NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (15-0) did not play. Next: vs. St. John’s, Wednesday.
No. 2 Texas (16-0) vs. No. 15 Ole Miss. Next: vs. Auburn, Thursday.
No. 3 South Carolina (14-1) at Florida. Next: at Arkansas, Thursday.
No. 4 UCLA (14-1) did not play. Next: at No. 20 Nebraska, Sunday.
No. 5 LSU (14-1) at No. 12 Vanderbilt. Next: at Georgia, Thursday.
No. 6 Michigan (11-2) did not play. Next: vs. Minnesota, Monday.
No. 7 Maryland (14-1) vs. Indiana. Next: at Rutgers, Thursday.
No. 8 Oklahoma (13-1) vs. Mississippi State. Next: vs. No. 15 Ole Miss, Thursday.
No. 8 TCU (14-1) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Wednesday.
No. 10 Iowa State (14-0) vs. No. 22 Baylor. Next: at Cincinnati, Wednesday.
No. 11 Kentucky (15-1) beat Missouri 74-52. Next: at Alabama, Thursday.
No. 12 Vanderbilt (14-0) vs. No. 5 LSU. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 13 Louisville (13-3) vs. Virginia Tech. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 14 Iowa (12-2) did not play. Next: at Northwestern, Monday.
No. 15 Ole Miss (14-2) at No. 2 Texas. Next: at No. 8 Oklahoma, Thursday.
No. 16 North Carolina (13-3) lost to Stanford 77-71, OT. Next: at No. 18 Notre Dame, Sunday.
No. 17 USC (10-4) did not play. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 18 Notre Dame (10-4) lost to Duke 82-68. Next: vs. Boston College, Thursday.
No. 19 Ohio State (12-2) vs. Rutgers. Next: at Illinois, Wednesday.
No. 20 Nebraska (12-2) vs. Purdue. Next: vs. Indiana, Thursday.
No. 21 Texas Tech (16-0) did not play. Next: at West Virginia, Wednesday.
No. 22 Baylor (12-3) at No. 10 Iowa State. Next: vs. Colorado, Thursday.
No. 23 Tennessee (9-3) at Auburn. Next: at Mississippi State, Thursday.
No. 24 Michigan State (14-1) beat Illinois 81-75. Next: at Washington, Thursday.
No. 25 Princeton (13-1) did not play. Next: at Yale, Saturday.
