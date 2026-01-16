NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 Arizona (17-0) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 2 Iowa State (16-1) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 3 UConn (17-1) did not play. Next: at Georgetown, Saturday.
No. 4 Michigan (15-1) did not play. Next: at Oregon, Saturday.
No. 5 Purdue (16-1) did not play. Next: at USC, Saturday.
No. 6 Duke (16-1) did not play. Next: at Stanford, Saturday.
No. 7 Houston (16-1) did not play. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 8 Nebraska (17-0) did not play. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 9 Gonzaga (18-1) beat Washington State 86-65. Next: at Seattle, Saturday.
No. 10 Vanderbilt (16-1) did not play. Next: vs. No. 19 Florida, Saturday.
No. 11 BYU (16-1) did not play. Next: at No. 15 Texas Tech, Saturday.
No. 12 Michigan State (15-2) did not play. Next: at Washington, Saturday.
No. 13 Illinois (14-3) did not play. Next: vs. Minnesota, Saturday.
No. 14 North Carolina (14-3) did not play. Next: at California, Saturday.
No. 15 Texas Tech (13-4) did not play. Next: vs. No. 11 BYU, Saturday.
No. 16 Virginia (15-2) did not play. Next: at SMU, Saturday.
No. 17 Arkansas (13-4) did not play. Next: at No. 21 Georgia, Saturday.
No. 18 Alabama (12-5) did not play. Next: at Oklahoma, Saturday.
No. 19 Florida (12-5) did not play. Next: at No. 10 Vanderbilt, Saturday.
No. 20 Louisville (12-5) did not play. Next: at Pittsburgh, Saturday.
No. 21 Georgia (14-3) did not play. Next: vs. No. 17 Arkansas, Saturday.
No. 22 Clemson (15-3) did not play. Next: vs. Miami (FL), Saturday.
No. 23 Utah State (15-1) did not play. Next: at Grand Canyon, Saturday.
No. 24 Tennessee (12-5) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 25 Seton Hall (14-3) did not play. Next: vs. Butler, Saturday.
