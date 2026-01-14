Olympic SportsWatch TV Schedule

(All times Eastern)
Schedule subject to change
Tuesday, Feb. 3
ALPINE SKIING
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Downhill: Training
Wednesday, Feb. 4
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Downhill: Training
Streaming only — Women’s Downhill: Training
CURLING
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Estonia vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)
10:05 p.m.
Streaming only — Great Britain vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)
Thursday, Feb. 5
ALPINE SKIING
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Downhill: Training
Streaming only — Women’s Downhill: Training
CURLING
2:35 a.m.
Streaming only — Norway vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)
USA — United States vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)
7:00 a.m.
USA — Canada vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Estonia vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — Norway vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
12:30 p.m.
CNBC — United States vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin) Re-air
10:05 p.m.
Streaming only — Italy vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)
FIGURE SKATING
10:00 p.m.
USA — Team: Rhythm Dance
11:35 p.m.
USA — Team: Pairs Short
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Sweden vs. Germany (Women’s Group B)
2:40 a.m.
Streaming only — Italy vs. France (Women’s Group B)
4:40 a.m.
USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A)
9:10 a.m.
Streaming only — Finland vs. Canada (Women’s Group A)
9:45 a.m.
USA — Finland vs. Canada (Women’s Group A)
11:30 a.m.
USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A) Re-air
SNOWBOARDING
7:30 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying
USA — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying
Friday, Feb. 6
ALPINE SKIING
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Downhill
Streaming only — Women’s Downhill: Training
USA — Men’s Downhill
CEREMONY
8:00 a.m.
NBC — 2026 Winter Olympics Opening Ceremony
Streaming only — 2026 Winter Olympics Opening Ceremony
CURLING
2:35 a.m.
Streaming only — Czechia vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Estonia vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)
2:55 a.m.
USA — Czechia vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
10:00 p.m.
USA — Great Britain vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)
10:05 p.m.
Streaming only — Great Britain vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)
FIGURE SKATING
1:35 a.m.
USA — Team: Women’s Short
6:00 a.m.
NBC — Team: Rhythm Dance
6:30 a.m.
NBC — Team: Pairs Short
7:00 a.m.
NBC — Team: Women’s Short
FREESTYLE SKIING
10:30 p.m.
Streaming only — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying
USA — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — France vs. Japan (Women’s Group B)
2:40 a.m.
Streaming only — Czechia vs. Switzerland (Women’s Group A)
4:30 a.m.
USA — United States vs. Czechia (Women’s Group A) Re-air
SNOWBOARDING
6:30 a.m.
USA — Men’s Snowboard Big Air: Qualifying (Re-air)
Saturday, Feb. 7
ALPINE SKIING
11:30 p.m.
Streaming only — Women’s Downhill
USA — Women’s Downhill
CROSS-COUNTRY SKIING
1:00 a.m.
NBC — Women’s Skiathlon
Streaming only — Women’s Skiathlon
11:00 a.m.
NBC — Women’s Skiathlon
7:00 p.m.
USA — Women’s Skiathlon (Re-air)
CURLING
2:35 a.m.
Streaming only — Czechia vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Estonia vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
3:30 a.m.
USA — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — Great Britain vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
1:00 p.m.
CNBC — South Korea vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
3:00 p.m.
CNBC — Norway vs. Italy (Mixed doubles Round-Robin)
10:05 p.m.
Streaming only — Norway vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
10:55 p.m.
USA — Mixed Doubles Round-Robin
FIGURE SKATING
7:45 a.m.
NBC — Team: Men’s Short
10:00 a.m.
NBC — Team: Free Dance
8:00 p.m.
USA — Team: Free Dance (Re-air)
FREESTYLE SKIING
12:45 a.m.
USA — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying
2:00 a.m.
NBC — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying
Streaming only — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying
5:30 a.m.
NBC — Women’s Freeski Slopestyle: Qualifying
7:00 a.m.
USA — Men’s Freeski Slopestyle: Qualifying (Re-air)
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Germany vs. Japan (Women’s Group B)
2:40 a.m.
Streaming only — Sweden vs. Italy (Women’s Group B)
4:40 a.m.
USA — United States vs. Finland (Women’s Group A)
9:10 a.m.
USA — Switzerland vs. Canada (Women’s Group A)
12:00 p.m.
USA — United States vs. Finland (Women’s Group A) Re-air
3:00 p.m.
USA — Sweden vs. Italy (Women’s Group B)
5:00 p.m.
USA — United States vs. Finland (Women’s Group A) Re-air
LUGE
5:00 a.m.
Streaming only — Men’s Singles Luge: Runs 1-2
6:45 a.m.
NBC — Men’s Singles Luge: Run 2
8:45 a.m.
USA — Men’s Singles Luge: Runs 1-2
4:30 p.m.
USA — Men’s Singles Luge: Runs 1-2 (Re-air)
SKI JUMPING
5:45 a.m.
Streaming only — Women’s Normal Hill
2:00 p.m.
USA — Women’s Normal Hill
SNOWBOARDING
7:30 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Big Air: Final
9:15 a.m.
NBC — Men’s Snowboard Big Air: Final
9:00 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Qualifying
USA — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Qualifying
SPEED SKATING
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s 3000m
4:05 a.m.
NBC — Women’s 3000m
11:30 a.m.
USA — Women’s 3000m (Re-air)
Sunday, Feb. 8
ALPINE SKIING
3:20 a.m.
NBC — Women’s Downhill
10:30 p.m.
Streaming only — Men’s Team Combined: Downhill
USA — Men’s Team Combined: Downhill
11:45 p.m.
