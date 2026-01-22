NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 Arizona (19-0) beat Cincinnati 77-51. Next: vs. West Virginia, Saturday.
No. 2 UConn (18-1) did not play. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 3 Michigan (17-1) did not play. Next: vs. Ohio State, Friday.
No. 4 Purdue (17-2) did not play. Next: vs. No. 11 Illinois, Saturday.
No. 5 Duke (17-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 6 Houston (17-1) did not play. Next: at No. 12 Texas Tech, Saturday.
No. 7 Nebraska (19-0) beat Washington 76-66. Next: at Minnesota, Saturday.
No. 8 Gonzaga (20-1) beat Pepperdine 84-60. Next: vs. San Francisco, Saturday.
No. 9 Iowa State (17-2) did not play. Next: at Oklahoma State, Saturday.
No. 10 Michigan State (17-2) did not play. Next: vs. Maryland, Saturday.
No. 11 Illinois (16-3) beat Maryland 89-70. Next: at No. 4 Purdue, Saturday.
No. 12 Texas Tech (15-4) did not play. Next: vs. No. 6 Houston, Saturday.
No. 13 BYU (16-2) did not play. Next: vs. Utah, Saturday.
No. 14 Virginia (16-2) did not play. Next: vs. No. 22 North Carolina, Saturday.
No. 15 Vanderbilt (16-3) did not play. Next: at Mississippi State, Saturday.
No. 16 Florida (14-5) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 17 Alabama (13-5) did not play. Next: vs. Tennessee, Saturday.
No. 18 Clemson (16-4) did not play. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 19 Kansas (14-5) did not play. Next: at Kansas State, Saturday.
No. 20 Arkansas (14-5) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 21 Georgia (16-3) did not play. Next: at Texas, Saturday.
No. 22 North Carolina (15-4) beat Notre Dame 91-69. Next: at No. 14 Virginia, Saturday.
No. 23 Louisville (13-5) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 24 Saint Louis (18-1) did not play. Next: at St. Bonaventure, Friday.
No. 25 Miami (OH) (20-0) did not play. Next: vs. UMass, Tuesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.