NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

January 20, 2026, 11:16 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 14 767 3067 219.1
Toledo 13 820 3317 255.2
Texas Tech 14 917 3616 258.3
Indiana 16 900 4256 266.0
James Madison 14 847 3733 266.6
Oklahoma 13 827 3543 272.5
Oregon 15 932 4105 273.7
Missouri 13 797 3605 277.3
Iowa 13 778 3645 280.4
Fresno St. 13 790 3714 285.7
San Diego St. 13 875 3823 294.1
Miami 16 1005 4706 294.1
Alabama 15 905 4452 296.8
Georgia 14 847 4172 298.0
Washington St. 13 781 3894 299.5
Louisville 13 836 3940 303.1
W. Michigan 14 859 4277 305.5
Texas A&M 13 787 3996 307.4
Arizona 13 858 4011 308.5
Virginia 14 877 4341 310.1
Washington 13 846 4048 311.4
Notre Dame 12 815 3752 312.7
Michigan 13 853 4203 323.3
Wisconsin 12 716 3882 323.5
Penn St. 13 823 4248 326.8
Wake Forest 13 924 4271 328.5
LSU 13 847 4273 328.7
Florida St. 12 787 3946 328.8
Auburn 12 798 3950 329.2
Nebraska 13 787 4283 329.5
Northwestern 13 759 4288 329.8
Pittsburgh 13 885 4295 330.4
Minnesota 13 793 4311 331.6
Old Dominion 13 905 4325 332.7
BYU 14 912 4670 333.6
Miami (Ohio) 14 940 4680 334.3
UCF 12 795 4029 335.8
North Carolina 12 818 4043 336.9
Boise St. 14 872 4717 336.9
Texas 13 895 4401 338.5
New Mexico 13 846 4445 341.9
Bowling Green 12 732 4121 343.4
Army 13 802 4466 343.5
Buffalo 12 844 4123 343.6
Wyoming 12 789 4131 344.2
Illinois 13 846 4486 345.1
Houston 13 855 4522 347.8
Mississippi 15 997 5220 348.0
Southern Cal 13 822 4560 350.8
East Carolina 13 889 4563 351.0
Ohio 13 789 4577 352.1
South Carolina 12 806 4228 352.3
Cent. Michigan 13 855 4616 355.1
Iowa St. 12 760 4278 356.5
Clemson 13 871 4642 357.1
N. Illinois 12 796 4287 357.2
Arizona St. 13 906 4647 357.5
Vanderbilt 13 840 4648 357.5
Utah 13 873 4667 359.0
Memphis 13 852 4670 359.2
Hawaii 13 814 4700 361.5
California 13 851 4703 361.8
Nevada 12 785 4438 369.8
Navy 13 824 4827 371.3
UTSA 13 852 4840 372.3
Troy 14 935 5217 372.6
Louisiana Tech 13 900 4864 374.2
Kentucky 12 798 4490 374.2
Liberty 12 806 4510 375.8
Florida 12 798 4522 376.8
Virginia Tech 12 775 4537 378.1
Michigan St. 12 761 4544 378.7
TCU 13 891 4923 378.7
Jacksonville St. 14 952 5303 378.8
Oregon St. 12 758 4558 379.8
South Alabama 12 784 4565 380.4
North Texas 14 996 5347 381.9
Missouri St. 13 842 4976 382.8
Texas State 13 907 4977 382.8
Louisiana-Monroe 12 809 4608 384.0
Tulane 14 958 5379 384.2
Akron 12 790 4620 385.0
Kansas St. 12 875 4634 386.2
UCLA 12 766 4644 387.0
Kansas 12 793 4646 387.2
South Florida 13 979 5051 388.5
UTEP 12 876 4696 391.3
Baylor 12 827 4705 392.1
SMU 13 978 5128 394.5
Tulsa 12 857 4760 396.7
Temple 12 782 4762 396.8
Tennessee 13 929 5163 397.2
Georgia Tech 13 874 5189 399.2
Cincinnati 13 926 5190 399.2
Middle Tennessee 12 814 4792 399.3
W. Kentucky 13 932 5208 400.6
New Mexico St. 12 859 4822 401.8
Maryland 12 862 4825 402.1
San Jose St. 12 814 4834 402.8
Rice 13 833 5249 403.8
Southern Miss. 13 972 5249 403.8
Kennesaw St. 14 977 5665 404.6
Delaware 13 882 5269 405.3
Ball St. 12 807 4868 405.7
Stanford 12 826 4898 408.2
West Virginia 12 869 4910 409.2
Mississippi St. 13 893 5321 409.3
Marshall 12 827 4927 410.6
Louisiana-Lafayette 13 895 5339 410.7
FIU 13 904 5350 411.5
NC State 13 888 5355 411.9
Arkansas St. 13 887 5373 413.3
Appalachian St. 13 938 5398 415.2
E. Michigan 12 800 4995 416.2
Uconn 13 940 5434 418.0
Oklahoma St. 12 797 5018 418.2
UNLV 14 920 5868 419.1
Air Force 12 703 5078 423.2
UAB 12 781 5080 423.3
Purdue 12 773 5082 423.5
Duke 14 945 5939 424.2
Arkansas 12 814 5102 425.2
Colorado 12 832 5108 425.7
Colorado St. 12 816 5112 426.0
Kent St. 12 883 5123 426.9
Syracuse 12 789 5131 427.6
Rutgers 12 683 5194 432.8
Boston College 12 797 5199 433.2
Umass 12 824 5225 435.4
FAU 12 878 5238 436.5
Utah St. 13 967 5721 440.1
Coastal Carolina 13 944 5770 443.8
Georgia St. 12 838 5387 448.9
Georgia Southern 13 915 5955 458.1
Charlotte 12 886 5663 471.9
Sam Houston St. 12 832 5802 483.5