USA — Women’s Downhill (Re-air)
BIATHLON
2:05 a.m.
Streaming only — Mixed 4x6km Relay
2:45 a.m.
NBC — Mixed 4x6km Relay
6:15 p.m.
USA — Mixed 4x6km Relay (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
12:30 a.m.
Streaming only — Men’s Skiathlon
12:45 a.m.
USA — Men’s Skiathlon
1:00 a.m.
NBC — Men’s Skiathlon
5:50 a.m.
USA — Men’s Skiathlon (Re-air)
5:15 p.m.
USA — Men’s Skiathlon (Re-air)
CURLING
2:30 a.m.
USA — United States vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
2:35 a.m.
Streaming only — Canada vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Switzerland (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Czechia (Mixed doubles Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Norway (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — United States vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
1:00 p.m.
CNBC — United States vs. Sweden (Mixed doubles Round-Robin)
3:00 p.m.
CNBC — Italy vs. Great Britain (Mixed doubles Round-Robin)
10:05 p.m.
Streaming only — Czechia vs. Estonia (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. South Korea (Mixed doubles Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Canada (Mixed doubles Round-Robin)
FIGURE SKATING
7:30 a.m.
USA — Team: Pairs Free
8:45 a.m.
USA — Team: Women’s Free
9:55 a.m.
USA — Team: Men’s Free
7:30 p.m.
USA — Team: Pairs, Women’s, Men’s Free (Re-air)
HOCKEY
4:40 a.m.
Streaming only — France vs. Sweden (Women’s Group B)
9:10 a.m.
Streaming only — Czechia vs. Finland (Women’s Group A)
11:00 a.m.
USA — Czechia vs. Finland (Women’s Group A)
2:30 p.m.
USA — France vs. Sweden (Women’s Group B)
LUGE
5:00 a.m.
Streaming only — Men’s Singles Luge: Runs 3-4
USA — Men’s Singles Luge: Run 3
6:45 a.m.
USA — Men’s Singles Luge: Run 4
4:30 p.m.
USA — Men’s Singles Luge: Runs 3-4 (Re-air)
SNOWBOARDING
1:00 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals
1:30 a.m.
NBC — Men’s & Women’s Parallel Giant Slalom: Finals
USA — Men’s Snowboard Big Air: Final (Re-air)
4:30 a.m.
USA — M&W Parallel Giant Slalom: Finals (Re-air)
7:30 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Big Air: Qualifying
12:30 p.m.
USA — Women’s Snowboard Big Air: Qualifying
SPEED SKATING
4:00 a.m.
NBC — Men’s 5000m
Streaming only — Men’s 5000m
11:30 a.m.
USA — Men’s 5000m (Re-air)
Monday, Feb. 9
ALPINE SKIING
1:50 a.m.
Streaming only — Men’s Team Combined: Slalom
2:00 a.m.
USA — Men’s Team Combined: Slalom
6:45 a.m.
NBC — Men’s Team Combined: Downhill & Slalom
7:00 p.m.
USA — Men’s Team Combined (Re-air)
10:30 p.m.
Streaming only — Women’s Team Combined: Downhill
USA — Women’s Team Combined: Downhill
CROSS-COUNTRY SKIING
9:15 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying
11:35 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
CURLING
3:00 a.m.
USA — Italy vs. United States (Mixed doubles Round-Robin)
6:05 a.m.
Streaming only — Mixed Doubles Semifinal
Streaming only — Mixed Doubles Semifinal
11:00 a.m.
CNBC — Mixed Doubles Semifinal
12:30 p.m.
CNBC — Mixed Doubles Semifinal
2:45 p.m.
USA — Mixed Doubles Semifinal (Re-air)
FIGURE SKATING
7:20 a.m.
USA — On USA: Rhythm Dance
8:00 p.m.
USA — Ice Dance: Rhythm Dance (Re-air)
FREESTYLE SKIING
12:30 a.m.
Streaming only — Women’s Freeski Slopestyle: Final
USA — Women’s Freeski Slopestyle: Final
11:15 p.m.
Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 1
11:45 p.m.
USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Japan vs. Italy (Women’s Group B)
4:40 a.m.
Streaming only — Germany vs. France (Women’s Group B)
6:00 a.m.
USA — Germany vs. France (Women’s Group B)
8:40 a.m.
USA — Switzerland vs. United States (Women’s Group A)
9:10 a.m.
Streaming only — Canada vs. Czechia (Women’s Group A)
11:00 a.m.
USA — Canada vs. Czechia (Women’s Group A)
5:00 p.m.
USA — Switzerland vs. United States (Women’s Group A) Re-air
LUGE
5:00 a.m.
Streaming only — Women’s Singles Luge: Runs 1-2
USA — Women’s Singles Luge: Run 1
7:00 a.m.
USA — Women’s Singles Luge: Run 2
2:00 p.m.
USA — Women’s Singles Luge: Runs 1-2 (Re-air)
SHORT TRACK
10:30 p.m.
Streaming only — Mixed Team Relay Finals & More
SKI JUMPING
6:00 a.m.
Streaming only — Men’s Normal Hill
11:30 a.m.
USA — Men’s Normal Hill
4:15 p.m.
USA — Men’s Normal Hill (Re-air)
SNOWBOARDING
7:30 a.m.
NBC — Women’s Snowboard Big Air: Final
Streaming only — Women’s Snowboard Big Air: Final
SPEED SKATING
5:30 a.m.
Streaming only — Women’s 1000m
USA — Women’s 1000m
6:00 a.m.
