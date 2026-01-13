NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 2 Iowa State (16-0) at Kansas (11-5), 9 p.m.
No. 3 UConn (16-1) at No. 25 Seton Hall (14-2), 8 p.m.
No. 7 Houston (15-1) vs. West Virginia (11-5), 8:30 p.m.
No. 8 Nebraska (16-0) vs. Oregon (8-8), 9 p.m.
No. 12 Michigan State (14-2) vs. Indiana (12-4), 7 p.m.
No. 16 Virginia (14-2) at No. 20 Louisville (12-4), 7 p.m.
No. 18 Alabama (11-5) at Mississippi State (10-6), 9 p.m.
No. 19 Florida (11-5) at Oklahoma (11-5), 9 p.m.
No. 22 Clemson (14-3) vs. Boston College (7-9), 7 p.m.
No. 24 Tennessee (11-5) vs. Texas A&M (13-3), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 Arizona (16-0) vs. Arizona State (10-6), 10:30 p.m.
No. 4 Michigan (14-1) at Washington (10-6), 10:30 p.m.
No. 5 Purdue (15-1) vs. Iowa (12-4), 6:30 p.m.
No. 6 Duke (15-1) at California (13-4), 11 p.m.
No. 10 Vanderbilt (16-0) at Texas (10-6), 9 p.m.
No. 11 BYU (15-1) vs. TCU (11-5), 11 p.m.
No. 13 Illinois (13-3) at Northwestern (8-8), 8:30 p.m.
No. 14 North Carolina (14-2) at Stanford (13-4), 9 p.m.
No. 15 Texas Tech (12-4) vs. Utah (8-8), 9 p.m.
No. 17 Arkansas (12-4) vs. South Carolina (10-6), 9 p.m.
No. 21 Georgia (14-2) vs. Ole Miss (9-7), 7 p.m.
No. 23 Utah State (14-1) vs. Nevada (12-4), 10 p.m.
Thursday’s Games
No. 9 Gonzaga (17-1) at Washington State (8-10), 10 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (16-0) at UCF (13-2), 4 p.m.
No. 2 Iowa State (16-0) at Cincinnati (8-8), 2 p.m.
No. 3 UConn (16-1) at Georgetown (9-7), Noon
No. 4 Michigan (14-1) at Oregon (8-8), 4 p.m.
No. 5 Purdue (15-1) at USC (13-3), 6 p.m.
No. 6 Duke (15-1) at Stanford (13-4), 6 p.m.
No. 8 Nebraska (16-0) at Northwestern (8-8), 4 p.m.
No. 9 Gonzaga (17-1) at Seattle (12-6), 10 p.m.
No. 10 Vanderbilt (16-0) vs. No. 19 Florida (11-5), 2 p.m.
No. 11 BYU (15-1) at No. 15 Texas Tech (12-4), 8 p.m.
No. 12 Michigan State (14-2) at Washington (10-6), 6 p.m.
No. 13 Illinois (13-3) vs. Minnesota (10-6), Noon
No. 14 North Carolina (14-2) at California (13-4), 4 p.m.
No. 16 Virginia (14-2) at SMU (12-4), Noon
No. 17 Arkansas (12-4) at No. 21 Georgia (14-2), 4 p.m.
No. 18 Alabama (11-5) at Oklahoma (11-5), 1 p.m.
No. 20 Louisville (12-4) at Pittsburgh (7-9), 8 p.m.
No. 22 Clemson (14-3) vs. Miami (FL) (14-2), 2:15 p.m.
No. 23 Utah State (14-1) at Grand Canyon (10-5), 2:30 p.m.
No. 24 Tennessee (11-5) vs. Kentucky (10-6), Noon
No. 25 Seton Hall (14-2) vs. Butler (10-6), Noon
Sunday’s Games
No. 7 Houston (15-1) vs. Arizona State (10-6), 5 p.m.
