NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 Arizona (14-0) did not play. Next: vs. Kansas State, Wednesday.
No. 2 Michigan (14-0) beat Penn State 74-72. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 3 Iowa State (14-0) did not play. Next: at Baylor, Wednesday.
No. 4 UConn (14-1) did not play. Next: at Providence, Wednesday.
No. 5 Purdue (13-1) did not play. Next: vs. Washington, Wednesday.
No. 6 Duke (14-1) beat No. 20 Louisville 84-73. Next: vs. No. 24 SMU, Saturday.
No. 7 Houston (14-1) beat No. 14 Texas Tech 69-65. Next: at Baylor, Saturday.
No. 8 Gonzaga (16-1) did not play. Next: vs. Santa Clara, Thursday.
No. 9 BYU (13-1) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 10 Nebraska (15-0) did not play. Next: at Indiana, Saturday.
No. 11 Vanderbilt (14-0) did not play. Next: vs. No. 13 Alabama, Wednesday.
No. 12 Michigan State (13-2) did not play. Next: vs. Northwestern, Thursday.
No. 13 Alabama (11-3) did not play. Next: at No. 11 Vanderbilt, Wednesday.
No. 14 Texas Tech (11-4) lost to No. 7 Houston 69-65. Next: at Colorado, Saturday.
No. 15 Arkansas (11-3) did not play. Next: at Ole Miss, Wednesday.
No. 16 Illinois (11-3) did not play. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 17 North Carolina (13-2) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 18 Georgia (13-2) lost to Florida 92-77. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 19 Iowa (12-3) lost to Minnesota 70-67. Next: vs. No. 16 Illinois, Sunday.
No. 20 Louisville (11-4) lost to No. 6 Duke 84-73. Next: vs. Boston College, Saturday.
No. 21 Tennessee (11-4) beat Texas 85-71. Next: at Florida, Saturday.
No. 22 Kansas (11-4) beat TCU 104-100, OT. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 23 Virginia (12-2) did not play. Next: vs. California, Wednesday.
No. 24 SMU (12-2) did not play. Next: at Clemson, Wednesday.
No. 25 UCF (12-2) lost to Oklahoma State 87-76. Next: vs. Cincinnati, Sunday.
