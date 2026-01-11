NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (16-0) beat St. John’s 88-43.
No. 2 Texas (18-0) beat Auburn 97-36.
No. 3 South Carolina (16-1) beat Arkansas 93-58.
No. 4 UCLA (14-1) did not play.
No. 5 Oklahoma (14-2) lost to No. 18 Ole Miss 74-69.
No. 6 Kentucky (15-2) lost to Alabama 64-51.
No. 7 Vanderbilt (16-0) beat Missouri 99-68.
No. 8 Maryland (16-1) beat Rutgers 88-41.
No. 9 Michigan (13-2) beat Minnesota 70-60; beat Penn State 105-65.
No. 10 Louisville (15-3) beat Miami (FL) 77-68.
No. 11 Iowa State (14-2) lost to Cincinnati 71-63.
No. 12 LSU (15-2) beat Georgia 80-59.
No. 13 TCU (15-1) beat Oklahoma State 69-61.
No. 14 Iowa (13-2) beat Northwestern 67-58.
No. 15 Michigan State (15-1) beat No. 23 Washington 82-67.
No. 16 Baylor (14-3) beat Colorado 56-52.
No. 17 Texas Tech (18-0) beat West Virginia 71-66; beat Cincinnati 71-60.
No. 18 Ole Miss (15-3) beat No. 5 Oklahoma 74-69.
No. 19 Ohio State (14-2) beat Illinois 78-69.
No. 20 Tennessee (11-3) beat Mississippi State 90-80.
No. 21 USC (10-5) lost to Oregon 71-66.
No. 22 North Carolina (13-4) did not play.
No. 23 Washington (12-3) lost to No. 15 Michigan State 82-67.
No. 24 Princeton (14-1) beat Yale 76-50.
No. 25 Nebraska (14-2) beat Indiana 78-73.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.