NBC — Women’s 1000m
12:45 p.m.
USA — Women’s 1000m (Re-air)
Tuesday, Feb. 10
ALPINE SKIING
1:50 a.m.
Streaming only — Women’s Team Combined: Slalom
2:00 a.m.
USA — Women’s Team Combined: Slalom
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Super-G
USA — Men’s Super-G
BIATHLON
1:30 a.m.
Streaming only — Men’s 20km Individual
10:30 a.m.
USA — Men’s 20km Individual
CROSS-COUNTRY SKIING
12:10 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
4:00 a.m.
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
7:15 a.m.
NBC — Men’s & Women’s Sprint Classic: Finals
7:30 p.m.
USA — M&W Sprint Classic: Finals (Re-air)
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Mixed Doubles Bronze Final
3:00 a.m.
USA — Mixed Doubles Bronze Final
6:00 a.m.
USA — Mixed Doubles Gold Final
6:05 a.m.
Streaming only — Mixed Doubles Gold Final
11:00 a.m.
CNBC — Mixed Doubles Bronze Final (Re-air)
12:00 p.m.
CNBC — Mixed Doubles Gold Final
2:00 p.m.
USA — Mixed Doubles Bronze Final (Re-air)
3:00 p.m.
USA — Mixed Doubles Gold Final (Re-air)
FIGURE SKATING
6:15 a.m.
USA — Figure Skating Preview
6:30 a.m.
USA — On USA: Men’s Short
7:45 a.m.
NBC — On NBC: Men’s Short
8:00 p.m.
USA — Men’s Short Program (Re-air)
FREESTYLE SKIING
12:30 a.m.
Streaming only — Men’s Freeski Slopestyle: Final
USA — Men’s Freeski Slopestyle: Final
2:15 a.m.
Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 1
4:30 a.m.
USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1
6:00 a.m.
NBC — Men’s Freeski Slopestyle: Final
11:00 p.m.
Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 2
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Japan vs. Sweden (Women’s Group B)
4:40 a.m.
Streaming only — Italy vs. Germany (Women’s Group B)
8:10 a.m.
USA — Canada vs. United States (Women’s Group A)
9:10 a.m.
Streaming only — Finland vs. Switzerland (Women’s Group A)
5:00 p.m.
USA — Canada vs. United States (Women’s Group A) Re-air
LUGE
5:00 a.m.
Streaming only — Women’s Singles Luge: Runs 3-4
USA — Women’s Singles Luge: Run 3
6:45 a.m.
NBC — Women’s Singles Luge: Run 4
11:30 a.m.
USA — Women’s Singles Luge: Runs 3-4 (Re-air)
NORDIC COMBINED
9:00 p.m.
Streaming only — Men’s Normal Hill: Ski Jump
10:00 p.m.
USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump
SHORT TRACK
5:30 a.m.
USA — Mixed Team Relay Finals & More
1:30 p.m.
USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)
7:00 p.m.
USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)
SKI JUMPING
5:30 a.m.
Streaming only — Mixed Team Normal Hill
12:15 p.m.
USA — Mixed Team Normal Hill
SNOWBOARDING
10:30 p.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
10:45 p.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
Wednesday, Feb. 11
ALPINE SKIING
11:30 p.m.
Streaming only — Women’s Super-G
USA — Women’s Super-G
BIATHLON
2:15 a.m.
Streaming only — Women’s 15km Individual
3:15 a.m.
USA — Women’s 15km Individual
5:00 p.m.
USA — Women’s 15km Individual (Re-air)
CURLING
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — China vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. United States (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Italy (M Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — Czechia vs. United States (M Round-Robin)
3:30 p.m.
USA — China vs. Great Britain (M Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — Canada vs. Denmark (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. United States (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
7:15 a.m.
USA — Figure Skating Preview
7:30 a.m.
USA — On USA: Free Dance
8:15 a.m.
NBC — On NBC: Free Dance
7:30 p.m.
USA — Ice Dance: Free Dance (Re-air)
FREESTYLE SKIING
1:30 a.m.
USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1
2:15 a.m.
Streaming only — Women’s Moguls: Final
USA — Women’s Moguls: Final
6:00 a.m.
NBC — Women’s Moguls: Final
10:00 p.m.
Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 2
USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1
HOCKEY
4:40 a.m.
Streaming only — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
9:10 a.m.
Streaming only — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)
9:25 a.m.
USA — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)
2:00 p.m.
USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
LUGE
5:00 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Doubles Luge
USA — Women’s Doubles Luge: Run 1
5:50 a.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 1
6:45 a.m.
USA — Women’s Doubles Luge: Run 2
6:55 a.m.
NBC — Women’s Doubles Luge: Run 2
11:45 a.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 1
12:00 p.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 2
NORDIC COMBINED
1:45 a.m.
Streaming only — Men’s Normal Hill: 10km Race
4:00 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: 10km Race
5:20 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump (Re-air)
6:25 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: 10km Race (Re-air)
6:00 p.m.
USA — Men’s Normal Hill (Re-air)
SKELETON
9:30 p.m.
Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 1-2
SNOWBOARDING
12:45 a.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
7:30 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
7:40 a.m.
NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
8:15 a.m.
USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
12:30 p.m.
USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
6:45 p.m.
USA — W Snowboard Halfpipe: Qualifying (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Qualifying
10:35 p.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Qualifying
SPEED SKATING
6:30 a.m.
NBC — Men’s 1000m
Streaming only — Men’s 1000m
7:15 a.m.
NBC — Men’s 1000m
Thursday, Feb. 12
CROSS-COUNTRY SKIING
1:00 a.m.
