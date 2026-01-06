NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Arizona
|13
|385
|208
|22
|2149
|9
|97.20
|San Diego St.
|13
|417
|223
|15
|2134
|14
|100.35
|Toledo
|13
|352
|176
|13
|2031
|10
|100.46
|Oregon
|14
|404
|209
|15
|2192
|14
|101.32
|Utah
|13
|385
|190
|15
|2312
|12
|102.29
|Fresno St.
|13
|368
|198
|20
|1999
|18
|104.71
|Texas Tech
|14
|483
|286
|17
|2662
|11
|105.99
|Ohio St.
|14
|342
|208
|8
|1816
|7
|107.50
|Notre Dame
|12
|413
|230
|21
|2561
|14
|108.80
|James Madison
|14
|421
|214
|14
|2542
|18
|109.01
|Indiana
|14
|415
|259
|17
|2504
|7
|110.47
|Iowa
|13
|372
|215
|11
|2245
|9
|110.56
|W. Kentucky
|13
|466
|257
|9
|2913
|12
|112.29
|North Texas
|14
|388
|218
|15
|2327
|16
|112.44
|Louisiana Tech
|13
|484
|266
|22
|3115
|19
|112.88
|Boise St.
|14
|399
|217
|14
|2458
|17
|113.18
|Miami
|14
|455
|273
|16
|2815
|12
|113.64
|Louisville
|13
|409
|242
|14
|2454
|15
|114.83
|Wyoming
|12
|346
|192
|10
|2106
|15
|115.15
|W. Michigan
|14
|390
|216
|12
|2519
|14
|115.33
|Wake Forest
|13
|457
|270
|4
|2690
|12
|115.44
|Oklahoma
|13
|407
|240
|9
|2538
|11
|115.85
|Missouri
|13
|379
|215
|7
|2255
|15
|116.07
|LSU
|13
|413
|246
|17
|2666
|14
|116.74
|Old Dominion
|13
|409
|247
|15
|2489
|16
|117.08
|BYU
|14
|452
|260
|17
|2952
|17
|117.27
|Nebraska
|13
|314
|183
|6
|2003
|9
|117.50
|Washington
|13
|448
|269
|14
|2747
|17
|117.82
|Mississippi
|14
|421
|237
|8
|2716
|15
|118.44
|Kansas St.
|12
|391
|222
|13
|2669
|14
|119.28
|Texas A&M
|13
|381
|214
|3
|2296
|17
|119.94
|N. Illinois
|12
|317
|188
|9
|2087
|11
|120.38
|Miami (Ohio)
|14
|438
|248
|14
|2800
|22
|120.50
|Virginia
|14
|412
|245
|14
|2738
|15
|120.51
|Southern Miss.
|13
|429
|272
|23
|2980
|13
|121.03
|South Florida
|13
|479
|295
|14
|3156
|15
|121.42
|Cent. Michigan
|13
|410
|238
|13
|2722
|18
|121.96
|Buffalo
|12
|345
|191
|7
|2237
|17
|122.03
|California
|13
|420
|259
|8
|2667
|14
|122.20
|Georgia
|14
|459
|279
|9
|3031
|14
|122.40
|Texas
|13
|465
|291
|16
|3050
|18
|123.57
|South Carolina
|12
|373
|225
|12
|2596
|13
|123.85
|Alabama
|15
|396
|246
|11
|2549
|16
|123.97
|Iowa St.
|12
|387
|237
|11
|2622
|14
|124.41
|Michigan
|13
|426
|271
|13
|2748
|17
|124.87
|Clemson
|13
|484
|294
|9
|3273
|18
|126.10
|East Carolina
|13
|454
|288
|10
|3000
|16
|126.17
|Liberty
|12
|351
|203
|7
|2361
|17
|126.33
|UCF
|12
|335
|212
|9
|2221
|13
|126.41
|Houston
|13
|403
|243
|12
|2845
|16
|126.74
|Arizona St.
|13
|459
|277
|8
|3035
|20
|126.78
|Troy
|14
|390
|235
|10
|2747
|16
|127.83
|North Carolina
|12
|385
|245
|6
|2535
|15
|128.69
|Penn St.
|13
|366
|230
|6
|2395
|16
|128.96
|Washington St.
|13
|352
|224
|6
|2267
|16
|129.33
|SMU
|13
|522
|318
|18
|3681
|26
|129.69
|Baylor
|12
|345
|214
|9
|2339
|17
|130.02
|Utah St.
|13
|479
|282
|13
|3365
|26
|130.37
|Auburn
|12
|381
|238
|11
|2758
|15
|130.49
|Army
|13
|359
|228
|8
|2475
|15
|130.75
|Jacksonville St.
|14
|446
|273
|14
|3283
|19
|130.82
|Hawaii
|13
|394
|234
|8
|2959
|15
|130.98
|Illinois
|13
|429
|273
|6
|2839
|19
|131.04
|Memphis
|13
|392
|238
|12
|2953
|16
|131.34
|Nevada
|12
|356
|231
|11
|2643
|12
|132.19
|Northwestern
|13
|347
|223
|9
|2516
|13
|132.35
|Georgia Southern
|13
|415
|264
|12
|3126
|15
|133.03
|Kennesaw St.
