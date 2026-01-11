NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (16-0) beat Kansas State 101-76; beat TCU 86-73.
No. 2 Michigan (14-1) beat Penn State 74-72; lost to Wisconsin 91-88.
No. 3 Iowa State (16-0) beat Baylor 70-60; beat Oklahoma State 83-71.
No. 4 UConn (16-1) beat Providence 103-98, OT; beat DePaul 72-60.
No. 5 Purdue (15-1) beat Washington 81-73; beat Penn State 93-85.
No. 6 Duke (15-1) beat No. 20 Louisville 84-73; beat No. 24 SMU 82-75.
No. 7 Houston (15-1) beat No. 14 Texas Tech 69-65; beat Baylor 77-55.
No. 8 Gonzaga (17-1) beat Santa Clara 89-77.
No. 9 BYU (14-1) beat Arizona State 104-76.
No. 10 Nebraska (16-0) beat Ohio State 72-69; beat Indiana 83-77.
No. 11 Vanderbilt (16-0) beat No. 13 Alabama 96-90; beat LSU 84-73.
No. 12 Michigan State (14-2) beat USC 80-51; beat Northwestern 76-66.
No. 13 Alabama (11-5) lost to No. 11 Vanderbilt 96-90; lost to Texas 92-88.
No. 14 Texas Tech (12-4) lost to No. 7 Houston 69-65; beat Colorado 73-71.
No. 15 Arkansas (12-4) beat Ole Miss 94-87; lost to Auburn 95-73.
No. 16 Illinois (12-3) beat Rutgers 81-55.
No. 17 North Carolina (14-2) beat Wake Forest 87-84.
No. 18 Georgia (14-2) lost to Florida 92-77; beat South Carolina 75-70.
No. 19 Iowa (12-3) lost to Minnesota 70-67.
No. 20 Louisville (12-4) lost to No. 6 Duke 84-73; beat Boston College 75-62.
No. 21 Tennessee (11-5) beat Texas 85-71; lost to Florida 91-67.
No. 22 Kansas (11-5) beat TCU 104-100, OT; lost to West Virginia 86-75.
No. 23 Virginia (14-2) beat California 84-60; beat Stanford 70-55.
No. 24 SMU (12-4) lost to Clemson 74-70; lost to No. 6 Duke 82-75.
No. 25 UCF (12-2) lost to Oklahoma State 87-76.