Streaming only — Women’s 10km Free
1:15 a.m.
USA — Women’s 10km Free
10:00 a.m.
NBC — Women’s 10km Free
7:00 p.m.
USA — Women’s 10km Free (Re-air)
11:45 p.m.
Streaming only — Men’s 10km Free
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Great Britain vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)
3:15 a.m.
USA — South Korea vs. United States (W Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — China vs. Great Britain (W Round-Robin)
Streaming only — Denmark vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. United States (W Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)
3:30 p.m.
USA — Sweden vs. United States (W Round-Robin)
9:00 p.m.
USA — Canada vs. United States (M Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — China vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Italy (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Czechia (M Round-Robin)
FREESTYLE SKIING
12:15 a.m.
Streaming only — Men’s Moguls: Final
12:45 a.m.
USA — Men’s Moguls: Final
6:00 a.m.
NBC — Men’s Moguls: Final
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Switzerland vs. France (Men’s Group A)
4:30 a.m.
USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A)
9:00 a.m.
USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C)
9:10 a.m.
Streaming only — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)
12:00 p.m.
USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A) Re-air
2:00 p.m.
USA — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)
5:00 p.m.
USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C) Re-air
LUGE
6:30 a.m.
Streaming only — Luge Team Relay
6:45 a.m.
NBC — Team Relay Final
SHORT TRACK
8:15 a.m.
Streaming only — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
USA — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
8:55 a.m.
NBC — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
SKELETON
7:45 a.m.
USA — Men’s Skeleton: Runs 1-2
SNOWBOARDING
1:45 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Finals
2:35 a.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Finals
7:30 a.m.
NBC — Women’s Snowboard Halfpipe: Final
Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Final
11:30 a.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Finals (Re-air)
8:00 p.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Qualifying
SPEED SKATING
4:30 a.m.
Streaming only — Women’s 5000m
7:00 a.m.
USA — Women’s 5000m
Friday, Feb. 13
ALPINE SKIING
10:00 p.m.
Streaming only — Men’s Giant Slalom: Run 1
USA — Men’s Giant Slalom: Run 1
BIATHLON
2:00 a.m.
Streaming only — Men’s 10km Sprint
2:55 a.m.
USA — Men’s 10km Sprint
12:15 p.m.
USA — Men’s 10km Sprint (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
12:00 a.m.
USA — Men’s 10km Free
6:00 a.m.
NBC — Men’s 10km Free
1:00 p.m.
USA — Men’s 10km Free (Re-air)
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — China vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Denmark vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Canada (W Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — Germany vs. Italy (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. China (M Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — United States vs. Canada (W Round-Robin)
3:30 p.m.
USA — Canada vs. Sweden (M Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — Great Britain vs. Canada (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. China (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Japan (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
6:45 a.m.
USA — Figure Skating Preview
7:00 a.m.
USA — On USA: Men’s Free Skate
9:00 a.m.
NBC — On NBC: Men’s Free Skate
8:00 p.m.
USA — Men’s Free Skate (Re-air)
FREESTYLE SKIING
10:30 p.m.
Streaming only — Women’s Dual Moguls: Finals
10:40 p.m.
USA — Women’s Dual Moguls: Finals
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)
Streaming only — Italy vs. Slovakia (Men’s Group B)
1:30 a.m.
USA — Finland vs. Sweden (Men’s Group B)
4:40 a.m.
Streaming only — France vs. Czechia (Men’s Group A)
Streaming only — Women’s Quarterfinal
8:50 a.m.
USA — Hockey Preview
9:10 a.m.
Streaming only — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)
Streaming only — Women’s Quarterfinal
USA — Women’s Quarterfinal
2:00 p.m.
USA — Women’s Quarterfinal
5:00 p.m.
USA — Women’s Quarterfinal (Re-air)
6:30 p.m.
USA — Canada vs. Switzerland (Men’s Group A)
LUGE
3:30 a.m.
USA — Luge Team Relay (Re-air)
SKELETON
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 1-2
USA — Women’s Skeleton: Run 1
5:55 a.m.
USA — Women’s Skeleton: Runs 2
7:25 a.m.
Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 3-4
11:30 a.m.
USA — Men’s Skeleton: Runs 3-4
SNOWBOARDING
1:30 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Cross: Finals
2:30 a.m.
USA — Women’s Snowboard Cross: Finals
7:00 a.m.
NBC — Women’s Snowboard Cross: Finals
7:30 a.m.
NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Final
Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Final
SPEED SKATING
4:00 a.m.
Streaming only — Men’s 10,000m
4:30 a.m.
USA — Men’s 10,000m
Saturday, Feb. 14
ALPINE SKIING
1:20 a.m.
Streaming only — Men’s Giant Slalom: Run 2
1:30 a.m.
NBC — Men’s Giant Slalom: Run 2
9:30 p.m.
USA — Men’s Giant Slalom: Run 2 (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s Giant Slalom: Run 1
USA — Women’s Giant Slalom: Run 1
BIATHLON
2:45 a.m.
NBC — Women’s 7.5km Sprint
Streaming only — Women’s 7.5km Sprint
7:00 p.m.
USA — Women’s 7.5km Sprint (Re-air)
11:15 p.m.
Streaming only — Men’s 12.5km Pursuit
BOBSLED
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s Monobob: Runs 1-2
CROSS-COUNTRY SKIING
12:00 a.m.
Streaming only — Women’s 4×7.5km Relay
USA — Women’s 4×7.5km Relay
1:00 a.m.
NBC — Women’s 4×7.5km Relay
6:30 a.m.
