT TRACK

5:30 a.m.

USA — Mixed Team Relay Finals & More

1:30 p.m.

USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)

7:00 p.m.

USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)

SKI JUMPING

5:30 a.m.

Streaming only — Mixed Team Normal Hill

12:15 p.m.

USA — Mixed Team Normal Hill

SNOWBOARDING

10:30 p.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

10:45 p.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

Wednesday, Feb. 11

ALPINE SKIING

11:30 p.m.

Streaming only — Women’s Super-G

USA — Women’s Super-G

BIATHLON

2:15 a.m.

Streaming only — Women’s 15km Individual

3:15 a.m.

USA — Women’s 15km Individual

5:00 p.m.

USA — Women’s 15km Individual (Re-air)

CURLING

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — China vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. United States (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Italy (M Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — Czechia vs. United States (M Round-Robin)

3:30 p.m.

USA — China vs. Great Britain (M Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — Canada vs. Denmark (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. United States (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

7:15 a.m.

USA — Figure Skating Preview

7:30 a.m.

USA — On USA: Free Dance

8:15 a.m.

NBC — On NBC: Free Dance

7:30 p.m.

USA — Ice Dance: Free Dance (Re-air)

FREESTYLE SKIING

1:30 a.m.

USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1

2:15 a.m.

Streaming only — Women’s Moguls: Final

USA — Women’s Moguls: Final

6:00 a.m.

NBC — Women’s Moguls: Final

10:00 p.m.

Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 2

USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1

HOCKEY

4:40 a.m.

Streaming only — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

9:10 a.m.

Streaming only — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)

9:25 a.m.

USA — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)

2:00 p.m.

USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

LUGE

5:00 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Doubles Luge

USA — Women’s Doubles Luge: Run 1

5:50 a.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 1

6:45 a.m.

USA — Women’s Doubles Luge: Run 2

6:55 a.m.

NBC — Women’s Doubles Luge: Run 2

11:45 a.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 1

12:00 p.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 2

NORDIC COMBINED

1:45 a.m.

Streaming only — Men’s Normal Hill: 10km Race

4:00 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: 10km Race

5:20 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump (Re-air)

6:25 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: 10km Race (Re-air)

6:00 p.m.

USA — Men’s Normal Hill (Re-air)

SKELETON

9:30 p.m.

Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 1-2

SNOWBOARDING

12:45 a.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

7:30 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

7:40 a.m.

NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

8:15 a.m.

USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

12:30 p.m.

USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

6:45 p.m.

USA — W Snowboard Halfpipe: Qualifying (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Qualifying

10:35 p.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Qualifying

SPEED SKATING

6:30 a.m.

NBC — Men’s 1000m

Streaming only — Men’s 1000m

7:15 a.m.

NBC — Men’s 1000m

Thursday, Feb. 12

CROSS-COUNTRY SKIING

1:00 a.m.

Streaming only — Women’s 10km Free

1:15 a.m.

USA — Women’s 10km Free

10:00 a.m.

NBC — Women’s 10km Free

7:00 p.m.

USA — Women’s 10km Free (Re-air)

11:45 p.m.

Streaming only — Men’s 10km Free

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Great Britain vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)

3:15 a.m.

USA — South Korea vs. United States (W Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — China vs. Great Britain (W Round-Robin)

Streaming only — Denmark vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. United States (W Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)

3:30 p.m.

USA — Sweden vs. United States (W Round-Robin)

9:00 p.m.

USA — Canada vs. United States (M Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — China vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Italy (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Czechia (M Round-Robin)

FREESTYLE SKIING

12:15 a.m.

Streaming only — Men’s Moguls: Final

12:45 a.m.

USA — Men’s Moguls: Final

6:00 a.m.

NBC — Men’s Moguls: Final

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Switzerland vs. France (Men’s Group A)

4:30 a.m.

USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A)

9:00 a.m.

USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C)

9:10 a.m.

Streaming only — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)

12:00 p.m.

USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A) Re-air

2:00 p.m.

USA — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)

5:00 p.m.

USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C) Re-air

LUGE

6:30 a.m.

Streaming only — Luge Team Relay

6:45 a.m.

NBC — Team Relay Final

SHORT TRACK

8:15 a.m.

