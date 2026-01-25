NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (20-0) beat Cincinnati 77-51; beat West Virginia 88-53.
No. 2 UConn (19-1) beat Villanova 75-67, OT.
No. 3 Michigan (18-1) beat Indiana 86-72; beat Ohio State 74-62.
No. 4 Purdue (17-3) lost to UCLA 69-67; lost to No. 11 Illinois 88-82.
No. 5 Duke (18-1) beat Wake Forest 90-69.
No. 6 Houston (17-2) lost to No. 12 Texas Tech 90-86.
No. 7 Nebraska (20-0) beat Washington 76-66; beat Minnesota 76-57.
No. 8 Gonzaga (21-1) beat Pepperdine 84-60; beat San Francisco 68-66.
No. 9 Iowa State (18-2) beat UCF 87-57; beat Oklahoma State 84-71.
No. 10 Michigan State (18-2) beat Oregon 68-52; beat Maryland 91-48.
No. 11 Illinois (17-3) beat Maryland 89-70; beat No. 4 Purdue 88-82.
No. 12 Texas Tech (16-4) beat Baylor 92-73; beat No. 6 Houston 90-86.
No. 13 BYU (17-2) beat Utah 91-78.
No. 14 Virginia (16-3) lost to No. 22 North Carolina 85-80.
No. 15 Vanderbilt (17-3) lost to No. 20 Arkansas 93-68; beat Mississippi State 88-56.
No. 16 Florida (14-6) beat LSU 79-61; lost to Auburn 76-67.
No. 17 Alabama (13-6) lost to Tennessee 79-73.
No. 18 Clemson (17-4) lost to North Carolina State 80-76, OT; beat Georgia Tech 77-63.
No. 19 Kansas (15-5) beat Colorado 75-69; beat Kansas State 86-62.
No. 20 Arkansas (15-5) beat No. 15 Vanderbilt 93-68; beat LSU 85-81.
No. 21 Georgia (16-4) beat Missouri 74-72; lost to Texas 87-67.
No. 22 North Carolina (16-4) beat Notre Dame 91-69; beat No. 14 Virginia 85-80.
No. 23 Louisville (14-5) beat Virginia Tech 85-71.
No. 24 Saint Louis (19-1) beat Duquesne 81-77; beat St. Bonaventure 97-62.
No. 25 Miami (OH) (20-0) beat Kent State 107-101, OT.
