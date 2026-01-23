NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 3 Michigan (17-1) vs. Ohio State (13-5), 8 p.m.
No. 24 Saint Louis (18-1) at St. Bonaventure (12-7), 5:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (19-0) vs. West Virginia (13-6), 2 p.m.
No. 2 UConn (18-1) vs. Villanova (15-4), 12:30 p.m.
No. 4 Purdue (17-2) vs. No. 11 Illinois (16-3), 3 p.m.
No. 5 Duke (17-1) vs. Wake Forest (11-8), Noon
No. 6 Houston (17-1) at No. 12 Texas Tech (15-4), 2 p.m.
No. 7 Nebraska (19-0) at Minnesota (10-9), Noon
No. 8 Gonzaga (20-1) vs. San Francisco (13-8), 8 p.m.
No. 9 Iowa State (17-2) at Oklahoma State (14-5), 4 p.m.
No. 10 Michigan State (17-2) vs. Maryland (8-11), Noon
No. 13 BYU (16-2) vs. Utah (9-10), 5:30 p.m.
No. 14 Virginia (16-2) vs. No. 22 North Carolina (15-4), Noon
No. 15 Vanderbilt (16-3) at Mississippi State (10-9), Noon
No. 16 Florida (14-5) vs. Auburn (12-7), 4 p.m.
No. 17 Alabama (13-5) vs. Tennessee (12-6), 8:30 p.m.
No. 18 Clemson (16-4) at Georgia Tech (11-8), Noon
No. 19 Kansas (14-5) at Kansas State (10-9), 8 p.m.
No. 20 Arkansas (14-5) vs. LSU (13-6), 8:30 p.m.
No. 21 Georgia (16-3) at Texas (11-8), 1 p.m.
No. 23 Louisville (13-5) vs. Virginia Tech (15-5), 2:15 p.m.