Streaming only — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

USA — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

8:55 a.m.

NBC — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

SKELETON

7:45 a.m.

USA — Men’s Skeleton: Runs 1-2

SNOWBOARDING

1:45 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Finals

2:35 a.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Finals

7:30 a.m.

NBC — Women’s Snowboard Halfpipe: Final

Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Final

11:30 a.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Finals (Re-air)

8:00 p.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Qualifying

SPEED SKATING

4:30 a.m.

Streaming only — Women’s 5000m

7:00 a.m.

USA — Women’s 5000m

Friday, Feb. 13

ALPINE SKIING

10:00 p.m.

Streaming only — Men’s Giant Slalom: Run 1

USA — Men’s Giant Slalom: Run 1

BIATHLON

2:00 a.m.

Streaming only — Men’s 10km Sprint

2:55 a.m.

USA — Men’s 10km Sprint

12:15 p.m.

USA — Men’s 10km Sprint (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

12:00 a.m.

USA — Men’s 10km Free

6:00 a.m.

NBC — Men’s 10km Free

1:00 p.m.

USA — Men’s 10km Free (Re-air)

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — China vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Denmark vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Canada (W Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — Germany vs. Italy (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. China (M Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — United States vs. Canada (W Round-Robin)

3:30 p.m.

USA — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — Great Britain vs. Canada (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. China (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Japan (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

6:45 a.m.

USA — Figure Skating Preview

7:00 a.m.

USA — On USA: Men’s Free Skate

9:00 a.m.

NBC — On NBC: Men’s Free Skate

8:00 p.m.

USA — Men’s Free Skate (Re-air)

FREESTYLE SKIING

10:30 p.m.

Streaming only — Women’s Dual Moguls: Finals

10:40 p.m.

USA — Women’s Dual Moguls: Finals

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)

Streaming only — Italy vs. Slovakia (Men’s Group B)

1:30 a.m.

USA — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)

4:40 a.m.

Streaming only — France vs. Czechia (Men’s Group A)

Streaming only — Women’s Quarterfinal

8:50 a.m.

USA — Hockey Preview

9:10 a.m.

Streaming only — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)

Streaming only — Women’s Quarterfinal

USA — Women’s Quarterfinal

2:00 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

5:00 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal (Re-air)

6:30 p.m.

USA — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)

LUGE

3:30 a.m.

USA — Luge Team Relay (Re-air)

SKELETON

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 1-2

USA — Women’s Skeleton: Run 1

5:55 a.m.

USA — Women’s Skeleton: Runs 2

7:25 a.m.

Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 3-4

11:30 a.m.

USA — Men’s Skeleton: Runs 3-4

SNOWBOARDING

1:30 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Finals

2:30 a.m.

USA — Women’s Snowboard Cross: Finals

7:00 a.m.

NBC — Women’s Snowboard Cross: Finals

7:30 a.m.

NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Final

Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Final

SPEED SKATING

4:00 a.m.

Streaming only — Men’s 10,000m

4:30 a.m.

USA — Men’s 10,000m

Saturday, Feb. 14

ALPINE SKIING

1:20 a.m.

Streaming only — Men’s Giant Slalom: Run 2

1:30 a.m.

NBC — Men’s Giant Slalom: Run 2

9:30 p.m.

USA — Men’s Giant Slalom: Run 2 (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s Giant Slalom: Run 1

USA — Women’s Giant Slalom: Run 1

BIATHLON

2:45 a.m.

NBC — Women’s 7.5km Sprint

Streaming only — Women’s 7.5km Sprint

7:00 p.m.

USA — Women’s 7.5km Sprint (Re-air)

11:15 p.m.

Streaming only — Men’s 12.5km Pursuit

BOBSLED

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s Monobob: Runs 1-2

CROSS-COUNTRY SKIING

12:00 a.m.

Streaming only — Women’s 4×7.5km Relay

USA — Women’s 4×7.5km Relay

1:00 a.m.

NBC — Women’s 4×7.5km Relay

6:30 a.m.

NBC — Women’s 4×7.5km Relay

CURLING

1:30 a.m.

USA — Great Britain vs. Canada (W Round-Robin)

2:05 a.m.

Streaming only — Czechia vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Germany vs. United States (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. China (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Canada (M Round-Robin)

2:30 a.m.

