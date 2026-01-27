Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

January 27, 2026, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Arizona 13 385 208 22 2149 9 97.20
San Diego St. 13 417 223 15 2134 14 100.35
Toledo 13 352 176 13 2031 10 100.46
Utah 13 385 190 15 2312 12 102.29
Fresno St. 13 368 198 20 1999 18 104.71
Texas Tech 14 483 286 17 2662 11 105.99
Ohio St. 14 342 208 8 1816 7 107.50
Oregon 15 424 226 15 2369 19 107.95
Notre Dame 12 413 230 21 2561 14 108.80
James Madison 14 421 214 14 2542 18 109.01
Iowa 13 372 215 11 2245 9 110.56
W. Kentucky 13 466 257 9 2913 12 112.29
North Texas 14 388 218 15 2327 16 112.44
Louisiana Tech 13 484 266 22 3115 19 112.88
Indiana 16 487 302 19 3021 10 113.09
Boise St. 14 399 217 14 2458 17 113.18
Louisville 13 409 242 14 2454 15 114.83
Miami 16 521 312 16 3278 13 114.83
Wyoming 12 346 192 10 2106 15 115.15
W. Michigan 14 390 216 12 2519 14 115.33
Wake Forest 13 457 270 4 2690 12 115.44
Oklahoma 13 407 240 9 2538 11 115.85
Missouri 13 379 215 7 2255 15 116.07
LSU 13 413 246 17 2666 14 116.74
Old Dominion 13 409 247 15 2489 16 117.08
BYU 14 452 260 17 2952 17 117.27
Nebraska 13 314 183 6 2003 9 117.50
Washington 13 448 269 14 2747 17 117.82
Kansas St. 12 391 222 13 2669 14 119.28
Mississippi 15 458 260 9 2984 17 119.82
Texas A&M 13 381 214 3 2296 17 119.94
N. Illinois 12 317 188 9 2087 11 120.38
Miami (Ohio) 14 438 248 14 2800 22 120.50
Virginia 14 412 245 14 2738 15 120.51
Southern Miss. 13 429 272 23 2980 13 121.03
South Florida 13 479 295 14 3156 15 121.42
Cent. Michigan 13 410 238 13 2722 18 121.96
Buffalo 12 345 191 7 2237 17 122.03
California 13 420 259 8 2667 14 122.20
Georgia 14 459 279 9 3031 14 122.40
Texas 13 465 291 16 3050 18 123.57
South Carolina 12 373 225 12 2596 13 123.85
Alabama 15 396 246 11 2549 16 123.97
Iowa St. 12 387 237 11 2622 14 124.41
Michigan 13 426 271 13 2748 17 124.87
Clemson 13 484 294 9 3273 18 126.10
East Carolina 13 454 288 10 3000 16 126.17
Liberty 12 351 203 7 2361 17 126.33
UCF 12 335 212 9 2221 13 126.41
Houston 13 403 243 12 2845 16 126.74
Arizona St. 13 459 277 8 3035 20 126.78
Troy 14 390 235 10 2747 16 127.83
North Carolina 12 385 245 6 2535 15 128.69
Penn St. 13 366 230 6 2395 16 128.96
Washington St. 13 352 224 6 2267 16 129.33
SMU 13 522 318 18 3681 26 129.69
Baylor 12 345 214 9 2339 17 130.02
Utah St. 13 479 282 13 3365 26 130.37
Auburn 12 381 238 11 2758 15 130.49
Army 13 359 228 8 2475 15 130.75
Jacksonville St. 14 446 273 14 3283 19 130.82
Hawaii 13 394 234 8 2959 15 130.98
Illinois 13 429 273 6 2839 19 131.04
Memphis 13 392 238 12 2953 16 131.34
Nevada 12 356 231 11 2643 12 132.19
Northwestern 13 347 223 9 2516 13 132.35
