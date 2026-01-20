NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|14
|0
|130
|9.3
|Indiana
|16
|0
|187
|11.7
|Texas Tech
|14
|0
|165
|11.8
|Toledo
|13
|2
|173
|13.3
|Miami
|16
|0
|237
|14.8
|San Diego St.
|13
|0
|200
|15.4
|Oklahoma
|13
|2
|201
|15.5
|Iowa
|13
|2
|209
|16.1
|W. Michigan
|14
|0
|243
|17.4
|Georgia
|14
|0
|246
|17.6
|Notre Dame
|12
|1
|211
|17.6
|Oregon
|15
|1
|268
|17.9
|James Madison
|14
|0
|257
|18.4
|Old Dominion
|13
|1
|241
|18.5
|Washington
|13
|0
|243
|18.7
|Fresno St.
|13
|0
|244
|18.8
|Missouri
|13
|1
|246
|18.9
|Utah
|13
|1
|246
|18.9
|BYU
|14
|1
|268
|19.1
|Alabama
|15
|1
|288
|19.2
|Arizona
|13
|0
|251
|19.3
|Virginia
|14
|1
|274
|19.6
|LSU
|13
|1
|258
|19.8
|Northwestern
|13
|0
|258
|19.8
|East Carolina
|13
|0
|261
|20.1
|Iowa St.
|12
|0
|242
|20.2
|Washington St.
|13
|1
|263
|20.2
|Texas
|13
|0
|264
|20.3
|Michigan
|13
|0
|265
|20.4
|Wyoming
|12
|0
|246
|20.5
|Clemson
|13
|0
|267
|20.5
|Penn St.
|13
|1
|267
|20.5
|SMU
|13
|0
|267
|20.5
|Auburn
|12
|0
|248
|20.7
|Louisiana Tech
|13
|0
|270
|20.8
|Texas A&M
|13
|0
|273
|21.0
|Mississippi
|15
|2
|316
|21.1
|Louisville
|13
|0
|275
|21.2
|Wisconsin
|12
|0
|259
|21.6
|Army
|13
|0
|281
|21.6
|Miami (Ohio)
|14
|2
|304
|21.7
|Ohio
|13
|0
|285
|21.9
|Florida St.
|12
|0
|264
|22.0
|Wake Forest
|13
|1
|287
|22.1
|South Carolina
|12
|0
|265
|22.1
|New Mexico
|13
|1
|290
|22.3
|Houston
|13
|0
|297
|22.8
|Vanderbilt
|13
|0
|297
|22.8
|W. Kentucky
|13
|0
|297
|22.8
|Minnesota
|13
|0
|298
|22.9
|Southern Cal
|13
|0
|299
|23.0
|Memphis
|13
|0
|301
|23.2
|South Florida
|13
|2
|304
|23.4
|Buffalo
|12
|1
|282
|23.5
|Cent. Michigan
|13
|0
|306
|23.5
|UCF
|12
|1
|283
|23.6
|Illinois
|13
|0
|307
|23.6
|Troy
|14
|0
|335
|23.9
|Tulane
|14
|0
|335
|23.9
|Florida
|12
|1
|288
|24.0
|Boise St.
|14
|0
|337
|24.1
|Hawaii
|13
|1
|313
|24.1
|Bowling Green
|12
|0
|291
|24.2
|N. Illinois
|12
|0
|292
|24.3
|Arizona St.
|13
|0
|318
|24.5
|North Carolina
|12
|0
|294
|24.5
|Nebraska
|13
|1
|320
|24.6
|Pittsburgh
|13
|0
|322
|24.8
|Georgia Tech
|13
|0
|325
|25.0
|Navy
|13
|0
|325
|25.0
|Jacksonville St.
|14
|0
|353
|25.2
|TCU
|13
|0
|329
|25.3
|Kennesaw St.
|14
|2
|357
|25.5
|Cincinnati
|13
|0
|333
|25.6
|Kentucky
|12
|0
|317
|26.4
|Liberty
|12
|0
|318
|26.5
|Maryland
|12
|1
|318
|26.5
|North Texas
|14
|0
|371
|26.5
|Kansas St.
|12
|0
|320
|26.7
|Kansas
|12
|0
|321
|26.8
|Uconn
|13
|0
|351
|27.0
|California
|13
|0
|353
|27.2
|NC State
|13
|0
|353
|27.2
|Arkansas St.
|13
|0
|356
|27.4
|Southern Miss.
|13
|1
|356
|27.4
|Akron
|12
|0
|329
|27.4
|Nevada
|12
|0
|330
|27.5
|New Mexico St.
|12
|0
|331
|27.6
|UNLV
|14
|0
|392
|28.0
|Utah St.
|13
|0
|373
|28.7
|Missouri St.
|13
|0
|374
|28.8
|Tennessee
|13
|0
|375
|28.8
|UTSA
|13
|1
|375
|28.8
|Tulsa
|12
|0
|347
|28.9
|Texas State
|13
|1
|377
|29.0
|Stanford
|12
|0
|350
|29.2
|Louisiana-Lafayette
|13
|0
|380
|29.2
|Oregon St.
|12
|1
|353
|29.4
|Duke
|14
|0
|412
|29.4
|Temple
|12
|0
|356
|29.7
|E. Michigan
|12
|0
|357
|29.8
|Appalachian St.
|13
|0
|387
|29.8
|Ball St.
|12
|1
|358
|29.8
|Michigan St.
|12
|1
|359
|29.9
|FIU
|13
|0
|390
|30.0
|Virginia Tech
|12
|2
|362
|30.2
|Mississippi St.
|13
|0
|393
|30.2
|Marshall
|12
|0
|363
|30.2
|Air Force
|12
|1
|364
|30.3
|South Alabama
|12
|0
|365
|30.4
|UTEP
|12
|0
|365
|30.4
|Colorado
|12
|1
|366
|30.5
|Colorado St.
|12
|0
|370
|30.8
|West Virginia
|12
|1
|370
|30.8
|Middle Tennessee
|12
|0
|371
|30.9
|Delaware
|13
|0
|403
|31.0
|Purdue
|12
|0
|382
|31.8
|Rutgers
|12
|0
|382
|31.8
|Louisiana-Monroe
|12
|0
|383
|31.9
|Georgia Southern
|13
|0
|420
|32.3
|San Jose St.
|12
|0
|390
|32.5
|Baylor
|12
|0
|391
|32.6
|Boston College
|12
|0
|393
|32.8
|Rice
|13
|0
|428
|32.9
|Coastal Carolina
|13
|0
|430
|33.1
|Oklahoma St.
|12
|0
|400
|33.3
|UCLA
|12
|0
|401
|33.4
|Kent St.
|12
|0
|403
|33.6
|Arkansas
|12
|0
|406
|33.8
|Syracuse
|12
|1
|419
|34.9
|Charlotte
|12
|0
|436
|36.3
|FAU
|12
|0
|436
|36.3
|Georgia St.
|12
|2
|454
|37.8
|Sam Houston St.
|12
|0
|454
|37.8
|UAB
|12
|0
|459
|38.2
|Umass
|12
|0
|463
|38.6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.