CNBC — Italy vs. China (W Round-Robin)

7:00 a.m.

CNBC — Germany vs. United States (M Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. United States (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Denmark (W Round-Robin)

11:30 a.m.

CNBC — Japan vs. United States (W Round-Robin)

2:00 p.m.

CNBC — Italy vs. Sweden (W Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — Germany vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Italy (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Sweden (M Round-Robin)

FREESTYLE SKIING

4:00 a.m.

NBC — Women’s Dual Moguls: Finals

7:30 a.m.

Streaming only — Women’s Freeski Big Air: Qualifying

8:45 p.m.

USA — Women’s Dual Moguls: Finals (Re-air)

10:30 p.m.

Streaming only — Men’s Dual Moguls: Finals

10:40 p.m.

USA — Men’s Dual Moguls: Finals

HOCKEY

12:00 a.m.

CNBC — Germany vs. Latvia (Men’s Group C)

12:10 a.m.

Streaming only — Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B)

4:40 a.m.

CNBC — Women’s Quarterfinal

Streaming only — Women’s Quarterfinal

USA — Finland vs. Italy (Men’s Group B)

8:45 a.m.

USA — Hockey Preview

9:10 a.m.

CNBC — Women’s Quarterfinal

Streaming only — Women’s Quarterfinal

USA — United States vs. Denmark (Men’s Group C)

2:00 p.m.

USA — Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B)

5:00 p.m.

USA — United States vs. Denmark (Men’s Group C) Re-air

SHORT TRACK

8:15 a.m.

Streaming only — Men’s 1500m Finals & More

12:15 p.m.

USA — Men’s 1500m Finals & More

4:00 p.m.

USA — Men’s 1500m Finals & More (Re-air)

SKELETON

6:00 a.m.

NBC — Women’s Skeleton: Run 3

Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 3-4

11:30 a.m.

USA — Women’s Skeleton: Runs 3-4 (Re-air)

SKI JUMPING

5:30 a.m.

Streaming only — Men’s Large Hill

7:00 a.m.

USA — Men’s Large Hill

1:15 p.m.

USA — Men’s Large Hill (Re-air)

SNOWBOARDING

2:30 a.m.

USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)

SPEED SKATING

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s Team Pursuit Qual.

USA — Women’s Team Pursuit Qual.

5:00 a.m.

NBC — Men’s 500m

Streaming only — Men’s 500m

9:45 a.m.

NBC — Men’s 500m

3:30 p.m.

USA — Women’s Team Pursuit Qual. (Re-air)

8:00 p.m.

USA — Men’s 500m (Re-air)

Sunday, Feb. 15

ALPINE SKIING

1:20 a.m.

Streaming only — Women’s Giant Slalom: Run 2

1:30 a.m.

NBC — Women’s Giant Slalom: Run 2

10:00 p.m.

Streaming only — Men’s Slalom: Run 1

USA — Men’s Slalom: Run 1

BIATHLON

2:45 a.m.

NBC — Women’s 10km Pursuit

Streaming only — Women’s 10km Pursuit

3:30 a.m.

USA — Men’s 12.5km Pursuit

5:45 a.m.

NBC — Men’s 12.5km Pursuit

11:30 a.m.

USA — Men’s 12.5km Pursuit (Re-air)

1:15 p.m.

USA — Women’s 10km Pursuit (Re-air)

BOBSLED

3:30 a.m.

NBC — Women’s Monbob: Run 1

4:30 a.m.

NBC — Women’s Monbob: Run 2

4:15 p.m.

USA — Women’s Monobob: Runs 1-2 (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 1-2

CROSS-COUNTRY SKIING

12:00 a.m.

Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay

USA — Men’s 4×7.5km Relay

1:00 a.m.

NBC — Men’s 4×7.5km Relay

12:15 p.m.

USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Denmark vs. Italy (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. China (W Round-Robin)

2:30 a.m.

CNBC — United States vs. China (W Round-Robin)

5:00 a.m.

CNBC — United States vs. Sweden (M Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — China vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Czechia (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. United States (M Round-Robin)

9:30 a.m.

CNBC — Denmark vs. Italy (W Round-Robin)

2:00 p.m.

