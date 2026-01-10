NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (16-0) beat TCU 86-73. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 2 Michigan (14-1) lost to Wisconsin 91-88. Next: at Washington, Wednesday.
No. 3 Iowa State (16-0) beat Oklahoma State 83-71. Next: at No. 22 Kansas, Tuesday.
No. 4 UConn (16-1) beat DePaul 72-60. Next: at Seton Hall, Tuesday.
No. 5 Purdue (15-1) beat Penn State 93-85. Next: vs. No. 19 Iowa, Wednesday.
No. 6 Duke (15-1) beat No. 24 SMU 82-75. Next: at California, Wednesday.
No. 7 Houston (15-1) beat Baylor 77-55. Next: vs. West Virginia, Tuesday.
No. 8 Gonzaga (17-1) did not play. Next: at Washington State, Thursday.
No. 9 BYU (14-1) at Utah. Next: vs. TCU, Wednesday.
No. 10 Nebraska (16-0) beat Indiana 83-77. Next: vs. Oregon, Tuesday.
No. 11 Vanderbilt (16-0) beat LSU 84-73. Next: at Texas, Wednesday.
No. 12 Michigan State (14-2) did not play. Next: vs. Indiana, Tuesday.
No. 13 Alabama (11-4) vs. Texas. Next: at Mississippi State, Tuesday.
No. 14 Texas Tech (11-4) at Colorado. Next: vs. Utah, Wednesday.
No. 15 Arkansas (12-4) lost to Auburn 95-73. Next: vs. South Carolina, Wednesday.
No. 16 Illinois (12-3) did not play. Next: at No. 19 Iowa, Sunday.
No. 17 North Carolina (13-2) beat Wake Forest 87-84. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 18 Georgia (14-2) beat South Carolina 75-70. Next: vs. Ole Miss, Wednesday.
No. 19 Iowa (12-3) did not play. Next: vs. No. 16 Illinois, Sunday.
No. 20 Louisville (12-4) beat Boston College 75-62. Next: vs. No. 23 Virginia, Tuesday.
No. 21 Tennessee (11-5) lost to Florida 91-67. Next: vs. Texas A&M, Tuesday.
No. 22 Kansas (11-5) lost to West Virginia 86-75. Next: vs. No. 3 Iowa State, Tuesday.
No. 23 Virginia (14-2) beat Stanford 70-55. Next: at No. 20 Louisville, Tuesday.
No. 24 SMU (12-4) lost to No. 6 Duke 82-75. Next: vs. Virginia Tech, Wednesday.
No. 25 UCF (12-2) did not play. Next: vs. Cincinnati, Sunday.
