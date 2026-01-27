Live Radio
NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

January 27, 2026, 12:42 AM

Monday

No. 1 Arizona (21-0) beat No. 13 BYU 86-83. Next: at Arizona State, Saturday.

No. 2 UConn (19-1) did not play. Next: vs. Providence, Tuesday.

No. 3 Michigan (18-1) did not play. Next: vs. No. 5 Nebraska, Tuesday.

No. 4 Duke (19-1) beat No. 20 Louisville 83-52. Next: at Virginia Tech, Saturday.

No. 5 Nebraska (20-0) did not play. Next: at No. 3 Michigan, Tuesday.

No. 6 Gonzaga (21-1) did not play. Next: vs. Saint Mary’s, Saturday.

No. 7 Michigan State (18-2) did not play. Next: at Rutgers, Tuesday.

No. 8 Iowa State (18-2) did not play. Next: vs. Colorado, Thursday.

No. 9 Illinois (17-3) did not play. Next: vs. Washington, Thursday.

No. 10 Houston (17-2) did not play. Next: at TCU, Wednesday.

No. 11 Texas Tech (16-4) did not play. Next: at UCF, Saturday.

No. 12 Purdue (17-3) did not play. Next: at Indiana, Tuesday.

No. 13 BYU (17-3) lost to No. 1 Arizona 86-83. Next: at No. 14 Kansas, Saturday.

No. 14 Kansas (15-5) did not play. Next: vs. No. 13 BYU, Saturday.

No. 15 Arkansas (15-5) did not play. Next: at Oklahoma, Tuesday.

No. 16 North Carolina (16-4) did not play. Next: at Georgia Tech, Saturday.

No. 17 Virginia (16-3) did not play. Next: at Notre Dame, Tuesday.

No. 18 Vanderbilt (17-3) did not play. Next: vs. Kentucky, Tuesday.

No. 19 Florida (14-6) did not play. Next: at South Carolina, Wednesday.

No. 20 Louisville (14-6) lost to No. 4 Duke 83-52. Next: vs. SMU, Saturday.

No. 21 Saint Louis (19-1) did not play. Next: vs. George Washington, Tuesday.

No. 22 Clemson (17-4) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.

No. 23 Alabama (13-6) did not play. Next: vs. Missouri, Tuesday.

No. 24 Miami (OH) (20-0) did not play. Next: vs. UMass, Tuesday.

No. 25 St. John’s (15-5) did not play. Next: vs. Butler, Wednesday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