CNBC — Norway vs. United States (M Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — China vs. Canada (W Round-Robin)

Streaming only — Denmark vs. Great Britain (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Switzerland (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

7:30 a.m.

USA — Figure Skating Preview

7:45 a.m.

USA — On USA: Pairs Short Program

9:00 a.m.

NBC — On NBC: Pairs Short Program

8:00 p.m.

USA — Pairs: Short Program (Re-air)

FREESTYLE SKIING

6:30 a.m.

NBC — Men’s Dual Moguls: Finals

7:30 a.m.

Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Qualifying

7:40 a.m.

NBC — Men’s Freeski Big Air: Qualifying

HOCKEY

12:00 a.m.

CNBC — Switzerland vs. Czechia (Men’s Group A)

4:40 a.m.

USA — Canada vs. France (Men’s Group A)

7:00 a.m.

CNBC — Denmark vs. Latvia (Men’s Group C)

9:10 a.m.

USA — United States vs. Germany (Men’s Group C)

12:00 p.m.

CNBC — Canada vs. France (Men’s Group A) Re-air

2:45 p.m.

USA — Denmark vs. Latvia (Men’s Group C) Re-air

5:00 p.m.

USA — United States vs. Germany (Men’s Group C) Re-air

SHORT TRACK

11:00 p.m.

Streaming only — Women’s 1000m Finals & More

SKELETON

6:00 a.m.

Streaming only — Skeleton Mixed Team Event

7:15 a.m.

NBC — Skeleton Mixed Team Event

SKI JUMPING

2:45 a.m.

USA — Men’s Large Hill (Re-air)

5:30 a.m.

Streaming only — Women’s Large Hill

2:00 p.m.

USA — Women’s Large Hill

7:15 p.m.

USA — Women’s Large Hill (Re-air)

SNOWBOARDING

1:45 a.m.

Streaming only — Mixed Team Snowboard Cross: Finals

USA — Mixed Team Snowboard Cross: Finals

2:30 a.m.

NBC — Mixed Team Snowboard Cross: Finals

7:00 a.m.

USA — Mixed Team Snowboard Cross: Finals (Re-air)

10:30 p.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying

10:50 p.m.

USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying

SPEED SKATING

4:00 a.m.

NBC — Men’s Team Pursuit Qual.

Streaming only — Men’s Team Pursuit Qual.

5:00 a.m.

NBC — Women’s 500m

Streaming only — Women’s 500m

Monday, Feb. 16

ALPINE SKIING

1:20 a.m.

Streaming only — Men’s Slalom: Run 2

1:30 a.m.

USA — Men’s Slalom: Run 2

8:45 a.m.

NBC — Men’s Slalom: First & Final Runs

BOBSLED

1:00 a.m.

USA — Two-Man Bobsled: Runs 1-2

7:00 a.m.

NBC — Women’s Monbob: Run 3

Streaming only — Women’s Monobob: Runs 3-4

9:30 a.m.

NBC — Women’s Monobob: Final Run

11:30 a.m.

USA — Two-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Czechia vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. China (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Germany (M Round-Robin)

4:15 a.m.

USA — China vs. Canada (W Round-Robin)

5:30 a.m.

USA — Great Britain vs. Norway (M Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Japan vs. Canada (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. China (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Great Britain (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Italy (W Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — United States vs. Italy (W Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — Czechia vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. China (M Round-Robin)

FIGURE SKATING

7:45 a.m.

USA — Figure Skating Preview

8:00 a.m.

USA — On USA: Pairs Free Skate

9:55 a.m.

NBC — On NBC: Pairs Free Skate

8:00 p.m.

USA — Pairs: Free Skate (Re-air)

FREESTYLE SKIING

7:30 a.m.

NBC — Women’s Freeski Big Air: Final

Streaming only — Women’s Freeski Big Air: Final

10:45 p.m.

Streaming only — Women’s Aerials: Qualifying

USA — Women’s Aerials: Qualifying

HOCKEY

4:40 a.m.

NBC — Women’s Semifinal

Streaming only — Women’s Semifinal

9:10 a.m.

Streaming only — Women’s Semifinal

10:15 a.m.

USA — Women’s Semifinal

12:00 p.m.

USA — Women’s Semifinal (Re-air)

2:00 p.m.

