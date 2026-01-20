NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|13
|645
|3,713
|41
|285.6
|Utah
|13
|575
|3,462
|41
|266.3
|Air Force
|12
|654
|3,137
|33
|261.4
|Army
|13
|748
|3,314
|31
|254.9
|Jacksonville St.
|14
|650
|3,454
|32
|246.7
|James Madison
|14
|610
|3,381
|38
|241.5
|Old Dominion
|13
|554
|3,098
|31
|238.3
|Missouri
|13
|558
|2,968
|31
|228.3
|Ohio
|13
|558
|2,956
|32
|227.4
|Texas State
|13
|559
|2,887
|36
|222.1
|Florida St.
|12
|506
|2,624
|31
|218.7
|Indiana
|16
|659
|3,406
|35
|212.9
|South Florida
|13
|506
|2,757
|29
|212.1
|Michigan
|13
|502
|2,732
|33
|210.2
|Rice
|13
|647
|2,661
|20
|204.7
|W. Michigan
|14
|623
|2,859
|31
|204.2
|Notre Dame
|12
|429
|2,441
|38
|203.4
|South Alabama
|12
|531
|2,396
|30
|199.7
|San Diego St.
|13
|551
|2,583
|25
|198.7
|Oregon
|15
|551
|2,979
|35
|198.6
|Marshall
|12
|501
|2,370
|23
|197.5
|Georgia Tech
|13
|463
|2,567
|31
|197.5
|UNLV
|14
|497
|2,737
|33
|195.5
|Louisiana Tech
|13
|538
|2,540
|29
|195.4
|North Texas
|14
|517
|2,722
|49
|194.4
|Liberty
|12
|508
|2,328
|25
|194.0
|Arizona St.
|13
|498
|2,517
|18
|193.6
|Arkansas
|12
|405
|2,303
|25
|191.9
|N. Illinois
|12
|501
|2,245
|16
|187.1
|Texas A&M
|13
|498
|2,401
|28
|184.7
|Memphis
|13
|472
|2,382
|34
|183.2
|Louisiana-Lafayette
|13
|515
|2,378
|26
|182.9
|Texas Tech
|14
|552
|2,560
|30
|182.9
|Virginia Tech
|12
|446
|2,189
|13
|182.4
|Georgia
|14
|580
|2,550
|31
|182.1
|FIU
|13
|485
|2,361
|26
|181.6
|Boise St.
|14
|555
|2,507
|29
|179.1
|Virginia
|14
|548
|2,502
|29
|178.7
|BYU
|14
|531
|2,497
|33
|178.4
|Toledo
|13
|472
|2,310
|22
|177.7
|Houston
|13
|549
|2,309
|17
|177.6
|Iowa
|13
|504
|2,300
|28
|176.9
|Auburn
|12
|454
|2,122
|23
|176.8
|Mississippi
|15
|576
|2,645
|39
|176.3
|East Carolina
|13
|559
|2,292
|31
|176.3
|Cincinnati
|13
|402
|2,289
|20
|176.1
|Vanderbilt
|13
|406
|2,282
|35
|175.5
|Tulsa
|12
|489
|2,106
|18
|175.5
|Iowa St.
|12
|477
|2,094
|23
|174.5
|Penn St.
|13
|475
|2,265
|30
|174.2
|Tennessee
|13
|496
|2,255
|35
|173.5
|Kansas St.
|12
|404
|2,056
|23
|171.3
|UTSA
|13
|444
|2,225
|21
|171.2
|Fresno St.
|13
|488
|2,216
|22
|170.5
|Southern Cal
|13
|428
|2,203
|29
|169.5
|Kansas
|12
|430
|2,019
|17
|168.2
|Tulane
|14
|515
|2,328
|26
|166.3
|Washington
|13
|466
|2,151
|30
|165.5
|Louisville
|13
|421
|2,131
|25
|163.9
|Cent. Michigan
|13
|545
|2,125
|17
|163.5
|Utah St.
|13
|449
|2,112
|25
|162.5
|Uconn
|13
|407
|2,091
|26
|160.8
|Louisiana-Monroe
|12
|430
|1,929
|12
|160.8
|West Virginia
|12
|523
|1,927
|22
|160.6
|Northwestern
|13
|452
|2,082
|16
|160.2
|Kennesaw St.
|14
|543
|2,231
|20
|159.4
|Mississippi St.
