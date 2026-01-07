NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 UConn (15-0) did not play. Next: vs. St. John’s, Wednesday.
No. 2 Texas (17-0) did not play. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 3 South Carolina (15-1) did not play. Next: at Arkansas, Thursday.
No. 4 UCLA (14-1) did not play. Next: at No. 25 Nebraska, Sunday.
No. 5 Oklahoma (14-1) did not play. Next: vs. No. 18 Ole Miss, Thursday.
No. 6 Kentucky (15-1) did not play. Next: at Alabama, Thursday.
No. 7 Vanderbilt (15-0) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 8 Maryland (15-1) did not play. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 9 Michigan (12-2) did not play. Next: at Penn State, Thursday.
No. 10 Louisville (14-3) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 11 Iowa State (14-1) did not play. Next: at Cincinnati, Wednesday.
No. 12 LSU (14-2) did not play. Next: at Georgia, Thursday.
No. 13 TCU (14-1) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Wednesday.
No. 14 Iowa (13-2) did not play. Next: at Indiana, Sunday.
No. 15 Michigan State (14-1) did not play. Next: at No. 23 Washington, Thursday.
No. 16 Baylor (13-3) did not play. Next: vs. Colorado, Thursday.
No. 17 Texas Tech (16-0) did not play. Next: at West Virginia, Wednesday.
No. 18 Ole Miss (14-3) did not play. Next: at No. 5 Oklahoma, Thursday.
No. 19 Ohio State (13-2) did not play. Next: at Illinois, Wednesday.
No. 20 Tennessee (10-3) did not play. Next: at Mississippi State, Thursday.
No. 21 USC (10-4) lost to Oregon 71-66. Next: at Minnesota, Sunday.
No. 22 North Carolina (13-4) did not play. Next: at Notre Dame, Sunday.
No. 23 Washington (12-2) did not play. Next: vs. No. 15 Michigan State, Thursday.
No. 24 Princeton (13-1) did not play. Next: at Yale, Saturday.
No. 25 Nebraska (13-2) did not play. Next: vs. Indiana, Thursday.
