NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (19-0) beat Notre Dame 85-47. Next: at Georgetown, Thursday.
No. 2 South Carolina (19-1) did not play. Next: at No. 16 Oklahoma, Thursday.
No. 3 UCLA (17-1) did not play. Next: vs. Purdue, Wednesday.
No. 4 Texas (19-2) did not play. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (19-0) beat No. 7 Michigan 72-69. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 6 LSU (17-2) did not play. Next: at Texas A&M, Thursday.
No. 7 Michigan (15-3) lost to No. 5 Vanderbilt 72-69. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 8 Louisville (18-3) did not play. Next: vs. Boston College, Sunday.
No. 9 TCU (18-2) lost to No. 12 Ohio State 71-69. Next: at UCF, Saturday.
No. 10 Iowa (16-2) did not play. Next: at No. 15 Maryland, Thursday.
No. 11 Kentucky (17-3) did not play. Next: at No. 17 Tennessee, Thursday.
No. 12 Ohio State (17-2) beat No. 9 TCU 71-69. Next: vs. Indiana, Thursday.
No. 13 Michigan State (17-2) did not play. Next: vs. USC, Thursday.
No. 14 Baylor (17-3) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 15 Maryland (17-3) did not play. Next: vs. No. 10 Iowa, Thursday.
No. 16 Oklahoma (14-4) did not play. Next: vs. No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 17 Tennessee (13-3) did not play. Next: vs. No. 11 Kentucky, Thursday.
No. 18 Ole Miss (16-4) did not play. Next: at Missouri, Thursday.
No. 19 Texas Tech (19-1) did not play. Next: at BYU, Wednesday.
No. 20 Princeton (16-1) beat Harvard 82-79, OT. Next: at Brown, Saturday.
No. 21 Duke (13-6) did not play. Next: at Pittsburgh, Sunday.
No. 22 West Virginia (15-4) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 23 Alabama (17-3) did not play. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 24 Nebraska (14-4) did not play. Next: at Wisconsin, Wednesday.
No. 25 Washington (14-4) did not play. Next: vs. Penn State, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.