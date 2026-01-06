Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

January 6, 2026, 11:12 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Arizona 13 14 22 31 5 8 13 18 1.38
Indiana 14 13 17 26 1 7 8 18 1.29
Uconn 13 9 11 17 1 1 2 15 1.15
Notre Dame 12 9 21 23 4 6 10 13 1.08
Southern Miss. 13 13 23 29 4 11 15 14 1.08
Texas 13 13 16 23 2 7 9 14 1.08
Texas Tech 14 23 17 32 8 10 18 14 1.00
Kansas St. 12 18 13 26 8 7 15 11 .92
Temple 12 11 7 15 2 2 4 11 .92
Miami 14 15 16 25 3 10 13 12 .86
Duke 14 16 14 24 7 6 13 11 .79
Auburn 12 16 11 17 4 4 8 9 .75
Jacksonville St. 14 14 14 24 8 6 14 10 .71
East Carolina 13 17 10 23 8 6 14 9 .69
SMU 13 12 18 28 6 13 19 9 .69
North Texas 14 16 15 28 10 9 19 9 .64
W. Michigan 14 22 12 24 9 6 15 9 .64
Louisiana Tech 13 6 22 25 7 10 17 8 .62
Maryland 12 3 19 21 5 9 14 7 .58
BYU 14 13 17 24 9 7 16 8 .57
Oregon 14 14 15 20 3 9 12 8 .57
Tulane 14 15 15 25 8 9 17 8 .57
LSU 13 9 17 21 7 7 14 7 .54
Memphis 13 13 12 19 3 9 12 7 .54
Minnesota 13 12 9 16 2 7 9 7 .54
UNLV 14 18 14 24 8 9 17 7 .50
Marshall 12 11 13 21 9 6 15 6 .50
Alabama 15 14 11 20 8 5 13 7 .47
Fresno St. 13 13 20 26 7 13 20 6 .46
Georgia Southern 13 14 12 19 4 9 13 6 .46
Toledo 13 14 13 21 5 10 15 6 .46
UTSA 13 16 11 18 5 7 12 6 .46
Utah 13 12 15 18 7 5 12 6 .46
Utah St. 13 10 13 17 6 5 11 6 .46
Virginia 14 14 14 20 4 10 14 6 .43
Army 13 14 8 16 6 5 11 5 .38
Cent. Michigan 13 14 13 21 9 7 16 5 .38
Illinois 13 14 6 16 5 6 11 5 .38
South Florida 13 15 14 25 9 11 20 5 .38
Washington 13 8 14 19 6 8 14 5 .38
Miami (Ohio) 14 9 14 20 4 11 15 5 .36
South Carolina 12 17 12 21 6 11 17 4 .33
Tennessee 13 20 10 20 6 10 16 4 .31
Ohio St. 14 11 8 15 3 8 11 4 .29
Akron 12 13 11 20 8 9 17 3 .25
Iowa St. 12 13 11 17 5 9 14 3 .25
South Alabama 12 17 6 15 6 6 12 3 .25
Houston 13 14 12 17 4 10 14 3 .23
Louisville 13 13 14 20 8 9 17 3 .23
Mississippi St. 13 13 13 18 6 9 15 3 .23
Penn St. 13 15 6 13 3 7 10 3 .23
San Diego St. 13 7 15 18 5 10 15 3 .23
Vanderbilt 13 10 8 15 4 8 12 3 .23
Bowling Green 12 16 6 16 2 12 14 2 .17
Middle Tennessee 12 12 10 15 6 7 13 2 .17
N. Illinois 12 11 9 13 5 6 11 2 .17
Sam Houston St. 12 14 8 18 6 10 16 2 .17
Clemson 13 15 9 17 8 7 15 2 .15
Iowa 13 6 11 14 4 8 12 2 .15
Michigan 13 11 13 19 7 10 17 2 .15
NC State 13 12 9 15 3 10 13 2 .15
Old Dominion 13 23 15 26 14 10 24 2 .15
Southern Cal 13 8 12 18 6 10 16 2 .15
Boise St. 14 19 14 23 7 14 21 2 .14
West Virginia 12 20 11 20 8 11 19 1 .08
Coastal Carolina 13 25 12 23 9 13 22 1 .08
Navy 13 20 7 15 8 6 14 1 .08