USA — Women’s Semifinal (Re-air)

6:00 p.m.

USA — Women’s Semifinal (Re-air)

NORDIC COMBINED

9:00 p.m.

Streaming only — Men’s Large Hill: Ski Jump

10:00 p.m.

USA — Men’s Large Hill: Ski Jump

SHORT TRACK

12:35 a.m.

USA — Women’s 1000m Final

6:45 a.m.

USA — Women’s 1000m Finals & More

SKI JUMPING

6:00 a.m.

Streaming only — Men’s Super Team Large Hill

5:00 p.m.

USA — Men’s Super Team Large Hill

SNOWBOARDING

2:00 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying

2:35 a.m.

USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying

4:00 a.m.

NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying

4:00 p.m.

USA — W Snowboard Slopestyle: Qualifying (Re-air)

4:30 p.m.

USA — M Snowboard Slopestyle: Qualifying (Re-air)

Tuesday, Feb. 17

ALPINE SKIING

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s Slalom: Run 1

USA — Women’s Slalom: Run 1

BIATHLON

2:30 a.m.

Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay

3:05 a.m.

USA — Men’s 4×7.5km Relay

5:00 p.m.

USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)

BOBSLED

7:00 a.m.

Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 3-4

11:30 a.m.

USA — Two-Man Bobsled: Runs 3-4

CROSS-COUNTRY SKIING

9:45 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying

11:00 p.m.

USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying

11:35 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

CURLING

12:00 a.m.

USA — United States vs. China (M Round-Robin)

2:05 a.m.

Streaming only — Denmark vs. United States (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Canada (W Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Germany vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Norway (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Italy (M Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — Denmark vs. United States (W Round-Robin)

3:30 p.m.

USA — United States vs. Italy (M Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — China vs. Denmark (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

6:30 a.m.

USA — Figure Skating Preview

6:45 a.m.

USA — On USA: Women’s Short

8:40 a.m.

NBC — On NBC: Women’s Short

7:30 p.m.

USA — Women’s Short Program (Re-air)

FREESTYLE SKIING

1:30 a.m.

Streaming only — Men’s Aerials: Qualifying

5:00 a.m.

USA — Men’s Aerials: Qualifying

6:00 a.m.

NBC — M&W Aerials: Qualifying

7:30 a.m.

NBC — Men’s Freeski Big Air: Final

Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Final

12:15 p.m.

USA — Women’s Aerials: Qualifying (Re-air)

1:00 p.m.

USA — Men’s Aerials: Qualifying (Re-air)

11:30 p.m.

Streaming only — Women’s Aerials: Final

USA — Women’s Aerials: Final

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

4:40 a.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

6:15 a.m.

USA — Men’s Qualification Playoff

9:10 a.m.

Streaming only — Men’s Qualification Playoff

USA — Men’s Qualification Playoff

2:00 p.m.

USA — Men’s Qualification Playoff

NORDIC COMBINED

1:45 a.m.

Streaming only — Men’s Large Hill: 10km Race

3:50 a.m.

USA — Men’s Large Hill: 10km Race

6:30 p.m.

USA — Men’s Large Hill (Re-air)

SNOWBOARDING

1:00 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

6:45 a.m.

NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Final

SPEED SKATING

2:30 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals

USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals

4:20 a.m.

USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals

Wednesday, Feb. 18

ALPINE SKIING

1:20 a.m.

Streaming only — Women’s Slalom: Run 2

1:55 a.m.

USA — Women’s Slalom: Run 2

7:30 p.m.

USA — Women’s Slalom: Run 1 (Re-air)

8:00 p.m.

USA — Women’s Slalom: Run 2 (Re-air)

BIATHLON

2:45 a.m.

Streaming only — Women’s 4x6km Relay

6:00 a.m.

NBC — Women’s 4x6km Relay

9:45 a.m.

USA — Women’s 4x6km Relay (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

2:30 a.m.

USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

6:45 a.m.

NBC — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — China vs. Czechia (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)

3:15 a.m.

USA — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Italy (W Round-Robin)

Streaming only — China vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. Denmark (W Round-Robin)

11:00 a.m.

CNBC — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)

2:00 p.m.

USA — Canada vs. Italy (W Round-Robin)

9:05 p.m.

