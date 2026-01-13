NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Arizona (16-0) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 2 Iowa State (16-1) lost to Kansas 84-63. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 3 UConn (17-1) beat No. 25 Seton Hall 69-64. Next: at Georgetown, Saturday.
No. 4 Michigan (14-1) did not play. Next: at Washington, Wednesday.
No. 5 Purdue (15-1) did not play. Next: vs. Iowa, Wednesday.
No. 6 Duke (15-1) did not play. Next: at California, Wednesday.
No. 7 Houston (16-1) beat West Virginia 77-48. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 8 Nebraska (17-0) beat Oregon 90-55. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 9 Gonzaga (17-1) did not play. Next: at Washington State, Thursday.
No. 10 Vanderbilt (16-0) did not play. Next: at Texas, Wednesday.
No. 11 BYU (15-1) did not play. Next: vs. TCU, Wednesday.
No. 12 Michigan State (15-2) beat Indiana 81-60. Next: at Washington, Saturday.
No. 13 Illinois (13-3) did not play. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 14 North Carolina (14-2) did not play. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 15 Texas Tech (12-4) did not play. Next: vs. Utah, Wednesday.
No. 16 Virginia (15-2) beat No. 20 Louisville 79-70. Next: at SMU, Saturday.
No. 17 Arkansas (12-4) did not play. Next: vs. South Carolina, Wednesday.
No. 18 Alabama (12-5) beat Mississippi State 97-82. Next: at Oklahoma, Saturday.
No. 19 Florida (12-5) beat Oklahoma 96-79. Next: at No. 10 Vanderbilt, Saturday.
No. 20 Louisville (12-5) lost to No. 16 Virginia 79-70. Next: at Pittsburgh, Saturday.
No. 21 Georgia (14-2) did not play. Next: vs. Ole Miss, Wednesday.
No. 22 Clemson (15-3) beat Boston College 74-50. Next: vs. Miami (FL), Saturday.
No. 23 Utah State (14-1) did not play. Next: vs. Nevada, Wednesday.
No. 24 Tennessee (12-5) beat Texas A&M 87-82, 2OT. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 25 Seton Hall (14-3) lost to No. 3 UConn 69-64. Next: vs. Butler, Saturday.
