NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (18-0) beat Villanova 99-50.
No. 2 South Carolina (19-1) beat No. 4 Texas 68-65; beat Coppin State 90-48.
No. 3 UCLA (17-1) beat Minnesota 76-58; beat No. 12 Maryland 97-67.
No. 4 Texas (19-2) lost to No. 2 South Carolina 68-65; beat Texas A&M 80-35.
No. 5 Vanderbilt (18-0) beat Mississippi State 89-84.
No. 6 LSU (17-2) beat No. 13 Oklahoma 91-72.
No. 7 Kentucky (17-3) beat Florida 94-89; lost to Mississippi State 71-59.
No. 8 Michigan (15-2) beat No. 25 Illinois 85-69.
No. 9 Louisville (18-3) beat No. 23 Notre Dame 79-66; beat North Carolina State 88-80, OT.
No. 10 TCU (18-1) beat West Virginia 51-50; beat Arizona 78-62.
No. 11 Iowa (16-2) beat Oregon 74-66; beat No. 15 Michigan State 75-68.
No. 12 Maryland (17-3) beat USC 62-55; lost to No. 3 UCLA 97-67.
No. 13 Oklahoma (14-4) lost to No. 6 LSU 91-72.
No. 14 Ohio State (16-2) beat Penn State 108-84.
No. 15 Michigan State (17-2) beat No. 24 Nebraska 73-71; lost to No. 11 Iowa 75-68.
No. 16 Ole Miss (16-4) lost to Georgia 82-59.
No. 17 Texas Tech (19-1) beat Houston 71-59; lost to Kansas State 65-59.
No. 18 Baylor (17-3) beat Utah 61-45; beat BYU 69-58.
No. 19 Iowa State (14-5) lost to Colorado 68-62; lost to Oklahoma State 86-58.
No. 20 Tennessee (13-3) beat No. 21 Alabama 70-59.
No. 21 Alabama (17-3) beat Missouri 74-63; lost to Auburn 58-54; lost to No. 20 Tennessee 70-59.
No. 22 Princeton (15-1) beat Dartmouth 69-41.
No. 23 Notre Dame (12-5) lost to No. 9 Louisville 79-66.
No. 24 Nebraska (14-4) lost to No. 15 Michigan State 73-71.
No. 25 Illinois (15-4) lost to No. 8 Michigan 85-69; beat Northwestern 74-71.