NBC — Women’s 4×7.5km Relay
CURLING
1:30 a.m.
USA — Great Britain vs. Canada (W Round-Robin)
2:05 a.m.
Streaming only — Czechia vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Germany vs. United States (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. China (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Canada (M Round-Robin)
2:30 a.m.
CNBC — Italy vs. China (W Round-Robin)
7:00 a.m.
CNBC — Germany vs. United States (M Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. United States (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Denmark (W Round-Robin)
11:30 a.m.
CNBC — Japan vs. United States (W Round-Robin)
2:00 p.m.
CNBC — Italy vs. Sweden (W Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — Germany vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Italy (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Sweden (M Round-Robin)
FREESTYLE SKIING
4:00 a.m.
NBC — Women’s Dual Moguls: Finals
7:30 a.m.
Streaming only — Women’s Freeski Big Air: Qualifying
8:45 p.m.
USA — Women’s Dual Moguls: Finals (Re-air)
10:30 p.m.
Streaming only — Men’s Dual Moguls: Finals
10:40 p.m.
USA — Men’s Dual Moguls: Finals
HOCKEY
12:00 a.m.
CNBC — Germany vs. Latvia (Men’s Group C)
12:10 a.m.
Streaming only — Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B)
4:40 a.m.
CNBC — Women’s Quarterfinal
Streaming only — Women’s Quarterfinal
USA — Finland vs. Italy (Men’s Group B)
8:45 a.m.
USA — Hockey Preview
9:10 a.m.
CNBC — Women’s Quarterfinal
Streaming only — Women’s Quarterfinal
USA — United States vs. Denmark (Men’s Group C)
2:00 p.m.
USA — Sweden vs. Slovakia (Men’s Group B)
5:00 p.m.
USA — United States vs. Denmark (Men’s Group C) Re-air
SHORT TRACK
8:15 a.m.
Streaming only — Men’s 1500m Finals & More
12:15 p.m.
USA — Men’s 1500m Finals & More
4:00 p.m.
USA — Men’s 1500m Finals & More (Re-air)
SKELETON
6:00 a.m.
NBC — Women’s Skeleton: Run 3
Streaming only — Women’s Skeleton: Runs 3-4
11:30 a.m.
USA — Women’s Skeleton: Runs 3-4 (Re-air)
SKI JUMPING
5:30 a.m.
Streaming only — Men’s Large Hill
7:00 a.m.
USA — Men’s Large Hill
1:15 p.m.
USA — Men’s Large Hill (Re-air)
SNOWBOARDING
2:30 a.m.
USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Final (Re-air)
SPEED SKATING
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s Team Pursuit Qual.
USA — Women’s Team Pursuit Qual.
5:00 a.m.
NBC — Men’s 500m
Streaming only — Men’s 500m
9:45 a.m.
NBC — Men’s 500m
3:30 p.m.
USA — Women’s Team Pursuit Qual. (Re-air)
8:00 p.m.
USA — Men’s 500m (Re-air)
Sunday, Feb. 15
ALPINE SKIING
1:20 a.m.
Streaming only — Women’s Giant Slalom: Run 2
1:30 a.m.
NBC — Women’s Giant Slalom: Run 2
10:00 p.m.
Streaming only — Men’s Slalom: Run 1
USA — Men’s Slalom: Run 1
BIATHLON
2:45 a.m.
NBC — Women’s 10km Pursuit
Streaming only — Women’s 10km Pursuit
3:30 a.m.
USA — Men’s 12.5km Pursuit
5:45 a.m.
NBC — Men’s 12.5km Pursuit
11:30 a.m.
USA — Men’s 12.5km Pursuit (Re-air)
1:15 p.m.
USA — Women’s 10km Pursuit (Re-air)
BOBSLED
3:30 a.m.
NBC — Women’s Monbob: Run 1
4:30 a.m.
NBC — Women’s Monbob: Run 2
4:15 p.m.
USA — Women’s Monobob: Runs 1-2 (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 1-2
CROSS-COUNTRY SKIING
12:00 a.m.
Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay
USA — Men’s 4×7.5km Relay
1:00 a.m.
NBC — Men’s 4×7.5km Relay
12:15 p.m.
USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Denmark vs. Italy (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. China (W Round-Robin)
2:30 a.m.
CNBC — United States vs. China (W Round-Robin)
5:00 a.m.
CNBC — United States vs. Sweden (M Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — China vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Czechia (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. United States (M Round-Robin)
9:30 a.m.
CNBC — Denmark vs. Italy (W Round-Robin)
2:00 p.m.
CNBC — Norway vs. United States (M Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — China vs. Canada (W Round-Robin)
Streaming only — Denmark vs. Great Britain (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Switzerland (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
7:30 a.m.
USA — Figure Skating Preview
7:45 a.m.
USA — On USA: Pairs Short Program
9:00 a.m.
NBC — On NBC: Pairs Short Program
8:00 p.m.
USA — Pairs: Short Program (Re-air)
FREESTYLE SKIING
6:30 a.m.
NBC — Men’s Dual Moguls: Finals
7:30 a.m.
Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Qualifying
7:40 a.m.
NBC — Men’s Freeski Big Air: Qualifying
HOCKEY
12:00 a.m.
CNBC — Switzerland vs. Czechia (Men’s Group A)
4:40 a.m.
USA — Canada vs. France (Men’s Group A)
7:00 a.m.
CNBC — Denmark vs. Latvia (Men’s Group C)
9:10 a.m.
USA — United States vs. Germany (Men’s Group C)
12:00 p.m.
CNBC — Canada vs. France (Men’s Group A) Re-air
2:45 p.m.
