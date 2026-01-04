NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 2 Texas (16-0) vs. No. 15 Ole Miss (14-2), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (14-1) at Florida (12-4), 2 p.m.
No. 5 LSU (14-1) at No. 12 Vanderbilt (14-0), 5 p.m.
No. 7 Maryland (14-1) vs. Indiana (11-4), 6 p.m.
No. 8 Oklahoma (13-1) vs. Mississippi State (14-1), 3 p.m.
No. 10 Iowa State (14-0) vs. No. 22 Baylor (12-3), 3 p.m.
No. 11 Kentucky (14-1) vs. Missouri (12-4), Noon
No. 13 Louisville (13-3) vs. Virginia Tech (11-4), 4 p.m.
No. 16 North Carolina (13-3) vs. Stanford (12-3), 1 p.m.
No. 18 Notre Dame (10-3) at Duke (8-6), Noon
No. 19 Ohio State (12-2) vs. Rutgers (8-6), 2 p.m.
No. 20 Nebraska (12-2) vs. Purdue (8-6), 3 p.m.
No. 23 Tennessee (9-3) at Auburn (11-4), 4 p.m.
No. 24 Michigan State (13-1) vs. Illinois (13-1), Noon
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.