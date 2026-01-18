NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (18-0) beat Villanova 99-50.
No. 2 South Carolina (18-1) beat No. 4 Texas 68-65.
No. 3 UCLA (16-1) beat Minnesota 76-58.
No. 4 Texas (18-2) lost to No. 2 South Carolina 68-65.
No. 5 Vanderbilt (18-0) beat Mississippi State 89-84.
No. 6 LSU (16-2) did not play.
No. 7 Kentucky (17-2) beat Florida 94-89.
No. 8 Michigan (15-2) beat No. 25 Illinois 85-69.
No. 9 Louisville (17-3) beat No. 23 Notre Dame 79-66.
No. 10 TCU (18-1) beat West Virginia 51-50; beat Arizona 78-62.
No. 11 Iowa (15-2) beat Oregon 74-66.
No. 12 Maryland (17-2) beat USC 62-55.
No. 13 Oklahoma (14-3) did not play.
No. 14 Ohio State (16-2) beat Penn State 108-84.
No. 15 Michigan State (17-1) beat No. 24 Nebraska 73-71.
No. 16 Ole Miss (16-3) did not play.
No. 17 Texas Tech (19-1) beat Houston 71-59; lost to Kansas State 65-59.
No. 18 Baylor (17-3) beat Utah 61-45; beat BYU 69-58.
No. 19 Iowa State (14-4) lost to Colorado 68-62.
No. 20 Tennessee (12-3) did not play.
No. 21 Alabama (17-2) beat Missouri 74-63; lost to Auburn 58-54.
No. 22 Princeton (15-1) beat Dartmouth 69-41.
No. 23 Notre Dame (12-5) lost to No. 9 Louisville 79-66.
No. 24 Nebraska (14-4) lost to No. 15 Michigan State 73-71.
No. 25 Illinois (14-4) lost to No. 8 Michigan 85-69.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.