USA — Denmark vs. Latvia (Men’s Group C) Re-air
5:00 p.m.
USA — United States vs. Germany (Men’s Group C) Re-air
SHORT TRACK
11:00 p.m.
Streaming only — Women’s 1000m Finals & More
SKELETON
6:00 a.m.
Streaming only — Skeleton Mixed Team Event
7:15 a.m.
NBC — Skeleton Mixed Team Event
SKI JUMPING
2:45 a.m.
USA — Men’s Large Hill (Re-air)
5:30 a.m.
Streaming only — Women’s Large Hill
2:00 p.m.
USA — Women’s Large Hill
7:15 p.m.
USA — Women’s Large Hill (Re-air)
SNOWBOARDING
1:45 a.m.
Streaming only — Mixed Team Snowboard Cross: Finals
USA — Mixed Team Snowboard Cross: Finals
2:30 a.m.
NBC — Mixed Team Snowboard Cross: Finals
7:00 a.m.
USA — Mixed Team Snowboard Cross: Finals (Re-air)
10:30 p.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying
10:50 p.m.
USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying
SPEED SKATING
4:00 a.m.
NBC — Men’s Team Pursuit Qual.
Streaming only — Men’s Team Pursuit Qual.
5:00 a.m.
NBC — Women’s 500m
Streaming only — Women’s 500m
Monday, Feb. 16
ALPINE SKIING
1:20 a.m.
Streaming only — Men’s Slalom: Run 2
1:30 a.m.
USA — Men’s Slalom: Run 2
8:45 a.m.
NBC — Men’s Slalom: First & Final Runs
BOBSLED
1:00 a.m.
USA — Two-Man Bobsled: Runs 1-2
7:00 a.m.
NBC — Women’s Monbob: Run 3
Streaming only — Women’s Monobob: Runs 3-4
9:30 a.m.
NBC — Women’s Monobob: Final Run
11:30 a.m.
USA — Two-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Czechia vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. China (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Germany (M Round-Robin)
4:15 a.m.
USA — China vs. Canada (W Round-Robin)
5:30 a.m.
USA — Great Britain vs. Norway (M Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Japan vs. Canada (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. China (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Great Britain (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Italy (W Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — United States vs. Italy (W Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — Czechia vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. China (M Round-Robin)
FIGURE SKATING
7:45 a.m.
USA — Figure Skating Preview
8:00 a.m.
USA — On USA: Pairs Free Skate
9:55 a.m.
NBC — On NBC: Pairs Free Skate
8:00 p.m.
USA — Pairs: Free Skate (Re-air)
FREESTYLE SKIING
7:30 a.m.
NBC — Women’s Freeski Big Air: Final
Streaming only — Women’s Freeski Big Air: Final
10:45 p.m.
Streaming only — Women’s Aerials: Qualifying
USA — Women’s Aerials: Qualifying
HOCKEY
4:40 a.m.
NBC — Women’s Semifinal
Streaming only — Women’s Semifinal
9:10 a.m.
Streaming only — Women’s Semifinal
10:15 a.m.
USA — Women’s Semifinal
12:00 p.m.
USA — Women’s Semifinal (Re-air)
2:00 p.m.
USA — Women’s Semifinal (Re-air)
6:00 p.m.
USA — Women’s Semifinal (Re-air)
NORDIC COMBINED
9:00 p.m.
Streaming only — Men’s Large Hill: Ski Jump
10:00 p.m.
USA — Men’s Large Hill: Ski Jump
SHORT TRACK
12:35 a.m.
USA — Women’s 1000m Final
6:45 a.m.
USA — Women’s 1000m Finals & More
SKI JUMPING
6:00 a.m.
Streaming only — Men’s Super Team Large Hill
5:00 p.m.
USA — Men’s Super Team Large Hill
SNOWBOARDING
2:00 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying
2:35 a.m.
USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Qualifying
4:00 a.m.
NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Qualifying
4:00 p.m.
USA — W Snowboard Slopestyle: Qualifying (Re-air)
4:30 p.m.
USA — M Snowboard Slopestyle: Qualifying (Re-air)
Tuesday, Feb. 17
ALPINE SKIING
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s Slalom: Run 1
USA — Women’s Slalom: Run 1
BIATHLON
2:30 a.m.
Streaming only — Men’s 4×7.5km Relay
3:05 a.m.
USA — Men’s 4×7.5km Relay
5:00 p.m.
USA — Men’s 4×7.5km Relay (Re-air)
BOBSLED
7:00 a.m.
Streaming only — Two-Man Bobsled: Runs 3-4
11:30 a.m.
USA — Two-Man Bobsled: Runs 3-4
CROSS-COUNTRY SKIING
9:45 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying
11:00 p.m.
USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Qualifying
11:35 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
CURLING
12:00 a.m.
USA — United States vs. China (M Round-Robin)
2:05 a.m.
Streaming only — Denmark vs. United States (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Canada (W Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Germany vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Norway (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Italy (M Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — Denmark vs. United States (W Round-Robin)
3:30 p.m.
USA — United States vs. Italy (M Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — China vs. Denmark (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
6:30 a.m.
USA — Figure Skating Preview
6:45 a.m.
USA — On USA: Women’s Short
8:40 a.m.
NBC — On NBC: Women’s Short
7:30 p.m.
USA — Women’s Short Program (Re-air)
FREESTYLE SKIING
1:30 a.m.
Streaming only — Men’s Aerials: Qualifying
5:00 a.m.
USA — Men’s Aerials: Qualifying
6:00 a.m.
NBC — M&W Aerials: Qualifying
7:30 a.m.
