NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (21-0) beat Notre Dame 85-47; beat Georgetown 83-42; beat Seton Hall 92-52.
No. 2 South Carolina (20-2) lost to No. 16 Oklahoma 94-82, OT; beat No. 5 Vanderbilt 103-74.
No. 3 UCLA (19-1) beat Purdue 96-48; beat Northwestern 80-46.
No. 4 Texas (19-2) did not play.
No. 5 Vanderbilt (20-1) beat No. 7 Michigan 72-69; beat Auburn 81-53; lost to No. 2 South Carolina 103-74.
No. 6 LSU (18-2) beat Texas A&M 98-54.
No. 7 Michigan (17-3) lost to No. 5 Vanderbilt 72-69; beat Rutgers 94-60; beat USC 73-67.
No. 8 Louisville (19-3) beat Boston College 85-56.
No. 9 TCU (19-2) lost to No. 12 Ohio State 71-69; beat UCF 67-50.
No. 10 Iowa (18-2) beat No. 15 Maryland 85-78, OT; beat No. 12 Ohio State 91-70.
No. 11 Kentucky (17-5) lost to No. 17 Tennessee 60-58; lost to Georgia 72-67.
No. 12 Ohio State (18-3) beat No. 9 TCU 71-69; beat Indiana 81-67; lost to No. 10 Iowa 91-70.
No. 13 Michigan State (18-2) beat USC 74-68.
No. 14 Baylor (18-3) beat UCF 73-48.
No. 15 Maryland (17-4) lost to No. 10 Iowa 85-78, OT.
No. 16 Oklahoma (16-4) beat No. 2 South Carolina 94-82, OT; beat Auburn 72-65.
No. 17 Tennessee (14-3) beat No. 11 Kentucky 60-58.
No. 18 Ole Miss (17-4) beat Missouri 82-61.
No. 19 Texas Tech (20-2) lost to BYU 73-61; beat Utah 77-49.
No. 20 Princeton (17-1) beat Harvard 82-79, OT; beat Brown 58-49.
No. 21 Duke (14-6) beat Pittsburgh 95-41.
No. 22 West Virginia (17-4) beat Arizona State 53-43; beat BYU 91-77.
No. 23 Alabama (18-3) beat Mississippi State 85-78.
No. 24 Nebraska (15-5) lost to Wisconsin 63-60; beat Illinois 81-75.
No. 25 Washington (15-4) beat Penn State 81-65.