Georgia Southern 13 415 264 12 3120 15 132.91
Kennesaw St. 14 421 257 9 3081 19 133.14
Colorado 12 323 179 6 2438 18 133.50
FIU 13 458 278 12 3249 26 133.78
Bowling Green 12 321 189 6 2420 15 133.89
Florida St. 12 326 203 12 2289 20 134.13
Delaware 13 428 265 14 3193 21 134.23
Maryland 12 383 242 19 2718 25 134.42
UTEP 12 380 235 5 2662 19 134.55
UNLV 14 444 266 14 3384 23 134.72
Uconn 13 393 257 11 2840 17 134.77
New Mexico St. 12 408 260 15 2842 25 135.10
Mississippi St. 13 396 239 13 2899 24 135.28
Appalachian St. 13 469 296 13 3483 22 135.43
Southern Cal 13 394 259 12 2698 22 135.59
Missouri St. 13 413 265 8 2983 19 136.14
Tennessee 13 441 291 10 3182 19 136.28
E. Michigan 12 295 178 7 2210 16 136.42
South Alabama 12 340 207 6 2460 19 136.57
Pittsburgh 13 431 271 15 3059 28 136.97
Kentucky 12 358 221 12 2879 16 137.33
TCU 13 425 261 14 3193 25 137.34
Oregon St. 12 348 198 8 2669 22 137.59
Akron 12 355 214 11 2750 20 137.75
Florida 12 335 214 10 2675 13 137.79
UTSA 13 394 236 11 2895 26 137.81
NC State 13 470 295 9 3551 22 137.85
Ohio 13 360 231 12 2705 19 138.03
Minnesota 13 370 248 9 2737 16 138.57
Georgia Tech 13 407 253 4 3053 19 138.61
Coastal Carolina 13 414 258 12 3066 25 138.66
Kent St. 12 389 232 6 2832 25 138.92
Texas State 13 402 266 9 2835 23 139.81
Vanderbilt 13 458 305 8 3242 24 139.85
New Mexico 13 412 282 9 2979 19 140.03
Kansas 12 355 227 4 2569 19 140.14
Temple 12 309 189 7 2394 18 140.94
Tulane 14 478 323 15 3663 23 141.55
Tulsa 12 347 220 7 2571 21 141.57
Louisiana-Lafayette 13 379 252 9 2912 18 141.95
Ball St. 12 354 219 9 2722 23 142.81
Louisiana-Monroe 12 354 224 5 2667 21 143.31
Marshall 12 368 215 13 3140 24 144.55
FAU 12 370 238 3 2822 20 144.61
Cincinnati 13 389 260 2 2866 20 144.66
Colorado St. 12 325 205 8 2653 18 145.00
Duke 14 463 311 14 3875 21 146.39
Stanford 12 445 294 3 3467 22 146.48
Navy 13 372 239 7 2990 21 146.63
Virginia Tech 12 348 234 4 2698 18 147.14
Michigan St. 12 367 242 5 2776 23 147.43
UCLA 12 326 215 4 2359 23 147.56
Syracuse 12 391 259 5 3031 23 148.21
Wisconsin 12 344 240 5 2619 19 149.04
Boston College 12 374 240 6 3068 23 150.16
San Jose St. 12 345 226 7 2943 18 150.32
Arkansas St. 13 392 268 7 3184 21 150.70
West Virginia 12 390 253 11 3185 28 151.52
Arkansas 12 339 213 6 2871 22 151.85
Rice 13 375 231 3 3121 25 151.91
Charlotte 12 402 274 7 3260 24 152.50
Middle Tennessee 12 374 241 10 3074 31 155.49
Purdue 12 312 202 4 2900 15 156.12
Georgia St. 12 340 219 3 2889 25 158.29
Rutgers 12 312 204 5 2675 23 158.53
Sam Houston St. 12 371 261 8 3311 20 158.79
Air Force 12 336 234 7 3176 17 161.57
Oklahoma St. 12 340 223 6 3029 28 164.07
Umass 12 297 200 4 2550 29 168.99
UAB 12 286 189 4 2787 27 176.30

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up