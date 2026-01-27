Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

January 27, 2026, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 14 12 631 45.1
Notre Dame 12 5 504 42.0
Indiana 16 19 666 41.6
Utah 13 11 537 41.3
South Florida 13 18 526 40.5
Tennessee 13 14 517 39.8
Texas Tech 14 28 552 39.4
Vanderbilt 13 13 500 38.5
James Madison 14 14 519 37.1
Mississippi 15 31 554 36.9
Oregon 15 19 554 36.9
Texas State 13 21 474 36.5
Southern Cal 13 21 465 35.8
UTSA 13 17 462 35.5
Uconn 13 23 459 35.3
Duke 14 14 484 34.6
Washington 13 10 443 34.1
UNLV 14 15 477 34.1
Texas A&M 13 16 439 33.8
Pittsburgh 13 21 438 33.7
Ohio St. 14 16 468 33.4
Florida St. 12 12 396 33.0
Arkansas 12 14 395 32.9
East Carolina 13 16 425 32.7
Memphis 13 15 422 32.5
SMU 13 15 419 32.2
Georgia Tech 13 25 418 32.2
Georgia 14 17 449 32.1
Old Dominion 13 15 416 32.0
Arizona 13 19 410 31.5
Navy 13 10 409 31.5
BYU 14 23 440 31.4
Baylor 12 18 373 31.1
Penn St. 13 18 403 31.0
Miami 16 18 495 30.9
Utah St. 13 13 402 30.9
Toledo 13 10 401 30.8
Virginia 14 24 431 30.8
Marshall 12 21 369 30.8
TCU 13 12 399 30.7
Texas 13 20 396 30.5
Mississippi St. 13 17 395 30.4
Cincinnati 13 13 394 30.3
Missouri 13 15 393 30.2
NC State 13 6 393 30.2
Louisville 13 23 389 29.9
Boise St. 14 12 418 29.9
Air Force 12 10 358 29.8
W. Kentucky 13 18 384 29.5
Alabama 15 16 443 29.5
FAU 12 16 354 29.5
Kansas St. 12 13 353 29.4
Illinois 13 20 382 29.4
Iowa 13 22 381 29.3
Houston 13 21 378 29.1
Delaware 13 18 377 29.0
Hawaii 13 27 377 29.0
Southern Miss. 13 14 374 28.8
Nebraska 13 16 373 28.7
Rutgers 12 13 344 28.7
FIU 13 16 371 28.5
Jacksonville St. 14 21 394 28.1
Kansas 12 14 337 28.1
Wake Forest 13 18 365 28.1
Georgia Southern 13 17 363 27.9
Temple 12 11 334 27.8
Ohio 13 7 361 27.8
Tulane 14 25 388 27.7
Michigan 13 17 358 27.5
Iowa St. 12 16 329 27.4
Louisiana Tech 13 12 355 27.3
Clemson 13 17 354 27.2
New Mexico 13 18 352 27.1
Auburn 12 20 321 26.8
Kennesaw St. 14 13 374 26.7
South Alabama 12 7 318 26.5
UAB 12 10 317 26.4
San Diego St. 13 19 343 26.4
Oklahoma 13 24 341 26.2
Louisiana-Lafayette 13 20 338 26.0
Arizona St. 13 22 335 25.8
Fresno St. 13 21 335 25.8
Missouri St. 13 14 333 25.6
Liberty 12 16 307 25.6
Boston College 12 16 305 25.4
California 13 14 329 25.3
Arkansas St. 13 21 327 25.2
W. Michigan 14 14 348 24.9
Michigan St. 12 12 295 24.6
UCF 12 15 292 24.3
Appalachian St. 13 21 314 24.2
E. Michigan 12 17 289 24.1
Buffalo 12 14 288 24.0
Army 13 15 310 23.8
Maryland 12 21 282 23.5
Miami (Ohio) 14 20 329 23.5
Troy 14 12 329 23.5
Northwestern 13 22 304 23.4
UTEP 12 9 280 23.3
Tulsa 12 17 278 23.2
Kentucky 12 13 276 23.0
Minnesota 13 14 299 23.0
LSU 13 24 297 22.8
South Carolina 12 12 272 22.7
Cent. Michigan 13 14 293 22.5
Washington St. 13 16 293 22.5
Middle Tennessee 12 11 269 22.4
Akron 12 16 267 22.2
Coastal Carolina 13 17 288 22.2
West Virginia 12 10 261 21.8
Florida 12 18 259 21.6
New Mexico St. 12 19 259 21.6
San Jose St. 12 12 257 21.4
Virginia Tech 12 15 257 21.4
Kent St. 12 8 255 21.2
Colorado 12 9 251 20.9
Bowling Green 12 19 246 20.5
Syracuse 12 12 242 20.2
Georgia St. 12 7 237 19.8
North Carolina 12 19 231 19.2
Rice 13 11 248 19.1
Stanford 12 16 226 18.8
Purdue 12 15 225 18.8
Colorado St. 12 5 222 18.5
Oregon St. 12 6 218 18.2
UCLA 12 16 218 18.2
Sam Houston St. 12 11 213 17.8
Nevada 12 19 211 17.6
N. Illinois 12 11 205 17.1
Louisiana-Monroe 12 2 199 16.6
Wyoming 12 6 192 16.0
Ball St. 12 9 190 15.8
Charlotte 12 9 172 14.3
Oklahoma St. 12 15 170 14.2
Wisconsin 12 7 154 12.8
Umass 12 10 133 11.1

