NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared for the Week

No. 1 Arizona (14-0) beat South Dakota State 99-71; beat Utah 97-78.
No. 2 Michigan (13-0) beat McNeese 112-71; beat No. 24 USC 96-66.
No. 3 Iowa State (14-0) beat Houston Christian 89-61; beat West Virginia 80-59.
No. 4 UConn (14-1) beat Xavier 90-67; beat Marquette 73-57.
No. 5 Purdue (13-1) beat Kent State 101-60; beat Wisconsin 89-73.
No. 6 Duke (13-1) beat Georgia Tech 85-79; beat Florida State 91-87.
No. 7 Gonzaga (16-1) beat San Diego 99-93; beat Seattle 80-72, OT; beat Loyola Marymount 82-47.
No. 8 Houston (13-1) beat Middle Tennessee 69-60; beat Cincinnati 67-60.
No. 9 Michigan State (12-2) beat Cornell 114-97; lost to No. 13 Nebraska 58-56.
No. 10 BYU (13-1) beat Kansas State 83-73.
No. 11 Vanderbilt (14-0) beat New Haven 96-53; beat South Carolina 83-71.
No. 12 North Carolina (13-2) beat Florida State 79-66; lost to SMU 97-83.
No. 13 Nebraska (14-0) beat New Hampshire 86-55; beat No. 9 Michigan State 58-56.
No. 14 Alabama (11-3) beat Yale 102-78; beat Kentucky 89-74.
No. 15 Texas Tech (11-3) beat Oklahoma State 102-80.
No. 16 Louisville (11-3) beat California 90-70; lost to Stanford 80-76.
No. 17 Kansas (10-4) lost to UCF 81-75.
No. 18 Arkansas (11-3) beat James Madison 103-74; beat No. 19 Tennessee 86-75.
No. 19 Tennessee (10-4) beat South Carolina State 105-54; lost to No. 18 Arkansas 86-75.
No. 20 Illinois (11-3) beat Southern University 90-55; beat Penn State 73-65.
No. 21 Virginia (12-2) lost to Virginia Tech 95-85, 3OT; beat North Carolina State 76-61.
No. 22 Florida (9-5) beat Dartmouth 94-72; lost to Missouri 76-74.
No. 23 Georgia (13-1) beat LIU 89-74; beat Auburn 104-100, OT.
No. 24 USC (12-2) lost to No. 2 Michigan 96-66.
No. 25 Iowa (12-2) beat UMass Lowell 90-62; beat UCLA 74-61.