Streaming only — China vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Switzerland (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Canada (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Czechia (M Round-Robin)

FREESTYLE SKIING

7:30 a.m.

NBC — Women’s Aerials: Final

11:00 a.m.

USA — Women’s Aerials: Final (Re-air)

10:30 p.m.

Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying

11:30 p.m.

Streaming only — Men’s Aerials: Final

USA — Men’s Aerials: Final

HOCKEY

12:10 a.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

4:40 a.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

USA — Men’s Quarterfinal

6:10 a.m.

Streaming only — Men’s Quarterfinal

7:00 a.m.

USA — Men’s Quarterfinal

9:10 a.m.

NBC — On NBC: Hockey

Streaming only — Men’s Quarterfinal

12:15 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

5:00 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal (Re-air)

NORDIC COMBINED

9:00 p.m.

Streaming only — Men’s Team Large Hill: Ski Jump

11:00 p.m.

USA — Men’s Team Large Hill: Ski Jump

SHORT TRACK

8:15 a.m.

Streaming only — Men’s 500m & Women’s Relay Finals

8:30 a.m.

USA — Men’s 500m & Women’s Relay Finals

SKI MOUNTAINEERING

9:45 p.m.

USA — Men’s & Women’s Sprints: Heats

9:50 p.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Heats

SNOWBOARDING

12:30 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

12:45 a.m.

USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

8:15 a.m.

NBC — Men’s Snowboard Slopestyle: Final

8:45 p.m.

USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final (Re-air)

Thursday, Feb. 19

BOBSLED

2:00 a.m.

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Training

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — Great Britain vs. Italy (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. China (W Round-Robin)

Streaming only — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)

7:05 a.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

Streaming only — Men’s Semifinal

11:00 a.m.

CNBC — Men’s Semifinal #1

2:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal

11:00 p.m.

USA — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

7:00 a.m.

NBC — On NBC: Women’s Free Skate

Streaming only — Women’s Free Skate

7:30 p.m.

USA — Women’s Free Skate (Re-air)

FREESTYLE SKIING

2:45 a.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying

6:00 a.m.

NBC — Men’s Aerials: Final

7:30 a.m.

Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying

10:00 a.m.

USA — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying

12:30 p.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s Ski Cross: Qualifying

USA — Women’s Ski Cross: Qualifying

11:55 p.m.

Streaming only — Women’s Ski Cross: Finals

HOCKEY

2:40 a.m.

Streaming only — Women’s Bronze Final

6:00 a.m.

USA — Women’s Bronze Final

7:10 a.m.

Streaming only — Women’s Gold Final

USA — Women’s Gold Final

4:00 p.m.

USA — Women’s Bronze Final (Re-air)

5:00 p.m.

USA — Women’s Gold Final (Re-air)

NORDIC COMBINED

2:00 a.m.

Streaming only — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay

2:20 a.m.

USA — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay

11:30 a.m.

USA — Men’s Team Large Hill (Re-air)

SKI MOUNTAINEERING

12:55 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Finals

USA — Men’s & Women’s Sprints: Finals

SPEED SKATING

4:30 a.m.

Streaming only — Men’s 1500m

USA — Men’s 1500m

6:30 a.m.

NBC — Men’s 1500m

Friday, Feb. 20

BIATHLON

2:15 a.m.

Streaming only — Men’s 15km Mass Start

USA — Men’s 15km Mass Start

6:15 a.m.

NBC — Men’s 15km Mass Start

7:30 a.m.

USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)

11:00 a.m.

USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)

BOBSLED

6:00 a.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 1

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2

10:15 a.m.

USA — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2

10:00 p.m.

Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

USA — Four-Man Bobsled: Run 1

CROSS-COUNTRY SKIING

11:00 p.m.

Streaming only — Men’s 50km Mass Start Classic

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Women’s Semifinal

Streaming only — Women’s Semifinal

3:00 a.m.

USA — Women’s Semifinal

7:05 a.m.

Streaming only — Men’s Bronze Final

11:00 a.m.

CNBC — Men’s Bronze Final

2:00 p.m.

USA — Women’s Semifinal

7:00 p.m.

USA — Men’s Bronze Final (Re-air)

FREESTYLE SKIING

12:00 a.m.

