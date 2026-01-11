NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 1 UConn (16-0) at Creighton (7-9), 2 p.m.
No. 2 Texas (18-0) at No. 12 LSU (15-2), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (16-1) vs. Georgia (15-2), 2 p.m.
No. 4 UCLA (14-1) at No. 25 Nebraska (14-2), 7 p.m.
No. 5 Oklahoma (14-2) at No. 6 Kentucky (15-2), 4 p.m.
No. 7 Vanderbilt (16-0) at Texas A&M (8-4), 3 p.m.
No. 8 Maryland (16-1) vs. No. 19 Ohio State (14-2), 4 p.m.
No. 9 Michigan (13-2) vs. Wisconsin (11-5), 2 p.m.
No. 10 Louisville (15-3) vs. Pittsburgh (8-9), 2 p.m.
No. 11 Iowa State (14-2) vs. West Virginia (13-3), 3 p.m.
No. 13 TCU (15-1) vs. Arizona State (16-1), 5 p.m.
No. 14 Iowa (13-2) at Indiana (11-6), 5 p.m.
No. 15 Michigan State (15-1) at Oregon (14-3), 5 p.m.
No. 16 Baylor (14-3) vs. Kansas (11-5), 3 p.m.
No. 18 Ole Miss (15-3) vs. Mississippi State (14-3), 6 p.m.
No. 20 Tennessee (11-3) vs. Arkansas (11-7), 2 p.m.
No. 21 USC (10-5) at Minnesota (11-4), 3 p.m.
No. 22 North Carolina (13-4) at Notre Dame (11-4), 1 p.m.
No. 23 Washington (12-3) at Purdue (9-7), 2 p.m.
