NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (18-0) beat Villanova 99-50. Next: at Georgetown, Thursday.
No. 2 South Carolina (18-1) beat No. 4 Texas 68-65. Next: at Coppin State, Sunday.
No. 3 UCLA (16-1) did not play. Next: vs. No. 12 Maryland, Sunday.
No. 4 Texas (18-2) lost to No. 2 South Carolina 68-65. Next: vs. Texas A&M, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (18-0) beat Mississippi State 89-84. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 6 LSU (16-2) did not play. Next: at No. 13 Oklahoma, Sunday.
No. 7 Kentucky (17-2) beat Florida 94-89. Next: at Mississippi State, Sunday.
No. 8 Michigan (15-2) beat No. 25 Illinois 85-69. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 9 Louisville (17-3) beat No. 23 Notre Dame 79-66. Next: at North Carolina State, Sunday.
No. 10 TCU (17-1) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 11 Iowa (15-2) beat Oregon 74-66. Next: vs. No. 15 Michigan State, Sunday.
No. 12 Maryland (17-2) beat USC 62-55. Next: at No. 3 UCLA, Sunday.
No. 13 Oklahoma (14-3) did not play. Next: vs. No. 6 LSU, Sunday.
No. 14 Ohio State (16-2) did not play. Next: vs. Indiana, Thursday.
No. 15 Michigan State (17-1) beat No. 24 Nebraska 73-71. Next: at No. 11 Iowa, Sunday.
No. 16 Ole Miss (16-3) did not play. Next: at Georgia, Sunday.
No. 17 Texas Tech (19-0) did not play. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 18 Baylor (16-3) did not play. Next: at BYU, Saturday.
No. 19 Iowa State (14-4) did not play. Next: at Oklahoma State, Sunday.
No. 20 Tennessee (12-3) did not play. Next: at No. 21 Alabama, Sunday.
No. 21 Alabama (17-2) lost to Auburn 58-54. Next: vs. No. 20 Tennessee, Sunday.
No. 22 Princeton (14-1) did not play. Next: vs. Dartmouth, Saturday.
No. 23 Notre Dame (12-5) lost to No. 9 Louisville 79-66. Next: vs. Miami (FL), Thursday.
No. 24 Nebraska (14-4) lost to No. 15 Michigan State 73-71. Next: at Wisconsin, Wednesday.
No. 25 Illinois (14-4) lost to No. 8 Michigan 85-69. Next: vs. Northwestern, Sunday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.