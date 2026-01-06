Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Offense

NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

January 6, 2026, 11:13 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
North Texas 14 992 7174 512.4
Mississippi 14 1039 6947 496.2
South Florida 13 911 6353 488.7
Utah 13 948 6278 482.9
Texas State 13 920 6145 472.7
Florida St. 12 845 5665 472.1
Indiana 14 933 6553 468.1
Tennessee 13 933 6062 466.3
Southern Cal 13 848 6051 465.5
Vanderbilt 13 806 6020 463.1
Texas Tech 14 1038 6459 461.4
Georgia Tech 13 857 5996 461.2
Notre Dame 12 752 5502 458.5
Oregon 14 922 6405 457.5
Arkansas 12 786 5458 454.8
Old Dominion 13 887 5911 454.7
James Madison 14 995 6337 452.6
Baylor 12 921 5413 451.1
East Carolina 13 999 5837 449.0
UNLV 14 921 6249 446.4
Uconn 13 860 5786 445.1
FAU 12 938 5336 444.7
Texas A&M 13 906 5779 444.5
Boise St. 14 1027 5936 424.0
Duke 14 961 5929 423.5
Ohio St. 14 883 5916 422.6
TCU 13 896 5479 421.5
UTSA 13 892 5444 418.8
Virginia 14 1040 5850 417.9
Arizona St. 13 928 5425 417.3
SMU 13 861 5421 417.0
Missouri 13 920 5412 416.3
Toledo 13 871 5405 415.8
Navy 13 827 5403 415.6
Delaware 13 949 5351 411.6
Memphis 13 884 5351 411.6
Ohio 13 870 5350 411.5
Tulane 14 940 5760 411.4
Washington 13 836 5329 409.9
Utah St. 13 852 5323 409.5
Jacksonville St. 14 978 5722 408.7
Arizona 13 910 5299 407.6
Cincinnati 13 767 5295 407.3
Rutgers 12 845 4885 407.1
W. Kentucky 13 909 5287 406.7
Air Force 12 818 4879 406.6
Miami 14 921 5679 405.6
Marshall 12 836 4859 404.9
UAB 12 833 4851 404.2
Kennesaw St. 14 966 5634 402.4
Georgia 14 997 5633 402.4
San Jose St. 12 807 4823 401.9
Southern Miss. 13 924 5221 401.6
Georgia Southern 13 895 5219 401.5
BYU 14 934 5593 399.5
Mississippi St. 13 938 5189 399.2
Tulsa 12 898 4775 397.9
FIU 13 914 5161 397.0
Michigan 13 842 5160 396.9
Iowa St. 12 824 4751 395.9
Houston 13 925 5128 394.5
Wake Forest 13 860 5120 393.8
Hawaii 13 913 5119 393.8
Clemson 13 885 5099 392.2
NC State 13 839 5099 392.2
Missouri St. 13 852 5098 392.2
Pittsburgh 13 896 5077 390.5
Kansas 12 775 4686 390.5
Liberty 12 824 4674 389.5
Texas 13 848 5050 388.5
Louisville 13 839 4999 384.5
Appalachian St. 13 921 4985 383.5
Boston College 12 831 4601 383.4
Arkansas St. 13 957 4975 382.7
South Alabama 12 841 4570 380.8
UCF 12 791 4545 378.8
E. Michigan 12 794 4527 377.2
Georgia St. 12 841 4514 376.2
Auburn 12 816 4487 373.9
Illinois 13 830 4860 373.8
Middle Tennessee 12 816 4459 371.6
Nebraska 13 829 4817 370.5
Kansas St. 12 747 4441 370.1
Alabama 15 989 5515 367.7
Buffalo 12 825 4349 362.4
Penn St. 13 814 4706 362.0
Maryland 12 796 4320 360.0
Louisiana Tech 13 852 4669 359.2
California 13 892 4656 358.2
New Mexico 13 818 4639 356.8
San Diego St. 13 840 4633 356.4
Fresno St. 13 862 4621 355.5
Akron 12 838 4257 354.8
Oklahoma 13 866 4606 354.3
Oregon St. 12 839 4197 349.8
West Virginia 12 850 4193 349.4
Virginia Tech 12 766 4185 348.8
Northwestern 13 830 4499 346.1
Michigan St. 12 768 4146 345.5
Louisiana-Lafayette 13 858 4483 344.8
Temple 12 750 4138 344.8
Florida 12 758 4123 343.6
Purdue 12 781 4113 342.8
W. Michigan 14 928 4798 342.7
Kentucky 12 800 4093 341.1
Syracuse 12 844 4085 340.4
Washington St. 13 849 4411 339.3
Miami (Ohio) 14 867 4726 337.6
South Carolina 12 753 4036 336.3
Army 13 875 4365 335.8
LSU 13 821 4336 333.5
UTEP 12 786 3975 331.2
Cent. Michigan 13 800 4297 330.5
Colorado 12 788 3941 328.4
New Mexico St. 12 829 3932 327.7
Colorado St. 12 757 3890 324.2
Coastal Carolina 13 872 4212 324.0
Louisiana-Monroe 12 733 3854 321.2
Iowa 13 790 4161 320.1
UCLA 12 737 3839 319.9
Sam Houston St. 12 760 3793 316.1
Wyoming 12 775 3772 314.3
Troy 14 926 4301 307.2
Bowling Green 12 758 3681 306.8
Stanford 12 783 3678 306.5
Nevada 12 725 3631 302.6
Rice 13 871 3930 302.3
Kent St. 12 692 3532 294.3
Minnesota 13 775 3811 293.2
Oklahoma St. 12 770 3509 292.4
North Carolina 12 701 3469 289.1
N. Illinois 12 745 3431 285.9
Charlotte 12 744 3429 285.8
Ball St. 12 730 3260 271.7
Wisconsin 12 695 3037 253.1
Umass 12 767 2970 247.5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up