NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 UConn (17-0) did not play. Next: vs. Villanova, Thursday.
No. 2 South Carolina (17-1) did not play. Next: vs. No. 4 Texas, Thursday.
No. 3 UCLA (15-1) did not play. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 4 Texas (18-1) did not play. Next: at No. 2 South Carolina, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (17-0) did not play. Next: at Mississippi State, Thursday.
No. 6 LSU (16-2) did not play. Next: at No. 13 Oklahoma, Sunday.
No. 7 Kentucky (16-2) did not play. Next: vs. Florida, Thursday.
No. 8 Michigan (14-2) did not play. Next: vs. No. 25 Illinois, Thursday.
No. 9 Louisville (16-3) did not play. Next: at No. 23 Notre Dame, Thursday.
No. 10 TCU (16-1) did not play. Next: at West Virginia, Wednesday.
No. 11 Iowa (14-2) did not play. Next: vs. Oregon, Thursday.
No. 12 Maryland (16-2) did not play. Next: at USC, Thursday.
No. 13 Oklahoma (14-3) did not play. Next: vs. No. 6 LSU, Sunday.
No. 14 Ohio State (15-2) did not play. Next: vs. Penn State, Wednesday.
No. 15 Michigan State (16-1) did not play. Next: vs. No. 24 Nebraska, Thursday.
No. 16 Ole Miss (16-3) did not play. Next: at Georgia, Sunday.
No. 17 Texas Tech (19-0) beat Houston 71-59. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 18 Baylor (15-3) did not play. Next: at Utah, Wednesday.
No. 19 Iowa State (14-3) did not play. Next: at Colorado, Wednesday.
No. 20 Tennessee (12-3) did not play. Next: at No. 21 Alabama, Sunday.
No. 21 Alabama (17-1) did not play. Next: at Auburn, Thursday.
No. 22 Princeton (14-1) did not play. Next: vs. Dartmouth, Saturday.
No. 23 Notre Dame (12-4) did not play. Next: vs. No. 9 Louisville, Thursday.
No. 24 Nebraska (14-3) did not play. Next: at No. 15 Michigan State, Thursday.
No. 25 Illinois (14-3) did not play. Next: at No. 8 Michigan, Thursday.
