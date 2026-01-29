Live Radio
Home » Sports » NCAA Women's Basketball Top…

NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

January 29, 2026, 12:06 AM

Wednesday

No. 1 UConn (22-0) beat Xavier 97-39. Next: vs. No. 15 Tennessee, Sunday.

No. 2 UCLA (20-1) beat Illinois 80-67. Next: vs. No. 8 Iowa, Sunday.

No. 3 South Carolina (20-2) did not play. Next: at Auburn, Thursday.

No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Florida, Thursday.

No. 5 Vanderbilt (20-1) did not play. Next: at No. 17 Ole Miss, Friday.

No. 6 LSU (19-2) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.

No. 7 Louisville (19-3) did not play. Next: at Stanford, Thursday.

No. 8 Iowa (18-2) did not play. Next: at USC, Thursday.

No. 9 Michigan (17-3) did not play. Next: at Indiana, Thursday.

No. 10 Oklahoma (16-4) did not play. Next: vs. Texas A&M, Thursday.

No. 11 Ohio State (18-3) did not play. Next: vs. Wisconsin, Thursday.

No. 12 TCU (19-2) did not play. Next: vs. Kansas, Thursday.

No. 13 Michigan State (18-2) did not play. Next: at Purdue, Thursday.

No. 14 Baylor (19-3) did not play. Next: at No. 22 West Virginia, Sunday.

No. 15 Tennessee (14-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Thursday.

No. 16 Maryland (17-5) lost to No. 25 Washington 83-80, 2OT. Next: vs. Oregon, Saturday.

No. 17 Ole Miss (17-4) did not play. Next: vs. No. 5 Vanderbilt, Friday.

No. 18 Kentucky (17-5) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.

No. 19 Princeton (17-1) did not play. Next: vs. Columbia, Friday.

No. 20 Duke (14-6) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.

No. 21 Texas Tech (20-3) lost to Iowa State 84-70. Next: vs. No. 12 TCU, Sunday.

No. 22 West Virginia (17-5) did not play. Next: vs. No. 14 Baylor, Sunday.

No. 23 Georgia (18-3) did not play. Next: vs. No. 24 Alabama, Thursday.

No. 24 Alabama (18-3) did not play. Next: at No. 23 Georgia, Thursday.

No. 25 Washington (17-4) beat No. 16 Maryland 83-80, 2OT. Next: vs. Illinois, Sunday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up