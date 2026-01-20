Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

January 20, 2026, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 12 505 2785 29 232.1
Umass 12 527 2675 30 222.9
Colorado 12 509 2670 25 222.5
Georgia Southern 13 500 2835 35 218.1
North Texas 14 608 3020 28 215.7
Rutgers 12 371 2519 25 209.9
Georgia St. 12 498 2498 31 208.2
Coastal Carolina 13 530 2704 23 208.0
Sam Houston St. 12 461 2491 33 207.6
Colorado St. 12 491 2459 30 204.9
FAU 12 508 2416 35 201.3
Charlotte 12 484 2403 30 200.2
Uconn 13 547 2594 28 199.5
Temple 12 473 2368 27 197.3
Baylor 12 482 2366 30 197.2
UAB 12 495 2293 31 191.1
Kent St. 12 494 2291 22 190.9
UCLA 12 440 2285 26 190.4
Louisiana-Lafayette 13 516 2427 25 186.7
Mississippi St. 13 497 2422 19 186.3
Arkansas 12 475 2231 24 185.9
Kennesaw St. 14 556 2584 25 184.6
N. Illinois 12 479 2200 21 183.3
Tulsa 12 510 2189 22 182.4
Purdue 12 461 2182 29 181.8
Utah St. 13 488 2356 19 181.2
Utah 13 488 2355 18 181.2
Liberty 12 455 2149 23 179.1
Ball St. 12 453 2146 21 178.8
Cincinnati 13 537 2324 19 178.8
Boston College 12 423 2131 25 177.6
UNLV 14 476 2484 24 177.4
W. Kentucky 13 466 2295 14 176.5
Troy 14 545 2470 22 176.4
Maryland 12 479 2107 13 175.6
South Alabama 12 444 2105 25 175.4
Nebraska 13 473 2280 30 175.4
Syracuse 12 398 2100 24 175.0
Southern Miss. 13 543 2269 31 174.5
Kansas 12 438 2077 19 173.1
UTEP 12 496 2034 17 169.5
Wyoming 12 443 2025 13 168.8
Arkansas St. 13 495 2189 24 168.4
Oklahoma St. 12 457 1989 18 165.8
New Mexico St. 12 451 1980 14 165.0
Texas State 13 505 2142 25 164.8
Georgia Tech 13 467 2136 21 164.3
Kansas St. 12 484 1965 23 163.8
Rice 13 458 2128 26 163.7
Louisiana-Monroe 12 455 1941 23 161.8
FIU 13 446 2101 20 161.6
Boise St. 14 473 2259 25 161.4
Delaware 13 454 2076 25 159.7
Air Force 12 367 1902 27 158.5
San Jose St. 12 469 1891 25 157.6
Oregon St. 12 410 1889 17 157.4
Buffalo 12 499 1886 16 157.2
California 13 431 2036 24 156.6
Akron 12 435 1870 18 155.8
Florida 12 463 1847 21 153.9
Missouri St. 13 429 1993 26 153.3
Virginia Tech 12 427 1839 25 153.2
Army 13 443 1991 18 153.2
Tennessee 13 488 1981 24 152.4
UCF 12 460 1808 18 150.7
UTSA 13 458 1945 16 149.6
Nevada 12 429 1795 24 149.6
Mississippi 15 539 2236 20 149.1
Marshall 12 459 1787 21 148.9
Duke 14 482 2064 29 147.4
Michigan St. 12 394 1768 21 147.3
Appalachian St. 13 469 1915 23 147.3
South Florida 13 500 1895 21 145.8
Cent. Michigan 13 445 1894 18 145.7
Jacksonville St. 14 506 2020 22 144.3
Ohio 13 429 1872 15 144.0
West Virginia 12 479 1725 15 143.8
Arizona 13 473 1862 19 143.2
Southern Cal 13 428 1862 15 143.2
Middle Tennessee 12 440 1718 17 143.2
Penn St. 13 457 1853 16 142.5
Bowling Green 12 411 1701 17 141.8
Navy 13 452 1837 20 141.3
Old Dominion 13 496 1836 13 141.2
NC State 13 418 1804 17 138.8
Florida St. 12 461 1657 12 138.1
Iowa St. 12 373 1656 14 138.0
Northwestern 13 412 1772 18 136.3
South Carolina 12 433 1632 13 136.0
Louisiana Tech 13 416 1749 13 134.5
Miami (Ohio) 14 502 1880 12 134.3
Kentucky 12 440 1611 20 134.2
Hawaii 13 420 1741 19 133.9
TCU 13 466 1730 10 133.1
Memphis 13 460 1717 22 132.1
Fresno St. 13 422 1715 9 131.9
Texas A&M 13 406 1700 13 130.8
San Diego St. 13 458 1689 9 129.9
Houston 13 452 1677 17 129.0
Alabama 15 509 1903 17 126.9
Illinois 13 417 1647 17 126.7
North Carolina 12 433 1508 19 125.7
W. Michigan 14 469 1758 16 125.6
Washington St. 13 429 1627 15 125.2
Arizona St. 13 447 1612 20 124.0
LSU 13 434 1607 15 123.6
BYU 14 460 1718 13 122.7
Tulane 14 480 1716 18 122.6
Wake Forest 13 467 1581 18 121.6
Minnesota 13 423 1574 16 121.1
East Carolina 13 435 1563 11 120.2
Stanford 12 381 1431 17 119.2
Oregon 15 508 1736 13 115.7
Virginia 14 465 1603 17 114.5
Louisville 13 427 1486 13 114.3
New Mexico 13 434 1466 14 112.8
Michigan 13 427 1455 14 111.9
SMU 13 456 1447 5 111.3
Vanderbilt 13 382 1406 10 108.2
Iowa 13 406 1400 12 107.7
Clemson 13 387 1369 10 105.3
Wisconsin 12 372 1263 12 105.2
Texas 13 430 1351 13 103.9
Missouri 13 418 1350 12 103.8
Washington 13 398 1301 9 100.1
Auburn 12 417 1192 12 99.3
Notre Dame 12 402 1191 8 99.2
Toledo 13 468 1286 12 98.9
Pittsburgh 13 454 1236 12 95.1
Ohio St. 14 425 1251 5 89.4
Miami 16 484 1428 12 89.2
James Madison 14 426 1191 9 85.1
Georgia 14 388 1141 14 81.5
Oklahoma 13 420 1005 7 77.3
Indiana 16 413 1235 8 77.2
Texas Tech 14 434 954 8 68.1