Nebraska 13 10 6 12 4 7 11 1 .08
TCU 13 14 14 21 5 15 20 1 .08
Georgia 14 5 9 13 5 7 12 1 .07
James Madison 14 6 14 17 6 10 16 1 .07
Delaware 13 10 14 19 11 8 19 0 .00
FIU 13 16 12 21 8 13 21 0 .00
Mississippi 14 11 8 13 5 8 13 0 .00
New Mexico St. 12 17 15 24 8 16 24 0 .00
Rutgers 12 8 5 11 4 7 11 0 .00
Troy 14 14 10 18 6 12 18 0 .00
Louisiana-Lafayette 13 13 9 18 5 14 19 -1 -0.08
Northwestern 13 19 9 20 8 13 21 -1 -0.08
Florida 12 13 10 17 4 14 18 -1 -0.08
Appalachian St. 13 12 13 19 6 15 21 -2 -0.15
California 13 14 8 13 5 10 15 -2 -0.15
Missouri St. 13 19 8 16 7 11 18 -2 -0.15
Pittsburgh 13 12 15 21 8 15 23 -2 -0.15
Air Force 12 6 7 10 5 7 12 -2 -0.17
Colorado 12 14 6 15 6 11 17 -2 -0.17
UCLA 12 10 4 11 6 7 13 -2 -0.17
Cincinnati 13 12 2 10 7 6 13 -3 -0.23
Ohio 13 9 12 17 9 11 20 -3 -0.23
Oklahoma 13 9 9 13 5 11 16 -3 -0.23
Ball St. 12 11 9 13 8 8 16 -3 -0.25
Kansas 12 16 4 10 5 8 13 -3 -0.25
Kent St. 12 13 6 10 7 6 13 -3 -0.25
Michigan St. 12 8 5 9 6 6 12 -3 -0.25
North Carolina 12 7 6 12 9 6 15 -3 -0.25
Wyoming 12 8 10 15 6 12 18 -3 -0.25
Kennesaw St. 14 15 9 15 8 11 19 -4 -0.29
Hawaii 13 7 8 14 6 12 18 -4 -0.31
Rice 13 14 3 7 7 4 11 -4 -0.31
Texas State 13 7 9 12 9 7 16 -4 -0.31
Colorado St. 12 15 8 16 8 12 20 -4 -0.33
Stanford 12 14 3 13 5 12 17 -4 -0.33
Arizona St. 13 15 8 15 11 9 20 -5 -0.38
Missouri 13 15 7 12 6 11 17 -5 -0.38
E. Michigan 12 6 7 9 3 11 14 -5 -0.42
Florida St. 12 6 12 14 10 9 19 -5 -0.42
Oklahoma St. 12 15 6 12 7 10 17 -5 -0.42
UCF 12 15 9 13 6 12 18 -5 -0.42
Wake Forest 13 25 4 15 10 11 21 -6 -0.46
Georgia Tech 13 11 4 8 8 7 15 -7 -0.54
New Mexico 13 12 9 17 14 10 24 -7 -0.54
W. Kentucky 13 6 9 14 8 13 21 -7 -0.54
Buffalo 12 14 7 15 8 14 22 -7 -0.58
Liberty 12 10 7 14 8 13 21 -7 -0.58
Umass 12 8 4 9 7 9 16 -7 -0.58
Arkansas St. 13 17 7 15 11 12 23 -8 -0.62
Charlotte 12 13 7 15 10 13 23 -8 -0.67
Texas A&M 13 13 3 10 5 14 19 -9 -0.69
Boston College 12 7 6 12 9 12 21 -9 -0.75
Kentucky 12 10 12 14 9 14 23 -9 -0.75
Oregon St. 12 8 8 10 6 13 19 -9 -0.75
Tulsa 12 13 7 11 10 10 20 -9 -0.75
Virginia Tech 12 5 4 6 6 9 15 -9 -0.75
Washington St. 13 10 6 11 6 15 21 -10 -0.77
Louisiana-Monroe 12 8 5 9 7 12 19 -10 -0.83
Arkansas 12 8 6 9 9 11 20 -11 -0.92
Georgia St. 12 9 3 6 6 11 17 -11 -0.92
Wisconsin 12 12 5 6 4 13 17 -11 -0.92
Nevada 12 10 11 15 10 17 27 -12 -1.00
Purdue 12 8 4 9 8 13 21 -12 -1.00
UTEP 12 10 5 12 4 20 24 -12 -1.00
Baylor 12 4 9 11 12 12 24 -13 -1.08
San Jose St. 12 9 7 14 10 17 27 -13 -1.08
Syracuse 12 12 5 10 8 15 23 -13 -1.08
UAB 12 9 4 8 6 15 21 -13 -1.08
FAU 12 15 3 8 8 20 28 -20 -1.67

