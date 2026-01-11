NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (17-0) beat St. John’s 88-43; beat Creighton 95-54.
No. 2 Texas (18-1) beat Auburn 97-36; lost to No. 12 LSU 70-65.
No. 3 South Carolina (17-1) beat Arkansas 93-58; beat Georgia 65-43.
No. 4 UCLA (14-1) did not play.
No. 5 Oklahoma (14-3) lost to No. 18 Ole Miss 74-69; lost to No. 6 Kentucky 63-57.
No. 6 Kentucky (16-2) lost to Alabama 64-51; beat No. 5 Oklahoma 63-57.
No. 7 Vanderbilt (17-0) beat Missouri 99-68; beat Texas A&M 91-51.
No. 8 Maryland (16-2) beat Rutgers 88-41; lost to No. 19 Ohio State 89-76.
No. 9 Michigan (14-2) beat Minnesota 70-60; beat Penn State 105-65; beat Wisconsin 86-60.
No. 10 Louisville (16-3) beat Miami (FL) 77-68; beat Pittsburgh 86-46.
No. 11 Iowa State (14-3) lost to Cincinnati 71-63; lost to West Virginia 83-70.
No. 12 LSU (16-2) beat Georgia 80-59; beat No. 2 Texas 70-65.
No. 13 TCU (16-1) beat Oklahoma State 69-61; beat Arizona State 77-46.
No. 14 Iowa (14-2) beat Northwestern 67-58; beat Indiana 56-53.
No. 15 Michigan State (16-1) beat No. 23 Washington 82-67; beat Oregon 85-81.
No. 16 Baylor (15-3) beat Colorado 56-52; beat Kansas 79-64.
No. 17 Texas Tech (18-0) beat West Virginia 71-66; beat Cincinnati 71-60.
No. 18 Ole Miss (16-3) beat No. 5 Oklahoma 74-69; beat Mississippi State 93-68.
No. 19 Ohio State (15-2) beat Illinois 78-69; beat No. 8 Maryland 89-76.
No. 20 Tennessee (12-3) beat Mississippi State 90-80; beat Arkansas 85-50.
No. 21 USC (10-6) lost to Oregon 71-66; lost to Minnesota 63-62.
No. 22 North Carolina (13-5) lost to Notre Dame 73-50.
No. 23 Washington (12-4) lost to No. 15 Michigan State 82-67; lost to Purdue 78-72, OT.
No. 24 Princeton (14-1) beat Yale 76-50.
No. 25 Nebraska (14-2) beat Indiana 78-73.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.