|14
|421
|257
|9
|3081
|19
|133.14
|Colorado
|12
|323
|179
|6
|2438
|18
|133.50
|FIU
|13
|458
|278
|12
|3249
|26
|133.78
|Bowling Green
|12
|321
|189
|6
|2420
|15
|133.89
|Florida St.
|12
|326
|203
|12
|2289
|20
|134.13
|Delaware
|13
|428
|265
|14
|3193
|21
|134.23
|Maryland
|12
|383
|242
|19
|2718
|25
|134.42
|UTEP
|12
|380
|235
|5
|2662
|19
|134.55
|UNLV
|14
|444
|266
|14
|3384
|23
|134.72
|Uconn
|13
|393
|257
|11
|2840
|17
|134.77
|New Mexico St.
|12
|408
|260
|15
|2842
|25
|135.10
|Mississippi St.
|13
|396
|239
|13
|2899
|24
|135.28
|Appalachian St.
|13
|469
|296
|13
|3483
|22
|135.43
|Southern Cal
|13
|394
|259
|12
|2698
|22
|135.59
|Missouri St.
|13
|413
|265
|8
|2983
|19
|136.14
|Tennessee
|13
|441
|291
|10
|3182
|19
|136.28
|E. Michigan
|12
|295
|178
|7
|2210
|16
|136.42
|South Alabama
|12
|340
|207
|6
|2460
|19
|136.57
|Pittsburgh
|13
|431
|271
|15
|3059
|28
|136.97
|Kentucky
|12
|358
|221
|12
|2879
|16
|137.33
|TCU
|13
|425
|261
|14
|3193
|25
|137.34
|Oregon St.
|12
|348
|198
|8
|2669
|22
|137.59
|Akron
|12
|355
|214
|11
|2750
|20
|137.75
|Florida
|12
|335
|214
|10
|2675
|13
|137.79
|UTSA
|13
|394
|236
|11
|2895
|26
|137.81
|NC State
|13
|470
|295
|9
|3551
|22
|137.85
|Ohio
|13
|360
|231
|12
|2705
|19
|138.03
|Minnesota
|13
|370
|248
|9
|2737
|16
|138.57
|Georgia Tech
|13
|407
|253
|4
|3053
|19
|138.61
|Coastal Carolina
|13
|414
|258
|12
|3066
|25
|138.66
|Kent St.
|12
|389
|232
|6
|2832
|25
|138.92
|Texas State
|13
|402
|266
|9
|2835
|23
|139.81
|Vanderbilt
|13
|458
|305
|8
|3242
|24
|139.85
|New Mexico
|13
|412
|282
|9
|2979
|19
|140.03
|Kansas
|12
|355
|227
|4
|2569
|19
|140.14
|Temple
|12
|309
|189
|7
|2394
|18
|140.94
|Tulane
|14
|478
|323
|15
|3663
|23
|141.55
|Tulsa
|12
|347
|220
|7
|2571
|21
|141.57
|Louisiana-Lafayette
|13
|379
|252
|9
|2912
|18
|141.95
|Ball St.
|12
|354
|219
|9
|2722
|23
|142.81
|Louisiana-Monroe
|12
|354
|224
|5
|2667
|21
|143.31
|Marshall
|12
|368
|215
|13
|3140
|24
|144.55
|FAU
|12
|370
|238
|3
|2822
|20
|144.61
|Cincinnati
|13
|389
|260
|2
|2866
|20
|144.66
|Colorado St.
|12
|325
|205
|8
|2653
|18
|145.00
|Duke
|14
|463
|311
|14
|3875
|21
|146.39
|Stanford
|12
|445
|294
|3
|3467
|22
|146.48
|Navy
|13
|372
|239
|7
|2990
|21
|146.63
|Virginia Tech
|12
|348
|234
|4
|2698
|18
|147.14
|Michigan St.
|12
|367
|242
|5
|2776
|23
|147.43
|UCLA
|12
|326
|215
|4
|2359
|23
|147.56
|Syracuse
|12
|391
|259
|5
|3031
|23
|148.21
|Wisconsin
|12
|344
|240
|5
|2619
|19
|149.04
|Boston College
|12
|374
|240
|6
|3068
|23
|150.16
|San Jose St.
|12
|345
|226
|7
|2943
|18
|150.32
|Arkansas St.
|13
|392
|268
|7
|3184
|21
|150.70
|West Virginia
|12
|390
|253
|11
|3185
|28
|151.52
|Arkansas
|12
|339
|213
|6
|2871
|22
|151.85
|Rice
|13
|375
|231
|3
|3121
|25
|151.91
|Charlotte
|12
|402
|274
|7
|3260
|24
|152.50
|Middle Tennessee
|12
|374
|241
|10
|3074
|31
|155.49
|Purdue
|12
|312
|202
|4
|2900
|15
|156.12
|Georgia St.
|12
|340
|219
|3
|2889
|25
|158.29
|Rutgers
|12
|312
|204
|5
|2675
|23
|158.53
|Sam Houston St.
|12
|371
|261
|8
|3311
|20
|158.79
|Air Force
|12
|336
|234
|7
|3176
|17
|161.57
|Oklahoma St.
|12
|340
|223
|6
|3029
|28
|164.07
|Umass
|12
|297
|200
|4
|2550
|29
|168.99
|UAB
|12
|286
|189
|4
|2787
|27
|176.30
