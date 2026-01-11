NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (16-0) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 2 Michigan (14-1) did not play. Next: at Washington, Wednesday.
No. 3 Iowa State (16-0) did not play. Next: at No. 22 Kansas, Tuesday.
No. 4 UConn (16-1) did not play. Next: at Seton Hall, Tuesday.
No. 5 Purdue (15-1) did not play. Next: vs. No. 19 Iowa, Wednesday.
No. 6 Duke (15-1) did not play. Next: at California, Wednesday.
No. 7 Houston (15-1) did not play. Next: vs. West Virginia, Tuesday.
No. 8 Gonzaga (17-1) did not play. Next: at Washington State, Thursday.
No. 9 BYU (15-1) did not play. Next: vs. TCU, Wednesday.
No. 10 Nebraska (16-0) did not play. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 11 Vanderbilt (16-0) did not play. Next: at Texas, Wednesday.
No. 12 Michigan State (14-2) did not play. Next: vs. Indiana, Tuesday.
No. 13 Alabama (11-5) did not play. Next: at Mississippi State, Tuesday.
No. 14 Texas Tech (12-4) did not play. Next: vs. Utah, Wednesday.
No. 15 Arkansas (12-4) did not play. Next: vs. South Carolina, Wednesday.
No. 16 Illinois (13-3) beat No. 19 Iowa 75-69. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 17 North Carolina (14-2) did not play. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 18 Georgia (14-2) did not play. Next: vs. Ole Miss, Wednesday.
No. 19 Iowa (12-4) lost to No. 16 Illinois 75-69. Next: at No. 5 Purdue, Wednesday.
No. 20 Louisville (12-4) did not play. Next: vs. No. 23 Virginia, Tuesday.
No. 21 Tennessee (11-5) did not play. Next: vs. Texas A&M, Tuesday.
No. 22 Kansas (11-5) did not play. Next: vs. No. 3 Iowa State, Tuesday.
No. 23 Virginia (14-2) did not play. Next: at No. 20 Louisville, Tuesday.
No. 24 SMU (12-4) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Wednesday.
No. 25 UCF (13-2) beat Cincinnati 73-72. Next: at Kansas State, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.