NBC — Men’s Freeski Big Air: Final
Streaming only — Men’s Freeski Big Air: Final
12:15 p.m.
USA — Women’s Aerials: Qualifying (Re-air)
1:00 p.m.
USA — Men’s Aerials: Qualifying (Re-air)
11:30 p.m.
Streaming only — Women’s Aerials: Final
USA — Women’s Aerials: Final
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
4:40 a.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
6:15 a.m.
USA — Men’s Qualification Playoff
9:10 a.m.
Streaming only — Men’s Qualification Playoff
USA — Men’s Qualification Playoff
2:00 p.m.
USA — Men’s Qualification Playoff
NORDIC COMBINED
1:45 a.m.
Streaming only — Men’s Large Hill: 10km Race
3:50 a.m.
USA — Men’s Large Hill: 10km Race
6:30 p.m.
USA — Men’s Large Hill (Re-air)
SNOWBOARDING
1:00 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
USA — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
6:45 a.m.
NBC — Women’s Snowboard Slopestyle: Final
SPEED SKATING
2:30 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals
USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals
4:20 a.m.
USA — Men’s & Women’s Team Pursuit Finals
Wednesday, Feb. 18
ALPINE SKIING
1:20 a.m.
Streaming only — Women’s Slalom: Run 2
1:55 a.m.
USA — Women’s Slalom: Run 2
7:30 p.m.
USA — Women’s Slalom: Run 1 (Re-air)
8:00 p.m.
USA — Women’s Slalom: Run 2 (Re-air)
BIATHLON
2:45 a.m.
Streaming only — Women’s 4x6km Relay
6:00 a.m.
NBC — Women’s 4x6km Relay
9:45 a.m.
USA — Women’s 4x6km Relay (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
2:30 a.m.
USA — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
6:45 a.m.
NBC — Men’s & Women’s Team Sprint Free: Finals
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — China vs. Czechia (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)
3:15 a.m.
USA — United States vs. Great Britain (W Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Italy (W Round-Robin)
Streaming only — China vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. Denmark (W Round-Robin)
11:00 a.m.
CNBC — United States vs. Great Britain (M Round-Robin)
2:00 p.m.
USA — Canada vs. Italy (W Round-Robin)
9:05 p.m.
Streaming only — China vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Switzerland (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Canada (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Czechia (M Round-Robin)
FREESTYLE SKIING
7:30 a.m.
NBC — Women’s Aerials: Final
11:00 a.m.
USA — Women’s Aerials: Final (Re-air)
10:30 p.m.
Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying
11:30 p.m.
Streaming only — Men’s Aerials: Final
USA — Men’s Aerials: Final
HOCKEY
12:10 a.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
4:40 a.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
USA — Men’s Quarterfinal
6:10 a.m.
Streaming only — Men’s Quarterfinal
7:00 a.m.
USA — Men’s Quarterfinal
9:10 a.m.
NBC — On NBC: Hockey
Streaming only — Men’s Quarterfinal
12:15 p.m.
USA — Men’s Quarterfinal
5:00 p.m.
USA — Men’s Quarterfinal (Re-air)
NORDIC COMBINED
9:00 p.m.
Streaming only — Men’s Team Large Hill: Ski Jump
11:00 p.m.
USA — Men’s Team Large Hill: Ski Jump
SHORT TRACK
8:15 a.m.
Streaming only — Men’s 500m & Women’s Relay Finals
8:30 a.m.
USA — Men’s 500m & Women’s Relay Finals
SKI MOUNTAINEERING
9:45 p.m.
USA — Men’s & Women’s Sprints: Heats
9:50 p.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Heats
SNOWBOARDING
12:30 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
12:45 a.m.
USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
8:15 a.m.
NBC — Men’s Snowboard Slopestyle: Final
8:45 p.m.
USA — Men’s Snowboard Slopestyle: Final (Re-air)
Thursday, Feb. 19
BOBSLED
2:00 a.m.
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Training
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — Great Britain vs. Italy (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. China (W Round-Robin)
Streaming only — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)
7:05 a.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
Streaming only — Men’s Semifinal
11:00 a.m.
CNBC — Men’s Semifinal #1
2:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal
11:00 p.m.
USA — Switzerland vs. United States (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
7:00 a.m.
NBC — On NBC: Women’s Free Skate
Streaming only — Women’s Free Skate
7:30 p.m.
USA — Women’s Free Skate (Re-air)
FREESTYLE SKIING
2:45 a.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying
6:00 a.m.
NBC — Men’s Aerials: Final
7:30 a.m.
Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying
10:00 a.m.
USA — Women’s Freeski Halfpipe: Qualifying
12:30 p.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Qualifying (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s Ski Cross: Qualifying
USA — Women’s Ski Cross: Qualifying
11:55 p.m.
Streaming only — Women’s Ski Cross: Finals
HOCKEY
2:40 a.m.
Streaming only — Women’s Bronze Final
6:00 a.m.
USA — Women’s Bronze Final
7:10 a.m.
Streaming only — Women’s Gold Final
USA — Women’s Gold Final
4:00 p.m.
USA — Women’s Bronze Final (Re-air)
5:00 p.m.
USA — Women’s Gold Final (Re-air)
NORDIC COMBINED
2:00 a.m.
Streaming only — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay
2:20 a.m.
USA — Men’s Team Large Hill: 2×7.5km Relay
11:30 a.m.
USA — Men’s Team Large Hill (Re-air)
SKI MOUNTAINEERING
12:55 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Sprints: Finals
USA — Men’s & Women’s Sprints: Finals
SPEED SKATING
4:30 a.m.
