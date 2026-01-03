NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (13-0) at Utah. Next: vs. Kansas State, Wednesday.
No. 2 Michigan (13-0) did not play. Next: at Penn State, Tuesday.
No. 3 Iowa State (14-0) did not play. Next: at Baylor, Wednesday.
No. 4 UConn (13-1) did not play. Next: vs. Marquette, Sunday.
No. 5 Purdue (12-1) at Wisconsin. Next: vs. Washington, Wednesday.
No. 6 Duke (12-1) at Florida State. Next: at No. 16 Louisville, Tuesday.
No. 7 Gonzaga (15-1) did not play. Next: vs. Loyola Marymount, Sunday.
No. 8 Houston (13-1) beat Cincinnati 67-60. Next: vs. No. 15 Texas Tech, Tuesday.
No. 9 Michigan State (12-2) did not play. Next: vs. Northwestern, Thursday.
No. 10 BYU (13-1) beat Kansas State 83-73. Next: vs. Arizona State, Wednesday.
No. 11 Vanderbilt (14-0) beat South Carolina 83-71. Next: vs. No. 14 Alabama, Wednesday.
No. 12 North Carolina (13-2) lost to SMU 97-83. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 13 Nebraska (14-0) did not play. Next: at Indiana, Saturday.
No. 14 Alabama (11-3) beat Kentucky 89-74. Next: at No. 11 Vanderbilt, Wednesday.
No. 15 Texas Tech (11-3) beat Oklahoma State 102-80. Next: at No. 8 Houston, Tuesday.
No. 16 Louisville (11-3) did not play. Next: vs. No. 6 Duke, Tuesday.
No. 17 Kansas (10-4) lost to UCF 81-75. Next: vs. TCU, Tuesday.
No. 18 Arkansas (10-3) vs. No. 19 Tennessee. Next: at Ole Miss, Wednesday.
No. 19 Tennessee (10-3) at No. 18 Arkansas. Next: vs. Texas, Tuesday.
No. 20 Illinois (10-3) at Penn State. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 21 Virginia (12-2) beat North Carolina State 76-61. Next: vs. California, Wednesday.
No. 22 Florida (9-4) at Missouri. Next: vs. No. 23 Georgia, Tuesday.
No. 23 Georgia (13-1) beat Auburn 104-100, OT. Next: at No. 22 Florida, Tuesday.
No. 24 USC (12-2) did not play. Next: at Minnesota, Friday.
No. 25 Iowa (11-2) vs. UCLA. Next: at Minnesota, Tuesday.
