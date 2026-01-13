NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 17 Texas Tech (18-0) vs. Houston (6-10), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 3 UCLA (15-1) at Minnesota (12-4), 8 p.m.
No. 10 TCU (16-1) at West Virginia (14-3), 7 p.m.
No. 14 Ohio State (15-2) vs. Penn State (7-10), 6:30 p.m.
No. 18 Baylor (15-3) at Utah (13-4), 9 p.m.
No. 19 Iowa State (14-3) at Colorado (11-6), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 1 UConn (17-0) vs. Villanova (14-3), 7 p.m.
No. 2 South Carolina (17-1) vs. No. 4 Texas (18-1), 7 p.m.
No. 5 Vanderbilt (17-0) at Mississippi State (14-4), 6:30 p.m.
No. 7 Kentucky (16-2) vs. Florida (12-7), 7 p.m.
No. 8 Michigan (14-2) vs. No. 25 Illinois (14-3), 7 p.m.
No. 9 Louisville (16-3) at No. 23 Notre Dame (12-4), 6 p.m.
No. 11 Iowa (14-2) vs. Oregon (14-4), 9 p.m.
No. 12 Maryland (16-2) at USC (10-6), 9 p.m.
No. 15 Michigan State (16-1) vs. No. 24 Nebraska (14-3), 7 p.m.
No. 21 Alabama (17-1) at Auburn (12-6), 9 p.m.
Saturday’s Games
No. 10 TCU (16-1) vs. Arizona (10-6), 5 p.m.
No. 17 Texas Tech (18-0) vs. Kansas State (9-9), 2 p.m.
No. 18 Baylor (15-3) at BYU (14-3), 4 p.m.
No. 22 Princeton (14-1) vs. Dartmouth (9-6), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 South Carolina (17-1) at Coppin State (4-14), Noon
No. 3 UCLA (15-1) vs. No. 12 Maryland (16-2), 4 p.m.
No. 4 Texas (18-1) vs. Texas A&M (8-5), 4 p.m.
No. 6 LSU (16-2) at No. 13 Oklahoma (14-3), 3 p.m.
No. 7 Kentucky (16-2) at Mississippi State (14-4), 3 p.m.
No. 9 Louisville (16-3) at North Carolina State (12-5), 1 p.m.
No. 11 Iowa (14-2) vs. No. 15 Michigan State (16-1), 8 p.m.
No. 16 Ole Miss (16-3) at Georgia (15-3), Noon
No. 19 Iowa State (14-3) at Oklahoma State (14-4), 1 p.m.
No. 20 Tennessee (12-3) at No. 21 Alabama (17-1), 2 p.m.
No. 25 Illinois (14-3) vs. Northwestern (7-10), 3 p.m.
