NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (18-0) beat Arizona State 89-82; beat UCF 84-77.
No. 2 Iowa State (16-2) lost to Kansas 84-63; lost to Cincinnati 79-70.
No. 3 UConn (18-1) beat No. 25 Seton Hall 69-64; beat Georgetown 64-62.
No. 4 Michigan (16-1) beat Washington 82-72; beat Oregon 81-71.
No. 5 Purdue (17-1) beat Iowa 79-72; beat USC 69-64.
No. 6 Duke (17-1) beat California 71-56; beat Stanford 80-50.
No. 7 Houston (17-1) beat West Virginia 77-48; beat Arizona State 103-73.
No. 8 Nebraska (18-0) beat Oregon 90-55; beat Northwestern 77-58.
No. 9 Gonzaga (19-1) beat Washington State 86-65; beat Seattle 71-50.
No. 10 Vanderbilt (16-2) lost to Texas 80-64; lost to No. 19 Florida 98-94.
No. 11 BYU (16-2) beat TCU 76-70; lost to No. 15 Texas Tech 84-71.
No. 12 Michigan State (16-2) beat Indiana 81-60; beat Washington 80-63.
No. 13 Illinois (15-3) beat Northwestern 79-68; beat Minnesota 77-67.
No. 14 North Carolina (14-4) lost to Stanford 95-90; lost to California 84-78.
No. 15 Texas Tech (14-4) beat Utah 88-74; beat No. 11 BYU 84-71.
No. 16 Virginia (16-2) beat No. 20 Louisville 79-70; beat SMU 72-68.
No. 17 Arkansas (13-5) beat South Carolina 108-74; lost to No. 21 Georgia 90-76.
No. 18 Alabama (13-5) beat Mississippi State 97-82; beat Oklahoma 83-81.
No. 19 Florida (13-5) beat Oklahoma 96-79; beat No. 10 Vanderbilt 98-94.
No. 20 Louisville (13-5) lost to No. 16 Virginia 79-70; beat Pittsburgh 100-59.
No. 21 Georgia (15-3) lost to Ole Miss 97-95, OT; beat No. 17 Arkansas 90-76.
No. 22 Clemson (16-3) beat Boston College 74-50; beat Miami (FL) 69-59.
No. 23 Utah State (15-2) beat Nevada 71-62; lost to Grand Canyon 84-74.
No. 24 Tennessee (12-6) beat Texas A&M 87-82, 2OT; lost to Kentucky 80-78.
No. 25 Seton Hall (14-4) lost to No. 3 UConn 69-64; lost to Butler 77-66.