USA — Women’s Ski Cross: Finals

7:00 a.m.

USA — Women’s Ski Cross: Finals (Re-air)

7:30 a.m.

NBC — Men’s Freeski Halfpipe: Final

Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Final

9:00 p.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Final (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Men’s Ski Cross: Qualifying

10:45 p.m.

Streaming only — Mixed Team Aerials: Final

USA — Mixed Team Aerials: Final

11:55 p.m.

Streaming only — Men’s Ski Cross: Finals

HOCKEY

4:40 a.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

5:50 a.m.

USA — Men’s Semifinal

9:10 a.m.

Streaming only — Men’s Semifinal

12:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal (Re-air)

5:00 p.m.

USA — Men’s Semifinal (Re-air)

SHORT TRACK

8:15 a.m.

Streaming only — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals

USA — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals

SPEED SKATING

1:30 a.m.

USA — Men’s 1500m (Re-air)

4:30 a.m.

Streaming only — Women’s 1500m

5:00 a.m.

USA — Women’s 1500m

7:00 a.m.

NBC — Women’s 1500m

Saturday, Feb. 21

BIATHLON

2:15 a.m.

Streaming only — Women’s 12.5km Mass Start

USA — Women’s 12.5km Mass Start

7:30 a.m.

USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)

4:00 p.m.

USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)

BOBSLED

5:00 a.m.

USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

7:00 a.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 3

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4

9:15 a.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 4

11:15 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

2:45 p.m.

USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)

7:00 p.m.

USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

CROSS-COUNTRY SKIING

12:10 a.m.

USA — Men’s 50km Mass Start Classic

5:30 a.m.

NBC — Men’s 50km Mass Start Classic

11:00 a.m.

USA — Men’s 50km Mass Start Classic (Re-air)

10:00 p.m.

Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic

USA — Women’s 50km Mass Start Classic

CURLING

2:05 a.m.

Streaming only — Women’s Bronze Final

4:20 a.m.

USA — Women’s Bronze Final

7:00 a.m.

CNBC — Men’s Gold Final

10:00 a.m.

CNBC — Women’s Bronze Final

11:05 p.m.

Streaming only — Women’s Gold Final

FIGURE SKATING

8:00 a.m.

Streaming only — Exhibition Gala

8:55 a.m.

NBC — Exhibition Gala

9:50 a.m.

NBC — Exhibition Gala

7:30 p.m.

USA — Exhibition Gala (Re-air)

FREESTYLE SKIING

5:45 a.m.

USA — Men’s Ski Cross: Finals

6:15 a.m.

USA — Mixed Team Aerials: Final (Re-air)

7:30 a.m.

NBC — Women’s Freeski Halfpipe: Final

Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Final

10:30 a.m.

NBC — Mixed Team Aerials: Final

3:30 p.m.

USA — Men’s Ski Cross: Finals (Re-air)

HOCKEY

8:40 a.m.

Streaming only — Men’s Bronze Final

USA — Men’s Bronze Final

1:00 p.m.

CNBC — Men’s Bronze Final (Re-air)

5:00 p.m.

USA — Men’s Bronze Final (Re-air)

SKI MOUNTAINEERING

1:30 a.m.

Streaming only — Mixed Team Relay

USA — Mixed Team Relay

2:00 p.m.

USA — Mixed Team Relay (Re-air)

SPEED SKATING

3:00 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Mass Start

USA — Men’s & Women’s Mass Start

4:00 a.m.

NBC — Men’s & Women’s Mass Start

Sunday, Feb. 22

BOBSLED

12:30 a.m.

USA — Four-Man Bobsled: Run 4

1:15 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Run 4

5:00 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

CEREMONY

8:30 a.m.

NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

CROSS-COUNTRY SKIING

2:00 a.m.

USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)

5:45 a.m.

NBC — Women’s 50km Mass Start Classic

CURLING

1:00 a.m.

NBC — Women’s Gold Final

USA — Women’s Gold Final

7:30 a.m.

USA — Women’s Gold Final (Re-air)

HOCKEY

1:45 a.m.

NBC — Hockey Preview

2:10 a.m.

NBC — Men’s Gold Final

Streaming only — Men’s Gold Final

10:30 a.m.

USA — Men’s Gold Final (Re-air)

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up