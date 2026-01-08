NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (16-0) did not play. Next: at Creighton, Sunday.
No. 2 Texas (18-0) beat Auburn 97-36. Next: at No. 12 LSU, Sunday.
No. 3 South Carolina (16-1) beat Arkansas 93-58. Next: vs. Georgia, Sunday.
No. 4 UCLA (14-1) did not play. Next: at No. 25 Nebraska, Sunday.
No. 5 Oklahoma (14-2) lost to No. 18 Ole Miss 74-69. Next: at No. 6 Kentucky, Sunday.
No. 6 Kentucky (15-2) lost to Alabama 64-51. Next: vs. No. 5 Oklahoma, Sunday.
No. 7 Vanderbilt (16-0) beat Missouri 99-68. Next: at Texas A&M, Sunday.
No. 8 Maryland (16-1) beat Rutgers 88-41. Next: vs. No. 19 Ohio State, Sunday.
No. 9 Michigan (13-2) beat Penn State 105-65. Next: vs. Wisconsin, Sunday.
No. 10 Louisville (15-3) beat Miami (FL) 77-68. Next: vs. Pittsburgh, Sunday.
No. 11 Iowa State (14-2) did not play. Next: vs. West Virginia, Sunday.
No. 12 LSU (15-2) beat Georgia 80-59. Next: vs. No. 2 Texas, Sunday.
No. 13 TCU (15-1) did not play. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 14 Iowa (13-2) did not play. Next: at Indiana, Sunday.
No. 15 Michigan State (15-1) beat No. 23 Washington 82-67. Next: at Oregon, Sunday.
No. 16 Baylor (14-3) beat Colorado 56-52. Next: vs. Kansas, Sunday.
No. 17 Texas Tech (17-0) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 18 Ole Miss (15-3) beat No. 5 Oklahoma 74-69. Next: vs. Mississippi State, Sunday.
No. 19 Ohio State (14-2) did not play. Next: at No. 8 Maryland, Sunday.
No. 20 Tennessee (11-3) beat Mississippi State 90-80. Next: vs. Arkansas, Sunday.
No. 21 USC (10-5) did not play. Next: at Minnesota, Sunday.
No. 22 North Carolina (13-4) did not play. Next: at Notre Dame, Sunday.
No. 23 Washington (12-3) lost to No. 15 Michigan State 82-67. Next: at Purdue, Sunday.
No. 24 Princeton (13-1) did not play. Next: at Yale, Saturday.
No. 25 Nebraska (14-2) beat Indiana 78-73. Next: vs. No. 4 UCLA, Sunday.