|13
|549
|2,054
|29
|158.0
|UCF
|12
|388
|1,896
|19
|158.0
|Wake Forest
|13
|454
|2,030
|23
|156.2
|Bowling Green
|12
|472
|1,866
|13
|155.5
|Coastal Carolina
|13
|473
|2,008
|15
|154.5
|Ohio St.
|14
|475
|2,161
|25
|154.4
|Georgia Southern
|13
|463
|2,004
|18
|154.2
|Nevada
|12
|419
|1,847
|9
|153.9
|Arizona
|13
|463
|1,981
|20
|152.4
|New Mexico
|13
|468
|1,977
|22
|152.1
|Miami
|16
|567
|2,429
|28
|151.8
|Miami (Ohio)
|14
|496
|2,104
|17
|150.3
|Temple
|12
|403
|1,769
|13
|147.4
|NC State
|13
|426
|1,905
|27
|146.5
|Nebraska
|13
|451
|1,897
|20
|145.9
|E. Michigan
|12
|390
|1,710
|16
|142.5
|Baylor
|12
|410
|1,698
|12
|141.5
|Rutgers
|12
|466
|1,692
|19
|141.0
|UCLA
|12
|375
|1,676
|8
|139.7
|Kentucky
|12
|432
|1,670
|19
|139.2
|Florida
|12
|384
|1,668
|10
|139.0
|UAB
|12
|396
|1,664
|20
|138.7
|Duke
|14
|455
|1,934
|26
|138.1
|Illinois
|13
|458
|1,795
|21
|138.1
|Texas
|13
|427
|1,791
|17
|137.8
|Akron
|12
|434
|1,629
|9
|135.8
|Southern Miss.
|13
|470
|1,763
|18
|135.6
|W. Kentucky
|13
|414
|1,749
|23
|134.5
|SMU
|13
|401
|1,741
|25
|133.9
|Ball St.
|12
|453
|1,604
|11
|133.7
|Buffalo
|12
|413
|1,601
|15
|133.4
|Sam Houston St.
|12
|371
|1,584
|10
|132.0
|TCU
|13
|436
|1,708
|20
|131.4
|Wyoming
|12
|390
|1,576
|9
|131.3
|Washington St.
|13
|440
|1,674
|16
|128.8
|Appalachian St.
|13
|413
|1,649
|12
|126.8
|Colorado
|12
|430
|1,507
|15
|125.6
|Purdue
|12
|376
|1,507
|11
|125.6
|Clemson
|13
|410
|1,618
|20
|124.5
|Oregon St.
|12
|408
|1,487
|15
|123.9
|Syracuse
|12
|435
|1,478
|12
|123.2
|Arkansas St.
|13
|448
|1,601
|14
|123.2
|Michigan St.
|12
|390
|1,474
|16
|122.8
|Georgia St.
|12
|366
|1,465
|9
|122.1
|San Jose St.
|12
|317
|1,436
|14
|119.7
|Delaware
|13
|409
|1,549
|20
|119.2
|Oklahoma
|13
|435
|1,540
|18
|118.5
|Oklahoma St.
|12
|404
|1,420
|10
|118.3
|Pittsburgh
|13
|432
|1,524
|18
|117.2
|Wisconsin
|12
|423
|1,400
|9
|116.7
|UTEP
|12
|375
|1,387
|14
|115.6
|Missouri St.
|13
|417
|1,462
|12
|112.5
|South Carolina
|12
|411
|1,333
|14
|111.1
|Colorado St.
|12
|363
|1,299
|13
|108.2
|Middle Tennessee
|12
|316
|1,266
|11
|105.5
|North Carolina
|12
|346
|1,263
|11
|105.2
|FAU
|12
|356
|1,254
|13
|104.5
|Maryland
|12
|305
|1,252
|9
|104.3
|Alabama
|15
|466
|1,562
|21
|104.1
|LSU
|13
|378
|1,352
|10
|104.0
|Boston College
|12
|377
|1,239
|16
|103.2
|Minnesota
|13
|376
|1,342
|15
|103.2
|Hawaii
|13
|373
|1,341
|8
|103.2
|Troy
|14
|492
|1,372
|17
|98.0
|Kent St.
|12
|399
|1,167
|10
|97.2
|Stanford
|12
|392
|1,014
|8
|84.5
|Umass
|12
|352
|989
|6
|82.4
|California
|13
|386
|1,063
|21
|81.8
|Charlotte
|12
|364
|981
|5
|81.8
|New Mexico St.
|12
|357
|928
|9
|77.3
