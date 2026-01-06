NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|14
|767
|3067
|219.1
|Indiana
|14
|781
|3536
|252.6
|Toledo
|13
|820
|3317
|255.2
|Texas Tech
|14
|917
|3616
|258.3
|James Madison
|14
|847
|3733
|266.6
|Oregon
|14
|872
|3743
|267.4
|Oklahoma
|13
|827
|3543
|272.5
|Missouri
|13
|797
|3605
|277.3
|Iowa
|13
|778
|3645
|280.4
|Miami
|14
|873
|3991
|285.1
|Fresno St.
|13
|790
|3714
|285.7
|San Diego St.
|13
|875
|3823
|294.1
|Alabama
|15
|905
|4452
|296.8
|Georgia
|14
|847
|4172
|298.0
|Washington St.
|13
|781
|3894
|299.5
|Louisville
|13
|836
|3940
|303.1
|W. Michigan
|14
|859
|4277
|305.5
|Texas A&M
|13
|787
|3996
|307.4
|Arizona
|13
|858
|4011
|308.5
|Virginia
|14
|877
|4341
|310.1
|Washington
|13
|846
|4048
|311.4
|Notre Dame
|12
|815
|3752
|312.7
|Michigan
|13
|853
|4203
|323.3
|Wisconsin
|12
|716
|3882
|323.5
|Penn St.
|13
|823
|4248
|326.8
|Wake Forest
|13
|924
|4271
|328.5
|LSU
|13
|847
|4273
|328.7
|Florida St.
|12
|787
|3946
|328.8
|Auburn
|12
|798
|3950
|329.2
|Nebraska
|13
|787
|4283
|329.5
|Northwestern
|13
|759
|4288
|329.8
|Pittsburgh
|13
|885
|4295
|330.4
|Minnesota
|13
|793
|4311
|331.6
|Old Dominion
|13
|905
|4325
|332.7
|BYU
|14
|912
|4670
|333.6
|Miami (Ohio)
|14
|940
|4680
|334.3
|UCF
|12
|795
|4029
|335.8
|North Carolina
|12
|818
|4043
|336.9
|Boise St.
|14
|872
|4717
|336.9
|Texas
|13
|895
|4401
|338.5
|Mississippi
|14
|909
|4761
|340.1
|New Mexico
|13
|846
|4445
|341.9
|Bowling Green
|12
|732
|4121
|343.4
|Army
|13
|802
|4466
|343.5
|Buffalo
|12
|844
|4123
|343.6
|Wyoming
|12
|789
|4131
|344.2
|Illinois
|13
|846
|4486
|345.1
|Houston
|13
|855
|4522
|347.8
|Southern Cal
|13
|822
|4560
|350.8
|East Carolina
|13
|889
|4563
|351.0
|Ohio
|13
|789
|4577
|352.1
|South Carolina
|12
|806
|4228
|352.3
|Cent. Michigan
|13
|855
|4616
|355.1
|Iowa St.
|12
|760
|4278
|356.5
|Clemson
|13
|871
|4642
|357.1
|N. Illinois
|12
|796
|4287
|357.2
|Arizona St.
|13
|906
|4647
|357.5
|Vanderbilt
|13
|840
|4648
|357.5
|Utah
|13
|873
|4667
|359.0
|Memphis
|13
|852
|4670
|359.2
|Hawaii
|13
|814
|4700
|361.5
|California
|13
|851
|4703
|361.8
|Nevada
|12
|785
|4438
|369.8
|Navy
|13
|824
|4827
|371.3
|UTSA
|13
|852
|4840
|372.3
|Troy
|14
|935
|5217
|372.6
|Louisiana Tech
|13
|900
|4864
|374.2
|Kentucky
|12
|798
|4490
|374.2
|Liberty
|12
|806
|4510
|375.8
|Florida
|12
|798
|4522
|376.8
|Virginia Tech
|12
|775
|4537
|378.1
|Michigan St.
|12
|761
|4544
|378.7
|TCU
|13
|891
|4923
|378.7
|Jacksonville St.
|14
|952
|5303
|378.8
|Oregon St.
|12
|758
|4558
|379.8
|South Alabama
|12
|784
|4565
|380.4
|North Texas
|14
|996
|5347
|381.9
|Missouri St.
|13
|842
|4976
|382.8
|Texas State
|13
|907
|4977
|382.8
|Louisiana-Monroe
|12
|809
|4608
|384.0
|Tulane
|14
|958
|5379
|384.2
|Akron
|12
|790
|4620
|385.0
|Kansas St.
|12
|875
|4634
|386.2
|UCLA
|12
|766
|4644
|387.0
|Kansas
|12
|793
|4646
|387.2
|South Florida
|13
|979
|5051
|388.5
|UTEP
|12
|876
|4696
|391.3
|Baylor
|12
|827
|4705
|392.1
|SMU
|13
|978
|5128
|394.5
|Tulsa
|12
|857
|4760
|396.7
|Temple
|12
|782
|4762
|396.8
|Tennessee
|13
|929
|5163
|397.2
|Georgia Tech
|13
|874
|5189
|399.2
|Cincinnati
|13
|926
|5190
|399.2
|Middle Tennessee
|12
|814
|4792
|399.3
|W. Kentucky
|13
|932
|5208
|400.6
|New Mexico St.
|12
|859
|4822
|401.8
|Maryland
|12
|862
|4825
|402.1
|San Jose St.
|12
|814
|4834
|402.8
|Rice
|13
|833
|5249
|403.8
|Southern Miss.
|13
|972
|5249
|403.8
|Kennesaw St.
|14
|977
|5665
|404.6
|Delaware
|13
|882
|5269
|405.3
|Ball St.
|12
|807
|4868
|405.7
|Stanford
|12
|826
|4898
|408.2
|West Virginia
|12
|869
|4910
|409.2
|Mississippi St.
|13
|893
|5321
|409.3
|Marshall
|12
|827
|4927
|410.6
|Louisiana-Lafayette
|13
|895
|5339
|410.7
|FIU
|13
|904
|5350
|411.5
|NC State
|13
|888
|5355
|411.9
|Arkansas St.
|13
|887
|5373
|413.3
|Appalachian St.
|13
|938
|5398
|415.2
|E. Michigan
|12
|800
|4995
|416.2
|Uconn
|13
|940
|5434
|418.0
|Oklahoma St.
|12
|797
|5018
|418.2
|UNLV
|14
|920
|5868
|419.1
|Air Force
|12
|703
|5078
|423.2
|UAB
|12
|781
|5080
|423.3
|Purdue
|12
|773
|5082
|423.5
|Duke
|14
|945
|5939
|424.2
|Arkansas
|12
|814
|5102
|425.2
|Colorado
|12
|832
|5108
|425.7
|Colorado St.
|12
|816
|5112
|426.0
|Kent St.
|12
|883
|5123
|426.9
|Syracuse
|12
|789
|5131
|427.6
|Rutgers
|12
|683
|5194
|432.8
|Boston College
|12
|797
|5199
|433.2
|Umass
|12
|824
|5225
|435.4
|FAU
|12
|878
|5238
|436.5
|Utah St.
|13
|967
|5721
|440.1
|Coastal Carolina
|13
|944
|5770
|443.8
|Georgia St.
|12
|838
|5387
|448.9
|Georgia Southern
|13
|915
|5961
|458.5
|Charlotte
|12
|886
|5663
|471.9
|Sam Houston St.
|12
|832
|5802
|483.5
