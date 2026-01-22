NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (19-0) did not play. Next: at Georgetown, Thursday.
No. 2 South Carolina (19-1) did not play. Next: at No. 16 Oklahoma, Thursday.
No. 3 UCLA (18-1) beat Purdue 96-48. Next: at Northwestern, Sunday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (19-0) did not play. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 6 LSU (17-2) did not play. Next: at Texas A&M, Thursday.
No. 7 Michigan (15-3) did not play. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 8 Louisville (18-3) did not play. Next: vs. Boston College, Sunday.
No. 9 TCU (18-2) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 10 Iowa (16-2) did not play. Next: at No. 15 Maryland, Thursday.
No. 11 Kentucky (17-3) did not play. Next: at No. 17 Tennessee, Thursday.
No. 12 Ohio State (17-2) did not play. Next: vs. Indiana, Thursday.
No. 13 Michigan State (17-2) did not play. Next: vs. USC, Thursday.
No. 14 Baylor (18-3) beat UCF 73-48. Next: vs. Houston, Sunday.
No. 15 Maryland (17-3) did not play. Next: vs. No. 10 Iowa, Thursday.
No. 16 Oklahoma (14-4) did not play. Next: vs. No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 17 Tennessee (13-3) did not play. Next: vs. No. 11 Kentucky, Thursday.
No. 18 Ole Miss (16-4) did not play. Next: at Missouri, Thursday.
No. 19 Texas Tech (19-2) lost to BYU 73-61. Next: at Utah, Saturday.
No. 20 Princeton (16-1) did not play. Next: at Brown, Saturday.
No. 21 Duke (13-6) did not play. Next: at Pittsburgh, Sunday.
No. 22 West Virginia (16-4) beat Arizona State 53-43. Next: at BYU, Saturday.
No. 23 Alabama (17-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 24 Nebraska (14-5) lost to Wisconsin 63-60. Next: vs. Illinois, Saturday.
No. 25 Washington (15-4) beat Penn State 81-65. Next: at Rutgers, Sunday.