Streaming only — Men’s 1500m
USA — Men’s 1500m
6:30 a.m.
NBC — Men’s 1500m
Friday, Feb. 20
BIATHLON
2:15 a.m.
Streaming only — Men’s 15km Mass Start
USA — Men’s 15km Mass Start
6:15 a.m.
NBC — Men’s 15km Mass Start
7:30 a.m.
USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)
11:00 a.m.
USA — Men’s 15km Mass Start (Re-air)
BOBSLED
6:00 a.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 1
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2
10:15 a.m.
USA — Two-Woman Bobsled: Runs 1-2
10:00 p.m.
Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
USA — Four-Man Bobsled: Run 1
CROSS-COUNTRY SKIING
11:00 p.m.
Streaming only — Men’s 50km Mass Start Classic
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Women’s Semifinal
Streaming only — Women’s Semifinal
3:00 a.m.
USA — Women’s Semifinal
7:05 a.m.
Streaming only — Men’s Bronze Final
11:00 a.m.
CNBC — Men’s Bronze Final
2:00 p.m.
USA — Women’s Semifinal
7:00 p.m.
USA — Men’s Bronze Final (Re-air)
FREESTYLE SKIING
12:00 a.m.
USA — Women’s Ski Cross: Finals
7:00 a.m.
USA — Women’s Ski Cross: Finals (Re-air)
7:30 a.m.
NBC — Men’s Freeski Halfpipe: Final
Streaming only — Men’s Freeski Halfpipe: Final
9:00 p.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Final (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Men’s Ski Cross: Qualifying
10:45 p.m.
Streaming only — Mixed Team Aerials: Final
USA — Mixed Team Aerials: Final
11:55 p.m.
Streaming only — Men’s Ski Cross: Finals
HOCKEY
4:40 a.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
5:50 a.m.
USA — Men’s Semifinal
9:10 a.m.
Streaming only — Men’s Semifinal
12:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal (Re-air)
5:00 p.m.
USA — Men’s Semifinal (Re-air)
SHORT TRACK
8:15 a.m.
Streaming only — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals
USA — Women’s 1500m & Men’s Relay Finals
SPEED SKATING
1:30 a.m.
USA — Men’s 1500m (Re-air)
4:30 a.m.
Streaming only — Women’s 1500m
5:00 a.m.
USA — Women’s 1500m
7:00 a.m.
NBC — Women’s 1500m
Saturday, Feb. 21
BIATHLON
2:15 a.m.
Streaming only — Women’s 12.5km Mass Start
USA — Women’s 12.5km Mass Start
7:30 a.m.
USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)
4:00 p.m.
USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)
BOBSLED
5:00 a.m.
USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
7:00 a.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 3
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4
9:15 a.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 4
11:15 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
2:45 p.m.
USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)
7:00 p.m.
USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
CROSS-COUNTRY SKIING
12:10 a.m.
USA — Men’s 50km Mass Start Classic
5:30 a.m.
NBC — Men’s 50km Mass Start Classic
11:00 a.m.
USA — Men’s 50km Mass Start Classic (Re-air)
10:00 p.m.
Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic
USA — Women’s 50km Mass Start Classic
CURLING
2:05 a.m.
Streaming only — Women’s Bronze Final
4:20 a.m.
USA — Women’s Bronze Final
7:00 a.m.
CNBC — Men’s Gold Final
10:00 a.m.
CNBC — Women’s Bronze Final
11:05 p.m.
Streaming only — Women’s Gold Final
FIGURE SKATING
8:00 a.m.
Streaming only — Exhibition Gala
8:55 a.m.
NBC — Exhibition Gala
9:50 a.m.
NBC — Exhibition Gala
7:30 p.m.
USA — Exhibition Gala (Re-air)
FREESTYLE SKIING
5:45 a.m.
USA — Men’s Ski Cross: Finals
6:15 a.m.
USA — Mixed Team Aerials: Final (Re-air)
7:30 a.m.
NBC — Women’s Freeski Halfpipe: Final
Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Final
10:30 a.m.
NBC — Mixed Team Aerials: Final
3:30 p.m.
USA — Men’s Ski Cross: Finals (Re-air)
HOCKEY
8:40 a.m.
Streaming only — Men’s Bronze Final
USA — Men’s Bronze Final
1:00 p.m.
CNBC — Men’s Bronze Final (Re-air)
5:00 p.m.
USA — Men’s Bronze Final (Re-air)
SKI MOUNTAINEERING
1:30 a.m.
Streaming only — Mixed Team Relay
USA — Mixed Team Relay
2:00 p.m.
USA — Mixed Team Relay (Re-air)
SPEED SKATING
3:00 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Mass Start
USA — Men’s & Women’s Mass Start
4:00 a.m.
NBC — Men’s & Women’s Mass Start
Sunday, Feb. 22
BOBSLED
12:30 a.m.
USA — Four-Man Bobsled: Run 4
1:15 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Run 4
5:00 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
CEREMONY
8:30 a.m.
NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
CROSS-COUNTRY SKIING
2:00 a.m.
USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)
5:45 a.m.
NBC — Women’s 50km Mass Start Classic
CURLING
1:00 a.m.
NBC — Women’s Gold Final
USA — Women’s Gold Final
7:30 a.m.
USA — Women’s Gold Final (Re-air)
HOCKEY
1:45 a.m.
NBC — Hockey Preview
2:10 a.m.
NBC — Men’s Gold Final
Streaming only — Men’s Gold Final
10:30 a.m.
USA — Men’s Gold Final (Re-air)
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.