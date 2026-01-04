NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (14-0) did not play. Next: vs. Kansas State, Wednesday.
No. 2 Michigan (13-0) did not play. Next: at Penn State, Tuesday.
No. 3 Iowa State (14-0) did not play. Next: at Baylor, Wednesday.
No. 4 UConn (14-1) beat Marquette 73-57. Next: at Providence, Wednesday.
No. 5 Purdue (13-1) did not play. Next: vs. Washington, Wednesday.
No. 6 Duke (13-1) did not play. Next: at No. 16 Louisville, Tuesday.
No. 7 Gonzaga (15-1) vs. Loyola Marymount. Next: vs. Santa Clara, Thursday.
No. 8 Houston (13-1) did not play. Next: vs. No. 15 Texas Tech, Tuesday.
No. 9 Michigan State (12-2) did not play. Next: vs. Northwestern, Thursday.
No. 10 BYU (13-1) did not play. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 11 Vanderbilt (14-0) did not play. Next: vs. No. 14 Alabama, Wednesday.
No. 12 North Carolina (13-2) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 13 Nebraska (14-0) did not play. Next: at Indiana, Saturday.
No. 14 Alabama (11-3) did not play. Next: at No. 11 Vanderbilt, Wednesday.
No. 15 Texas Tech (11-3) did not play. Next: at No. 8 Houston, Tuesday.
No. 16 Louisville (11-3) did not play. Next: vs. No. 6 Duke, Tuesday.
No. 17 Kansas (10-4) did not play. Next: vs. TCU, Tuesday.
No. 18 Arkansas (11-3) did not play. Next: at Ole Miss, Wednesday.
No. 19 Tennessee (10-4) did not play. Next: vs. Texas, Tuesday.
No. 20 Illinois (11-3) did not play. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 21 Virginia (12-2) did not play. Next: vs. California, Wednesday.
No. 22 Florida (9-5) did not play. Next: vs. No. 23 Georgia, Tuesday.
No. 23 Georgia (13-1) did not play. Next: at No. 22 Florida, Tuesday.
No. 24 USC (12-2) did not play. Next: at Minnesota, Friday.
No. 25 Iowa (12-2) did not play. Next: at Minnesota, Tuesday.
