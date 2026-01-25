NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (21-0) did not play. Next: vs. Xavier, Wednesday.
No. 2 South Carolina (20-2) beat No. 5 Vanderbilt 103-74. Next: at Auburn, Thursday.
No. 3 UCLA (19-1) beat Northwestern 80-46. Next: at Illinois, Wednesday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Florida, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (20-1) lost to No. 2 South Carolina 103-74. Next: at No. 18 Ole Miss, Thursday.
No. 6 LSU (18-2) did not play. Next: vs. Florida, Monday.
No. 7 Michigan (17-3) beat USC 73-67. Next: at Indiana, Thursday.
No. 8 Louisville (19-3) did not play. Next: at Stanford, Thursday.
No. 9 TCU (19-2) did not play. Next: vs. Kansas, Thursday.
No. 10 Iowa (18-2) beat No. 12 Ohio State 91-70. Next: at USC, Thursday.
No. 11 Kentucky (17-5) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 12 Ohio State (18-3) lost to No. 10 Iowa 91-70. Next: vs. Wisconsin, Thursday.
No. 13 Michigan State (18-2) did not play. Next: at Purdue, Thursday.
No. 14 Baylor (18-3) did not play. Next: vs. Houston, Tuesday.
No. 15 Maryland (17-4) did not play. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.
No. 16 Oklahoma (16-4) beat Auburn 72-65. Next: vs. Texas A&M, Thursday.
No. 17 Tennessee (14-3) did not play. Next: at No. 18 Ole Miss, ppd.
No. 18 Ole Miss (17-4) did not play. Next: vs. No. 17 Tennessee, ppd.
No. 19 Texas Tech (20-2) did not play. Next: vs. Iowa State, Wednesday.
No. 20 Princeton (17-1) did not play. Next: vs. Columbia, Friday.
No. 21 Duke (14-6) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 22 West Virginia (17-4) did not play. Next: at Utah, Tuesday.
No. 23 Alabama (18-3) beat Mississippi State 85-78. Next: at Georgia, Thursday.
No. 24 Nebraska (15-5) did not play. Next: vs. Northwestern, Wednesday.
No. 25 Washington (15-4) did not play. Next: at Rutgers, Monday.
