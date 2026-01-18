NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (18-0) did not play. Next: vs. Cincinnati, Wednesday.
No. 2 Iowa State (16-2) did not play. Next: vs. UCF, Tuesday.
No. 3 UConn (18-1) did not play. Next: vs. Villanova, Saturday.
No. 4 Michigan (16-1) did not play. Next: vs. Indiana, Tuesday.
No. 5 Purdue (17-1) did not play. Next: at UCLA, Tuesday.
No. 6 Duke (17-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 7 Houston (17-1) beat Arizona State 103-73. Next: at No. 15 Texas Tech, Saturday.
No. 8 Nebraska (18-0) did not play. Next: vs. Washington, Wednesday.
No. 9 Gonzaga (19-1) did not play. Next: vs. Pepperdine, Wednesday.
No. 10 Vanderbilt (16-2) did not play. Next: at No. 17 Arkansas, Tuesday.
No. 11 BYU (16-2) did not play. Next: vs. Utah, Saturday.
No. 12 Michigan State (16-2) did not play. Next: at Oregon, Tuesday.
No. 13 Illinois (15-3) did not play. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 14 North Carolina (14-4) did not play. Next: vs. Notre Dame, Wednesday.
No. 15 Texas Tech (14-4) did not play. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 16 Virginia (16-2) did not play. Next: vs. No. 14 North Carolina, Saturday.
No. 17 Arkansas (13-5) did not play. Next: vs. No. 10 Vanderbilt, Tuesday.
No. 18 Alabama (13-5) did not play. Next: vs. No. 24 Tennessee, Saturday.
No. 19 Florida (13-5) did not play. Next: vs. LSU, Tuesday.
No. 20 Louisville (13-5) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 21 Georgia (15-3) did not play. Next: at Missouri, Tuesday.
No. 22 Clemson (16-3) did not play. Next: vs. North Carolina State, Tuesday.
No. 23 Utah State (15-2) did not play. Next: vs. UNLV, Tuesday.
No. 24 Tennessee (12-6) did not play. Next: at No. 18 Alabama, Saturday.
No. 25 Seton Hall (14-4) did not play. Next: at St. John’s, Tuesday.
