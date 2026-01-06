Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Offense

NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

January 6, 2026, 11:12 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 13 645 3,713 41 285.6
Utah 13 575 3,462 41 266.3
Air Force 12 654 3,137 33 261.4
Army 13 748 3,314 31 254.9
Jacksonville St. 14 650 3,454 32 246.7
James Madison 14 610 3,381 38 241.5
Old Dominion 13 554 3,098 31 238.3
Missouri 13 558 2,968 31 228.3
Ohio 13 558 2,956 32 227.4
Texas State 13 559 2,887 36 222.1
Indiana 14 574 3,090 31 220.7
Florida St. 12 506 2,624 31 218.7
South Florida 13 506 2,757 29 212.1
Michigan 13 502 2,732 33 210.2
Oregon 14 525 2,886 34 206.1
Rice 13 647 2,661 20 204.7
W. Michigan 14 623 2,859 31 204.2
Notre Dame 12 429 2,441 38 203.4
South Alabama 12 531 2,396 30 199.7
San Diego St. 13 551 2,583 25 198.7
Marshall 12 501 2,370 23 197.5
Georgia Tech 13 463 2,567 31 197.5
UNLV 14 497 2,737 33 195.5
Louisiana Tech 13 538 2,540 29 195.4
North Texas 14 517 2,722 49 194.4
Liberty 12 508 2,328 25 194.0
Arizona St. 13 498 2,517 18 193.6
Arkansas 12 405 2,303 25 191.9
N. Illinois 12 501 2,245 16 187.1
Texas A&M 13 498 2,401 28 184.7
Memphis 13 472 2,382 34 183.2
Louisiana-Lafayette 13 515 2,378 26 182.9
Texas Tech 14 552 2,560 30 182.9
Virginia Tech 12 446 2,189 13 182.4
Georgia 14 580 2,550 31 182.1
FIU 13 485 2,361 26 181.6
Mississippi 14 555 2,524 38 180.3
Boise St. 14 555 2,507 29 179.1
Virginia 14 548 2,502 29 178.7
BYU 14 531 2,497 33 178.4
Toledo 13 472 2,310 22 177.7
Houston 13 549 2,309 17 177.6
Iowa 13 504 2,300 28 176.9
Auburn 12 454 2,122 23 176.8
East Carolina 13 559 2,292 31 176.3
Cincinnati 13 402 2,289 20 176.1
Vanderbilt 13 406 2,282 35 175.5
Tulsa 12 489 2,106 18 175.5
Iowa St. 12 477 2,094 23 174.5
Penn St. 13 475 2,265 30 174.2
Tennessee 13 496 2,255 35 173.5
Kansas St. 12 404 2,056 23 171.3
UTSA 13 444 2,225 21 171.2
Fresno St. 13 488 2,216 22 170.5
Southern Cal 13 428 2,203 29 169.5
Kansas 12 430 2,019 17 168.2
Tulane 14 515 2,328 26 166.3
Washington 13 466 2,151 30 165.5
Louisville 13 421 2,131 25 163.9
Cent. Michigan 13 545 2,125 17 163.5
Utah St. 13 449 2,112 25 162.5
Uconn 13 407 2,091 26 160.8
Louisiana-Monroe 12 430 1,929 12 160.8
West Virginia 12 523 1,927 22 160.6
Northwestern 13 452 2,082 16 160.2
Kennesaw St. 14 543 2,231 20 159.4
Mississippi St. 13 549 2,054 29 158.0
UCF 12 388 1,896 19 158.0
Wake Forest 13 454 2,030 23 156.2
Bowling Green 12 472 1,866 13 155.5
Coastal Carolina 13 473 2,008 15 154.5
Ohio St. 14 475 2,161 25 154.4
Georgia Southern 13 463 2,004 18 154.2
Nevada 12 419 1,847 9 153.9
Arizona 13 463 1,981 20 152.4
New Mexico 13 468 1,977 22 152.1
Miami 14 495 2,128 24 152.0
Miami (Ohio) 14 496 2,104 17 150.3
Temple 12 403 1,769 13 147.4
NC State 13 426 1,905 27 146.5
Nebraska 13 451 1,897 20 145.9
E. Michigan 12 390 1,710 16 142.5
Baylor 12 410 1,698 12 141.5
Rutgers 12 466 1,692 19 141.0
UCLA 12 375 1,676 8 139.7
Kentucky 12 432 1,670 19 139.2
Florida 12 384 1,668 10 139.0
UAB 12 396 1,664 20 138.7
Duke 14 455 1,934 26 138.1
Illinois 13 458 1,795 21 138.1
Texas 13 427 1,791 17 137.8
Akron 12 434 1,629 9 135.8
Southern Miss. 13 470 1,763 18 135.6
W. Kentucky 13 414 1,749 23 134.5
SMU 13 401 1,741 25 133.9
Ball St. 12 453 1,604 11 133.7
Buffalo 12 413 1,601 15 133.4
Sam Houston St. 12 371 1,584 10 132.0
TCU 13 436 1,708 20 131.4
Wyoming 12 390 1,576 9 131.3
Washington St. 13 440 1,674 16 128.8
Appalachian St. 13 413 1,649 12 126.8
Colorado 12 430 1,507 15 125.6
Purdue 12 376 1,507 11 125.6
Clemson 13 410 1,618 20 124.5
Oregon St. 12 408 1,487 15 123.9
Syracuse 12 435 1,478 12 123.2
Arkansas St. 13 448 1,601 14 123.2
Michigan St. 12 390 1,474 16 122.8
Georgia St. 12 366 1,465 9 122.1
San Jose St. 12 317 1,436 14 119.7
Delaware 13 409 1,549 20 119.2
Oklahoma 13 435 1,540 18 118.5
Oklahoma St. 12 404 1,420 10 118.3
Pittsburgh 13 432 1,524 18 117.2
Wisconsin 12 423 1,400 9 116.7
UTEP 12 375 1,387 14 115.6
Missouri St. 13 417 1,462 12 112.5
South Carolina 12 411 1,333 14 111.1
Colorado St. 12 363 1,299 13 108.2
Middle Tennessee 12 316 1,266 11 105.5
North Carolina 12 346 1,263 11 105.2
FAU 12 356 1,254 13 104.5
Maryland 12 305 1,252 9 104.3
Alabama 15 466 1,562 21 104.1
LSU 13 378 1,352 10 104.0
Boston College 12 377 1,239 16 103.2
Minnesota 13 376 1,342 15 103.2
Hawaii 13 373 1,341 8 103.2
Troy 14 492 1,372 17 98.0
Kent St. 12 399 1,167 10 97.2
Stanford 12 392 1,014 8 84.5
Umass 12 352 989 6 82.4
California 13 386 1,063 21 81.8
Charlotte 12 364 981 5 81.8
New Mexico St. 12 357 928 9 77.3

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up