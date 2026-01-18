NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (18-0) did not play. Next: at Georgetown, Thursday.
No. 2 South Carolina (19-1) beat Coppin State 90-48. Next: at No. 13 Oklahoma, Thursday.
No. 3 UCLA (17-1) beat No. 12 Maryland 97-67. Next: vs. Purdue, Wednesday.
No. 4 Texas (19-2) beat Texas A&M 80-35. Next: at Arkansas, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (18-0) did not play. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 6 LSU (17-2) beat No. 13 Oklahoma 91-72. Next: at Texas A&M, Thursday.
No. 7 Kentucky (17-3) lost to Mississippi State 71-59. Next: at No. 20 Tennessee, Thursday.
No. 8 Michigan (15-2) did not play. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 9 Louisville (18-3) beat North Carolina State 88-80, OT. Next: vs. Boston College, Sunday.
No. 10 TCU (18-1) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 11 Iowa (16-2) beat No. 15 Michigan State 75-68. Next: at No. 12 Maryland, Thursday.
No. 12 Maryland (17-3) lost to No. 3 UCLA 97-67. Next: vs. No. 11 Iowa, Thursday.
No. 13 Oklahoma (14-4) lost to No. 6 LSU 91-72. Next: vs. No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 14 Ohio State (16-2) did not play. Next: vs. Indiana, Thursday.
No. 15 Michigan State (17-2) lost to No. 11 Iowa 75-68. Next: vs. USC, Thursday.
No. 16 Ole Miss (16-4) lost to Georgia 82-59. Next: at Missouri, Thursday.
No. 17 Texas Tech (19-1) did not play. Next: at BYU, Wednesday.
No. 18 Baylor (17-3) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 19 Iowa State (14-5) lost to Oklahoma State 86-58. Next: vs. Cincinnati, Wednesday.
No. 20 Tennessee (13-3) beat No. 21 Alabama 70-59. Next: vs. No. 7 Kentucky, Thursday.
No. 21 Alabama (17-3) lost to No. 20 Tennessee 70-59. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 22 Princeton (15-1) did not play. Next: at Brown, Saturday.
No. 23 Notre Dame (12-5) did not play. Next: vs. Miami (FL), Thursday.
No. 24 Nebraska (14-4) did not play. Next: at Wisconsin, Wednesday.
No. 25 Illinois (15-4) beat Northwestern 74-71. Next: at No. 24 Nebraska, Saturday.
