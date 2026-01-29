NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 Arizona (21-0) did not play. Next: at Arizona State, Saturday.
No. 2 UConn (20-1) did not play. Next: at Creighton, Saturday.
No. 3 Michigan (19-1) did not play. Next: at No. 7 Michigan State, Friday.
No. 4 Duke (19-1) did not play. Next: at Virginia Tech, Saturday.
No. 5 Nebraska (20-1) did not play. Next: vs. No. 9 Illinois, Sunday.
No. 6 Gonzaga (21-1) did not play. Next: vs. Saint Mary’s, Saturday.
No. 7 Michigan State (19-2) did not play. Next: vs. No. 3 Michigan, Friday.
No. 8 Iowa State (18-2) did not play. Next: vs. Colorado, Thursday.
No. 9 Illinois (17-3) did not play. Next: vs. Washington, Thursday.
No. 10 Houston (18-2) beat TCU 79-70. Next: vs. Cincinnati, Saturday.
No. 11 Texas Tech (16-4) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 12 Purdue (17-4) did not play. Next: at Maryland, Sunday.
No. 13 BYU (17-3) did not play. Next: at No. 14 Kansas, Saturday.
No. 14 Kansas (15-5) did not play. Next: vs. No. 13 BYU, Saturday.
No. 15 Arkansas (16-5) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 16 North Carolina (16-4) did not play. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 17 Virginia (17-3) did not play. Next: at Boston College, Saturday.
No. 18 Vanderbilt (18-3) did not play. Next: at Ole Miss, Saturday.
No. 19 Florida (15-6) beat South Carolina 95-48. Next: vs. No. 23 Alabama, Sunday.
No. 20 Louisville (14-6) did not play. Next: vs. SMU, Saturday.
No. 21 Saint Louis (20-1) did not play. Next: vs. Dayton, Friday.
No. 22 Clemson (17-4) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.
No. 23 Alabama (14-6) did not play. Next: at No. 19 Florida, Sunday.
No. 24 Miami (OH) (21-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Saturday.
No. 25 St. John’s (16-5) beat Butler 92-70. Next: at DePaul, Tuesday.
