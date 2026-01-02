NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Arizona (13-0) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 2 Michigan (13-0) beat No. 24 USC 96-66. Next: at Penn State, Tuesday.
No. 3 Iowa State (14-0) beat West Virginia 80-59. Next: at Baylor, Wednesday.
No. 4 UConn (13-1) did not play. Next: vs. Marquette, Sunday.
No. 5 Purdue (12-1) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 6 Duke (12-1) did not play. Next: at Florida State, Saturday.
No. 7 Gonzaga (15-1) beat Seattle 80-72, OT. Next: vs. Loyola Marymount, Sunday.
No. 8 Houston (12-1) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 9 Michigan State (12-2) lost to No. 13 Nebraska 58-56. Next: vs. Northwestern, Thursday.
No. 10 BYU (12-1) did not play. Next: at Kansas State, Saturday.
No. 11 Vanderbilt (13-0) did not play. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 12 North Carolina (13-1) did not play. Next: at SMU, Saturday.
No. 13 Nebraska (14-0) beat No. 9 Michigan State 58-56. Next: at Indiana, Saturday, Jan. 10.
No. 14 Alabama (10-3) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 15 Texas Tech (10-3) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 16 Louisville (11-3) lost to Stanford 80-76. Next: vs. No. 6 Duke, Tuesday.
No. 17 Kansas (10-3) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 18 Arkansas (10-3) did not play. Next: vs. No. 19 Tennessee, Saturday.
No. 19 Tennessee (10-3) did not play. Next: at No. 18 Arkansas, Saturday.
No. 20 Illinois (10-3) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 21 Virginia (11-2) did not play. Next: at North Carolina State, Saturday.
No. 22 Florida (9-4) did not play. Next: at Missouri, Saturday.
No. 23 Georgia (12-1) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 24 USC (12-2) lost to No. 2 Michigan 96-66. Next: at Minnesota, Friday.
No. 25 Iowa (11-2) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.